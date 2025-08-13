नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान गंभीर आर्थिक व्यवधान और पब्लिक फाइनेंस पर दबाव कम करने की आवश्यकता का हवाला देते हुए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) की तीन किश्तों पर रोक लगा दी थी.

सांसद आनंद भदौरिया ने कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए बकाया के संबंध में सवालन उठाए, जिसका सरकार ने 11 अगस्त 2025 को लोकसभा में अपने आधिकारिक रुख के साथ जवाब दिया. इससे पहले हम आपको सरकार का जवाब बताएं आपके लिए जानन जरूरी है किए DA और DR क्या होता है?

महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) क्या होता है?

महंगाई भत्ता (DA) एक कोस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट है, जो सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने में मदद के लिए देती है. वहीं, महंगाई राहत (DR) सरकारी पेंशनभोगियों को बढ़ती कीमतों से निपटने में मदद के लिए दिया जाने वाला एक भत्ता है, जो कार्यरत कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते के समान होता है.

क्यों लिया गया था DA और DR रोकने का निर्णय?

सरकार ने संसद में जवाब दिया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को एक जनवरी, 2020, एक जुलाई, 2020 और एक जनवरी, 2021 से देय महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) की तीन किश्तों को रोकने का निर्णय कोविड-19 के कारण उत्पन्न आर्थिक व्यवधान के संदर्भ में लिया गया था, ताकि सरकारी वित्त पर दबाव कम किया जा सके.

क्या सरकार की राजकोषीय स्थिति अभी भी दबाव में है?

इस सवाल के जवाब में सरकार ने संसद में जवाब दिया, "भारत सरकार का राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2020-21 के 9.2 प्रतिशत से घटकर वित्तीय वर्ष 2025-26 (बजट अनुमान) में 4.4 प्रतिशत हो गया है."

सरकार 18 महीने के डीए/डीआर का बकाया कब तक जारी करेगी?

कोविड से आर्थिक नुकसान और अतिरिक्त कल्याणकारी खर्च के कारण बजट में विलंबित डीए/डीआर राशियों के भुगतान के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची. सरकार ने संसद में जवाब दिया कि 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण का वित्तीय भार वित्त वर्ष 2020-21 से अधिक रहा. इसलिए, डीए/डीआर का बकाया भुगतान संभव नहीं माना गया."

