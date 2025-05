ETV Bharat / business

Published : May 30, 2025 at 1:00 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 1:07 PM IST

मुंबई: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड (एसबीएल) से जुड़ी एक शेयर हेरफेर योजना का पर्दाफाश किया है, जिसे व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से कॉर्डिनेट किया गया था. नियामक ने इस योजना में कथित भूमिका के लिए अभिनेता अरशद वारसी सहित कई व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. गौरव गुप्ता सबसे बड़े लाभार्थी के रूप में उभरे, जिन्होंने कथित तौर पर इस योजना के माध्यम से 18.33 करोड़ रुपये कमाए, जबकि साधना बायो ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड ने 9.41 करोड़ रुपये कमाए. सेबी ने अपने इंफोर्समेंट उपायों के तहत इन अवैध मुनाफों की वसूली का आदेश दिया है. सेबी ने मनीष मिश्रा पर 5 करोड़ रुपये और गौरव गुप्ता जैसे व्यक्तियों पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. जतिन मनुभाई शाह पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया. ये कार्रवाई वित्तीय धोखाधड़ी पर सेबी की व्यापक कार्रवाई का हिस्सा है. सेबी ने क्यों लगाया बैन?

बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया गोरेट्टी को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रतिभूति बाजार से एक वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया है. यह बैन साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के स्टॉक मूल्य में हेरफेर से जुड़े मामले में सेबी के पारित बड़े आदेश का हिस्सा है, जिसका नाम अब क्रिस्टल बिजनेस सिस्टम लिमिटेड रखा गया है. सेबी की जांच में पाया गया कि लोगों के एक समूह ने साधना ब्रॉडकास्ट के शेयरों की कीमत बढ़ाने के लिए गलत और भ्रामक जानकारी वाले YouTube वीडियो का इस्तेमाल किया. ये वीडियो द एडवाइजर और मनीवाइज जैसे लोकप्रिय YouTube चैनलों पर अपलोड किए गए और लाखों लोगों ने इन्हें देखा. वीडियो में दावा किया गया था कि कंपनी के पास 5जी लाइसेंस है. अडाणी समूह उसका अधिग्रहण करने जा रहा है और उसने एक अमेरिकी कंपनी के साथ 1,100 करोड़ रुपये का डील किया है. सेबी के आदेश के अनुसार वीडियो की कंटेट झूठी और भ्रामक थी. यह स्पष्ट रूप से माना जा सकता है कि ये वीडियो एसबीएल के शेयर मूल्य में हेरफेर करने के उद्देश्य से अपलोड किए गए थे.

बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया गोरेट्टी को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रतिभूति बाजार से एक वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया है. यह बैन साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के स्टॉक मूल्य में हेरफेर से जुड़े मामले में सेबी के पारित बड़े आदेश का हिस्सा है, जिसका नाम अब क्रिस्टल बिजनेस सिस्टम लिमिटेड रखा गया है. सेबी की जांच में पाया गया कि लोगों के एक समूह ने साधना ब्रॉडकास्ट के शेयरों की कीमत बढ़ाने के लिए गलत और भ्रामक जानकारी वाले YouTube वीडियो का इस्तेमाल किया. ये वीडियो द एडवाइजर और मनीवाइज जैसे लोकप्रिय YouTube चैनलों पर अपलोड किए गए और लाखों लोगों ने इन्हें देखा. वीडियो में दावा किया गया था कि कंपनी के पास 5जी लाइसेंस है. अडाणी समूह उसका अधिग्रहण करने जा रहा है और उसने एक अमेरिकी कंपनी के साथ 1,100 करोड़ रुपये का डील किया है. सेबी के आदेश के अनुसार वीडियो की कंटेट झूठी और भ्रामक थी. यह स्पष्ट रूप से माना जा सकता है कि ये वीडियो एसबीएल के शेयर मूल्य में हेरफेर करने के उद्देश्य से अपलोड किए गए थे. वीडियो को YouTube पर पेड एड का यूज करके प्रचारित किया गया था, और जैसे-जैसे अधिक खुदरा निवेशक स्टॉक की ओर आकर्षित हुए, कीमत में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी. सेबी ने पाया कि प्राइस बढ़ोतरी स्वाभाविक नहीं थी और इसके बजाय भ्रामक प्रचार और संरचित व्यापार से जुड़ी एक सिस्टमेटिक और कॉर्डिनेट प्लानिंग का परिणाम थी. इस योजना के तहत अरशद वारसी और पत्नी मारिया गोरेट्टी ने साधना ब्रॉडकास्ट के शेयर अन्य व्यक्तियों से खरीदे, जिनका नाम सेबी के आदेश में भी था. 13 जुलाई 2022 को अरशद ने जतिन शाह से 1,87,500 शेयर और हेली जतिन शाह से 14,241 शेयर खरीदे. उसी दिन मारिया ने जतिन शाह से 2,65,004 शेयर और अंगद राठौड़ से 55,200 शेयर खरीदे. कुछ ही दिनों बाद जब भ्रामक वीडियो के कारण शेयर की कीमत बढ़ गई, तो अरशद और मारिया दोनों ने अपने शेयर बेच दिए. सेबी के अनुसार इस अवधि के दौरान मारिया ने 3,29,755 शेयर बेचे और अरशद ने 3,29,050 शेयर बेचे. सेबी ने कहा कि इन डील के समय से पता चलता है कि अरशद और मारिया संबंधित संस्थाओं के एक समूह का हिस्सा थे, जिन्होंने झूठे प्रचार के कारण आर्टिफिशियल बढ़ोतरी का फायदा उठाते हुए शेयरों को बढ़ी हुई कीमतों पर बेचा. सेबी ने कहा कि यह साफ है कि इस चरण के दौरान संबंधित संस्थाओं की व्यापारिक गतिविधियों के कारण शेयरों की मात्रा और कीमत दोनों में बढ़ोतरी हुई. ये भी पढ़ें- SEBI का IndusInd Bank पर तगड़ा एक्शन...घोटाले को दिया अंजाम, लेकिन शेयरों में तेजी - INDUSIND BANK SHARE PRICE

