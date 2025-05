ETV Bharat / business

अचानक एक दिन में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट! 66% टूट गए रेमंड के शेयर...आखिर ऐसा क्या हुआ? - WHY RAYMOND SHARES FALL TODAY

रेमंड के सीएमडी गौतम हरि सिंघानिया ( IANS Photo )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 14, 2025 at 5:08 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 5:15 PM IST 3 Min Read

मुंबई: कपड़ा और रियल एस्टेट क्षेत्र की प्रमुख कंपनी रेमंड लिमिटेड के शेयरों में बुधवार 14 मई को 66 फीसदी तक की गिरावट आई. इसके स्टॉक की तारीख इसकी रियल एस्टेट कंपनी - रेमंड रियल्टी लिमिटेड के विभाजन के लिए समाप्त हो गई. 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 2,380 रुपये से शेयर आज अचानक 52-सप्ताह के निचले स्तर 523.10 रुपये पर आ गया.

क्या आप भी हैरान हैं कि ऐसा क्यों हुआ? हैरान न हों...शेयर बाजार में होने वाली ज्यादातर गिरावटों के विपरीत यह गिरावट किसी बुरी खबर, कम आय या निवेशकों की घबराहट के कारण नहीं थी. यह एक तकनीकी समायोजन है क्योंकि रियल्टी बिजनेस का डीमर्जर प्रभावी हो गया है



रेमंड के शेयरों में तकनीकी समायोजन देखा गया

रेमंड के शेयर की कीमत में अचानक गिरावट इसके रियल एस्टेट व्यवसाय, रेमंड रियल्टी के हाल ही में हुए विभाजन से जुड़ी है. आज 14 मई विभाजन की पूर्व डेट थी. यह वह दिन है जब कंपनी के शेयरों में रियल एस्टेट शाखा के मूल्य को शामिल करना बंद कर दिया जाता है. चूंकि रेमंड रियल्टी का मूल्य अब मूल कंपनी के स्टॉक में शामिल नहीं है. इसलिए शेयर की कीमत समायोजित की गई है. यह एक मानक बाजार अभ्यास है जब कंपनियां किसी व्यावसायिक यूनिट को अलग करती हैं. रेमंड का डीमर्जर

जुलाई 2024 में रेमंड ने अपने रियल एस्टेट वर्टिकल को एक अलग सूचीबद्ध इकाई - रेमंड रियल्टी में विभाजित करने के अपने निर्णय की घोषणा की. इस योजना को इस साल मार्च में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से हरी झंडी मिल गई और आधिकारिक तौर पर 1 मई को प्रभावी हो गई.

