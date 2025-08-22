नई दिल्ली: कर्नाटक में उत्पादित सुपारी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की एक रिपोर्ट ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. रिपोर्ट में सुपारी को कैंसरकारी बताने के बाद किसानों और कारोबारियों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है.

कृषि मंत्री की अहम घोषणा

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कृषि भवन में हुई उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के वैज्ञानिकों को सुपारी पर विस्तृत अध्ययन करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों की टीम जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करेगी ताकि इस भ्रम को दूर किया जा सके.

सुपारी का सांस्कृतिक और औषधीय महत्व

चौहान ने कहा कि भारत में लोग अनादिकाल से सुपारी का सेवन करते आ रहे हैं. यह धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं में अहम स्थान रखती है. सुपारी में पाए जाने वाले एल्कलॉइड्स के कारण इसका उपयोग आयुर्वेद और पशु चिकित्सा दवाओं में भी किया जाता है.

किसानों को मिलेगा मुआवजा

बैठक में कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि "एरोलेट फफूंदी" जैसे वायरल संक्रमण के कारण जिन किसानों को फसल नुकसान झेलना पड़ा है, उन्हें सरकार की ओर से उचित मुआवजा दिया जाएगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की जाएगी.

आयात और बाजार से जुड़ी समस्याएं

सुपारी के अवैध आयात, नमी की समस्या और छोटे-बड़े दानों के दामों में अंतर जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई. किसानों की सुरक्षा के लिए सरकार ने सुपारी पर 100% आयात शुल्क लगाया है और न्यूनतम आयात मूल्य 251 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 351 रुपये प्रति किलो कर दिया है.

भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक

भारत दुनिया का सबसे बड़ा सुपारी उत्पादक देश है, जो वैश्विक उत्पादन का 63% हिस्सा रखता है. 2023-24 में देश ने 9.49 लाख हेक्टेयर भूमि से लगभग 14 लाख टन सुपारी का उत्पादन किया. इनमें कर्नाटक 10 लाख टन के साथ सबसे आगे रहा.

इसके अलावा, भारत ने 2023-24 में यूएई, वियतनाम, नेपाल, मलेशिया और मालदीव जैसे देशों को 400 करोड़ रुपये मूल्य की 10,637 टन सुपारी का निर्यात भी किया.

किसानों के लिए वित्तीय मदद

केंद्र सरकार ने कर्नाटक को रोग प्रबंधन हेतु 2024-25 में 3,700 लाख रुपये और 2025-26 में विशेष हस्तक्षेप कार्यक्रम के अंतर्गत 860.65 लाख रुपये आवंटित किए हैं. सुपारी पर होने वाले रोगों से निपटने के लिए अक्टूबर 2022 में राष्ट्रीय वैज्ञानिक समिति का गठन भी किया गया था.

भविष्य की योजना

कृषि मंत्री चौहान ने घोषणा की कि वे वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की टीम के साथ कर्नाटक का दौरा करेंगे. वहां जमीनी हालात का जायजा लेकर सुपारी की खेती को बढ़ावा देने और किसानों के हित सुरक्षित करने के लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा. इस सरकारी पहल से किसानों को राहत की उम्मीद है और सुपारी के भविष्य को लेकर पैदा हुई आशंकाएं दूर होने की संभावना है.

