8वें वेतन आयोग को लेकर कब जारी होगा नोटिफिकेशन? वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी - 8TH PAY COMMISSION

एक करोड़ से ज़्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक अधिसूचना का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

8th Pay Commission
8वें वेतन आयोग को लेकर कब जारी होगा नोटिफिकेशन? (सांकेतिक तस्वीर Getty Images)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 14, 2025 at 1:53 PM IST

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी थी, लेकिन आधिकारिक अधिसूचना अभी भी जारी नहीं हुई है और न ही अभी तक नए वेतन आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष के नामों को अंतिम रूप दिया गया है. इस बीच वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसको लेकर अपडेट दी है.

पंकज चौधरी ने राज्यसभा को बताया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के संबंध में आधिकारिक अधिसूचना यथासमय जारी कर दी जाएगी. वह समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे.

मंत्री ने कहा, "आठवें वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र के लिए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के साथ-साथ सभी राज्यों से दिनांक 17 जनवरी 2025 और 17 फरवरी 2025 के पत्रों के माध्यम से जानकारी मांगी गई थी."

कब होगी वेतन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति?
नए वेतन आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति पर चौधरी ने कहा, "सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी." उन्होंने यह भी कहा कि इसकी आधिकारिक अधिसूचना यथासमय जारी की जाएगी.

8वें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि
एक करोड़ से ज़्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक अधिसूचना का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार 1.8 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे सकती है.

गौरतलब है कि फिटमेंट फ़ैक्टर ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन/पेंशन में बढ़ोतरी तय करेगा. 7वें वेतन आयोग के तहत, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को न्यूनतम 18,000 रुपये का मूल वेतन मिलता है, जबकि पेंशनभोगियों को न्यूनतम 9,000 रुपये की मूल पेंशन मिलती है. इसके अलावा उन्हें सातवें वेतन आयोग के तहत 55 प्रतिशत की दर से डीए/डीआर मिलता है.

नया संभावित न्यूनतम वेतन
अगर सरकार 1.8 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है तो कर्मचारियों के लिए नया न्यूनतम मूल वेतन 32,400 रुपये हो सकता है, जबकि पेंशनभोगियों के लिए नया न्यूनतम मूल पेंशन 16,200 रुपये हो सकती है. वहीं, 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के लागू होने पर कर्मचारियों के लिए मिनिमम सैलरी 51,480 रुपये पहुंच सकती है, जबकि मिनिमम पेंशन - 25,740 रुपये होने की उम्मीद है. हालांकि, आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद डीए/डीआर शून्य हो सकता है.

