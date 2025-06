ETV Bharat / business

EPFO मेंबर्स चेक करें ब्याज आया या नहीं, देर से आने पर होगा नुकसान या फायदा, जानें सबकुछ - WHEN EPF INTEREST WILL BE CREDITED

प्रतीकात्मक फोटो ( Getty Image )

By ETV Bharat Hindi Team Published : June 9, 2025 at 4:57 PM IST 4 Min Read

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने फरवरी 2024 में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 8.25 फीसदी ब्याज दर की घोषणा की, लेकिन सभी EPF सदस्यों के खातों में ब्याज राशि जमा होना अभी बाकी है. एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के कारण ब्याज क्रेडिट बाद में हो सकता है. जब सरकार इस बारे में आधिकारिक अधिसूचना जारी करती है, तभी EPF ब्याज EPF सदस्यों के खातों में जमा होता है. कभी-कभी, ब्याज क्रेडिट में देरी हो जाती है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आप पैसे खो देंगे? अगर वार्षिक ब्याज जमा करने में देरी होती है, तो कई ईपीएफ ग्राहक इस बात से चिंतित हो सकते हैं कि क्या इस देरी के कारण वे मिले ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित करने का अवसर खो देंगे. क्या ब्याज क्रेडिट में देरी से ईपीएफ सब्सक्राइबर्स को नुकसान होता है?

1952 की ईपीएफ योजना के पैराग्राफ 60 के अनुसार, ब्याज की गणना मासिक चालू शेष राशि पर की जाती है, भले ही इसे वित्तीय वर्ष के अंत में जमा किया गया हो. नतीजतन, सदस्य को अपने खाते में ब्याज जमा करने में किसी भी देरी की स्थिति में नुकसान नहीं होता है.