सोना खरीदते समय...वजन या शुद्धता या कीमत...किसका रखें ध्यान, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान - WEIGHT VS PURITY VS PRICE OF GOLD

नई दिल्ली: सोना हमारी परंपरा और भावनाओं का हिस्सा है. साथ ही यह कई लोगों का पसंदीदा निवेश विकल्पों में से एक है. लेकिन वो दिन चले गए जब 22 कैरेट सोने के उत्पाद खरीदना चलन में था. आजकल ग्राहक 18 कैरेट, 14 कैरेट सोना (या कुछ मामलों में इससे भी कम कैरेट) खरीदने में संकोच नहीं करते. इतने सारे विकल्पों के साथ कई लोग उलझन में रहते हैं कि उन्हें सोने के आभूषण खरीदने के लिए वजन, कीमत या शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए या नहीं. जबकि सोने को पारंपरिक रूप से इसकी शुद्धता और वजन के लिए महत्व दिया जाता है. सही डिजाइन भावनात्मक और सौंदर्य मूल्य जोड़ सकता है. चाहे आप पारंपरिक आभूषण पसंद करते हों या आकर्षक आधुनिक शैली, किसी को अपने इच्छित उपयोग के अनुरूप आभूषण चुनना चाहिए. सबसे अच्छे सोने के खरीदार तीनों को संतुलित करना जानते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसे क्यों खरीद रहे हैं. सोने के खरीदार को तीनों को संतुलित करना चाहिए