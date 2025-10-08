ETV Bharat / business

UPI मल्टी-सिग्नेटरी सुविधा क्या है? कैसे काम करती है, जानें इसके फायदे

मल्टी-सिग्नेटरी सुविधा UPI के जरिये मल्टी-सिग्नेटरी या संयुक्त खातों को UPI भुगतान सुचारू रूप से करने की अनुमति देता है.

What is UPI Multi-Signatory feature How it works Key security measures
UPI मल्टी-सिग्नेटरी सुविधा क्या है? कैसे काम करती है, जानें इसके फायदे (www.npci.org.in)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 8, 2025 at 1:58 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में, यूपीआई यूजर्स के लिए डिजिटल भुगतान से संबंधित कई नवाचारों की घोषणा की. इन घोषणाओं में संयुक्त खाता मंजूरी के लिए UPI मल्टी-सिग्नेटरी, डिवाइस पर बायोमेट्रिक सत्यापन, UPI पिन सेटअप के लिए आधार-आधारित चेहरा सत्यापन और UPI कैश पॉइंट्स पर माइक्रो एटीएम के जरिये नकद निकासी शामिल हैं. इनमें UPI मल्टी-सिग्नेटरी सुविधा अहम मानी जा रही है.

UPI मल्टी-सिग्नेटरी सुविधा क्या है?
आरबीआई के मुताबिक, मल्टी-सिग्नेटरी अकाउंट्स सुविधा UPI के जरिये मल्टी-सिग्नेटरी या संयुक्त खातों को UPI भुगतान सुचारू रूप से करने की अनुमति देता है, जिन्हें एक या अधिक हस्ताक्षरकर्ताओं की स्वीकृति की जरूरत होती है. सुविधा के अनुसार, हस्ताक्षरकर्ता कनेक्टेड बैंक खातों को मैनेज करने के लिए किसी भी UPI ऐप का उपयोग कर सकते हैं, जिससे लेनदेन की स्पीड में सुधार होता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है.

एनपीसीआई (नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) के मुताबिक, यह सुविधा पूरी तरह से अंतर-संचालनीय (Interoperable) है, जिससे हस्ताक्षरकर्ता किसी भी यूपीआई या बैंक ऐप का उपयोग करने की अनुमति दे सकते हैं.

इस प्रकार, UPI मल्टी-सिग्नेटरी सुविधा, "मेकर-चेकर" प्रणाली का उपयोग करके, कई लोगों को UPI भुगतानों के लिए एक ही बैंक खाते का प्रबंधन करने की अनुमति देती है. इसे संयुक्त रूप से संचालित खातों, जैसे कि साझेदारी फर्मों, ट्रस्टों, या लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों (SME) के लिए डिजाइन किया गया है, जहां लेनदेन पूरा करने के लिए कई अनुमोदनों की आवश्यकता होती है.

यह सुविधा कैसे काम करती है
मल्टी-सिग्नेटरी सुविधा सुरक्षित और अधिकृत लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए बहु-स्तरीय प्रक्रिया का उपयोग करती है:

  • इनीशिएटर ("मेकर"): एक नामांकित उपयोगकर्ता अपने UPI एप्लिकेशन में भुगतान विवरण दर्ज करके लेनदेन शुरू करता है.
  • अनुमोदन अनुरोध: उपयोगकर्ता का बैंक उस संयुक्त खाते के लिए पूर्व-निर्धारित नियमों के आधार पर अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं ("चेकर्स") को प्राधिकरण के लिए अनुरोध भेजता है.
  • सिग्नेटरीज ("चेकर्स"): प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता अपने UPI ऐप का उपयोग करके लेनदेन अनुरोध को अनुमोदित करता है. लेनदेन को आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने चाहिए.
  • प्रोसेसिंग: सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, ट्रांजैक्शन UPI ​​स्विच के माध्यम से प्रोसेस्ड होता है, और धनराशि संयुक्त खाते से डेबिट कर दी जाती है.
  • इंटरऑपरेबिलिटी: इस सुविधा को अंतर-संचालनीय होने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका अर्थ है कि इनीशिएटर और सिग्नेटरीज अपनी भूमिकाएं निभाने के लिए विभिन्न UPI एप्लिकेशंस का उपयोग कर सकते हैं.

प्रमुख सुरक्षा उपाय
बहु-हस्ताक्षर सुविधा में संयुक्त खातों की सुरक्षा के लिए उन्नत सुरक्षा प्रोटोकॉल शामिल हैं:

  • लेनदेन शुरू करने और अधिकृत करने, दोनों के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी है.
  • यह प्रणाली यूजर के UPI खाते को उसके मोबाइल डिवाइस से सुरक्षित रूप से जोड़ने के लिए डिवाइस बाइंडिंग का उपयोग करती है.
  • सभी यूजर्स को ऑनबोर्डिंग, इनीशिएशन और ऑथराइजेशन सहित प्रमुख कार्यों के लिए सूचनाएं प्राप्त होती हैं.
  • बैंक किसी उपयोगकर्ता का पंजीकरण रद्द करने के लिए NPCI द्वारा प्रदान किए गए API का उपयोग कर सकते हैं.

