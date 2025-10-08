ETV Bharat / business

UPI मल्टी-सिग्नेटरी सुविधा क्या है? कैसे काम करती है, जानें इसके फायदे

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में, यूपीआई यूजर्स के लिए डिजिटल भुगतान से संबंधित कई नवाचारों की घोषणा की. इन घोषणाओं में संयुक्त खाता मंजूरी के लिए UPI मल्टी-सिग्नेटरी, डिवाइस पर बायोमेट्रिक सत्यापन, UPI पिन सेटअप के लिए आधार-आधारित चेहरा सत्यापन और UPI कैश पॉइंट्स पर माइक्रो एटीएम के जरिये नकद निकासी शामिल हैं. इनमें UPI मल्टी-सिग्नेटरी सुविधा अहम मानी जा रही है.

UPI मल्टी-सिग्नेटरी सुविधा क्या है?

आरबीआई के मुताबिक, मल्टी-सिग्नेटरी अकाउंट्स सुविधा UPI के जरिये मल्टी-सिग्नेटरी या संयुक्त खातों को UPI भुगतान सुचारू रूप से करने की अनुमति देता है, जिन्हें एक या अधिक हस्ताक्षरकर्ताओं की स्वीकृति की जरूरत होती है. सुविधा के अनुसार, हस्ताक्षरकर्ता कनेक्टेड बैंक खातों को मैनेज करने के लिए किसी भी UPI ऐप का उपयोग कर सकते हैं, जिससे लेनदेन की स्पीड में सुधार होता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है.

एनपीसीआई (नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) के मुताबिक, यह सुविधा पूरी तरह से अंतर-संचालनीय (Interoperable) है, जिससे हस्ताक्षरकर्ता किसी भी यूपीआई या बैंक ऐप का उपयोग करने की अनुमति दे सकते हैं.

इस प्रकार, UPI मल्टी-सिग्नेटरी सुविधा, "मेकर-चेकर" प्रणाली का उपयोग करके, कई लोगों को UPI भुगतानों के लिए एक ही बैंक खाते का प्रबंधन करने की अनुमति देती है. इसे संयुक्त रूप से संचालित खातों, जैसे कि साझेदारी फर्मों, ट्रस्टों, या लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों (SME) के लिए डिजाइन किया गया है, जहां लेनदेन पूरा करने के लिए कई अनुमोदनों की आवश्यकता होती है.