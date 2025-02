ETV Bharat / business

एक्स-शोरूम कीमत और ऑन-रोड कीमत क्या है? क्यों होता है फर्क, जानें - EX SHOWROOM PRICE VS ON ROAD PRICE

प्रतीकात्मक फोटो ( Getty Image )

By ETV Bharat Hindi Team Published : Feb 26, 2025, 5:13 PM IST