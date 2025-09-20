ग्रेच्युटी का यह नियम नहीं जाना तो हो जाएगा बड़ा नुकसान, एक क्लिक में जानें सबकुछ
किसी भी शख्स को कंपनी में लगातार पांच साल की सेवा के बाद ही ग्रेच्युटी मिलती है. विस्तार से जानिए.
Published : September 20, 2025 at 1:39 PM IST
हैदराबाद: किसी कंपनी में लंबे समय तक काम करने के बाद कर्मचारी जब रिटायर होता है तो उसे रिटायरमेंट के दिन पेंशन, फंड, ग्रेच्युटी समेत तमाम उपहार दिए जाते हैं. उपहार तो समय के साथ धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन पेंशन और ग्रेच्युटी मिलती है वह उसके बुढ़ापे की लाठी होती है. पेंशन तो सब जानते हैं, लेकिन ग्रेच्युटी को लेकर तमाम लोगों में कुछ ना कुछ असमंजस बना रहता है. आज इसी विषय पर पूरे विस्तार से बात करते हैं.
ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 को जानें
एक ही कंपनी में काफी समय गुजारने के बाद जब कोई कर्मी रिटायर होता है, तो कंपनी उसे उपहारस्वरूप ग्रेच्युटी देती है. बता दें, यह एक तरह से उसके लिए ईनाम होता है, लेकिन यहां इसके नियमों को भी गहनता से समझना होगा कि कौन इसके लिए योग्य है और कौन नहीं. नियमों के मुताबिक ग्रेच्युटी के लिए वही शख्स पात्र होते हैं, जो एक कंपनी में कम से कम पांच साल तक सेवाकाल में रहे हों. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत इसके लिए कई नियमों का प्रावधान किया गया है. इसमें बताया गया है कि किसी कर्मचारी को कब ग्रेच्युटी मिल सकती है. कौन सी कंपनियां इसके लिए उत्तरदायी होती हैं. बता दें, जिस कंपनी में दस या दस से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, उस कंपनी को यह नियम मानना ही होगा.
ग्रेच्युटी पाने के लिए इन नियमों का पालन करना होगा
नियमों के मुताबिक किसी भी कर्मी को नौकरी से रिटायर होने या जॉब छोड़ने से पहले कम से कम 4 साल 10 महीने और 11 दिन की सेवा पूरी करना जरूरी है. इसका साफ मतलब है कि पांच साल की नौकरी होनी ही चाहिए. हालांकि कुछ परिस्थितियों में कंपनियों को छूट मिल जाती है, जैसे- तालाबंदी, हादसा, अवैध रूप से सेवा से गैरहाजिर रहना या फिर बर्खास्तगी. रिटायरमेंट से इतर कुछ हालातो में भी कंपनियां ग्रेच्युटी देती हैं, जैसे- इस्तीफा, सेवा के दौरान मृत्यु, दिव्यांगता, छंटनी, वीआरएस और सेवा खत्म करने पर (कंपनी द्वारा).
ग्रेच्युटी के ये नियम भी जानें
- ऐसे करें अपनी ग्रेच्युटी की गणना
(लास्ट सैलरी × 15 × सेवा के वर्षों की संख्या) / 26. यहां पर लास्ट सैलरी का मतलब है कि बेसिक सैलरी और डीए का जोड़. (बेसिक सैलरी + डीए). महीने में चार साप्ताहिक अवकाश होते हैं इसलिए 26 दिन माने जाते हैं.
- उदाहरण से समझिए
मान लीजिए किसी कर्मचारी की पूरी सेवा अवधि 14 साल और 8 महीने की है. यानि उसे 15 साल माना जाएगा. उसकी लास्ट सैलरी 40 हजार रुपये है तो ग्रेच्युटी का फॉर्मूला होगा. 40,000x15x15/26= 3,46,153 रुपये.
- अगर आपकी सेवा 4 साल 8 महीने से कम है तो उसे 4 साल ही माना जाएगा.
- बता दें, नोटिस पीरियड को भी सर्विस में गिना जाता है. जैसे- किसी कर्मचारी ने 4 साल 6 महीने नौकरी की और फिर 2 महीने का नोटिस पीरियड भी सर्व किया तो उसकी कुल सेवा 4 साल 8 महीने की मानी जाएगी. वह शख्स ग्रेच्युटी का हकदार होगा.
- जानकारी के लिए बता दें, कोई भी कंपनी किसी कर्मचारी को अधिकतम 20 लाख रुपये ही दे सकती है, जो टैक्स फ्री होती है. यह नियम सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर के कर्मियों पर लागू होता है.
- अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो उसकी मर्जी पर निर्भर करता है कि वह ग्रेच्युटी दे या नहीं. अगर देती है तो उसके लिए अलग नियम है कि हर साल की आधी महीने की इनकम x सेवा के कुल साल और महीने के कुल 30 दिन माने जाएंगे.
- अगर वहीं किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान ही मौत हो जाती है तो उसे ग्रेच्युटी का पूरा हक मिलेगा. उस पर 5 साल की सेवा का नियम लागू नहीं होगा.
- ग्रेच्युटी की राशि कर्मचारी के वेतन से नहीं काटी जाती. यह कंपनी खुद देती है.
- अगर कोई कर्मचारी महिला है तो इस सेवा के दौरान मैटरिनिटी लीव भी शामिल होती है.
