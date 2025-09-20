ETV Bharat / business

ग्रेच्युटी का यह नियम नहीं जाना तो हो जाएगा बड़ा नुकसान, एक क्लिक में जानें सबकुछ

हैदराबाद: किसी कंपनी में लंबे समय तक काम करने के बाद कर्मचारी जब रिटायर होता है तो उसे रिटायरमेंट के दिन पेंशन, फंड, ग्रेच्युटी समेत तमाम उपहार दिए जाते हैं. उपहार तो समय के साथ धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन पेंशन और ग्रेच्युटी मिलती है वह उसके बुढ़ापे की लाठी होती है. पेंशन तो सब जानते हैं, लेकिन ग्रेच्युटी को लेकर तमाम लोगों में कुछ ना कुछ असमंजस बना रहता है. आज इसी विषय पर पूरे विस्तार से बात करते हैं.

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 को जानें

एक ही कंपनी में काफी समय गुजारने के बाद जब कोई कर्मी रिटायर होता है, तो कंपनी उसे उपहारस्वरूप ग्रेच्युटी देती है. बता दें, यह एक तरह से उसके लिए ईनाम होता है, लेकिन यहां इसके नियमों को भी गहनता से समझना होगा कि कौन इसके लिए योग्य है और कौन नहीं. नियमों के मुताबिक ग्रेच्युटी के लिए वही शख्स पात्र होते हैं, जो एक कंपनी में कम से कम पांच साल तक सेवाकाल में रहे हों. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत इसके लिए कई नियमों का प्रावधान किया गया है. इसमें बताया गया है कि किसी कर्मचारी को कब ग्रेच्युटी मिल सकती है. कौन सी कंपनियां इसके लिए उत्तरदायी होती हैं. बता दें, जिस कंपनी में दस या दस से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, उस कंपनी को यह नियम मानना ही होगा.

ग्रेच्युटी पाने के लिए इन नियमों का पालन करना होगा

नियमों के मुताबिक किसी भी कर्मी को नौकरी से रिटायर होने या जॉब छोड़ने से पहले कम से कम 4 साल 10 महीने और 11 दिन की सेवा पूरी करना जरूरी है. इसका साफ मतलब है कि पांच साल की नौकरी होनी ही चाहिए. हालांकि कुछ परिस्थितियों में कंपनियों को छूट मिल जाती है, जैसे- तालाबंदी, हादसा, अवैध रूप से सेवा से गैरहाजिर रहना या फिर बर्खास्तगी. रिटायरमेंट से इतर कुछ हालातो में भी कंपनियां ग्रेच्युटी देती हैं, जैसे- इस्तीफा, सेवा के दौरान मृत्यु, दिव्यांगता, छंटनी, वीआरएस और सेवा खत्म करने पर (कंपनी द्वारा).