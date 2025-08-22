हैदराबाद: क्या आपने कभी सोते-सोते पैसे कमाने का सपना देखा है? अब यह सपना हकीकत बनने वाला है. फर्नीचर और गद्दे बनाने वाली कंपनी Wakefit ने अपनी "स्लीप इंटर्नशिप" का 5वां सीजन लॉन्च किया है. इस इंटर्नशिप में चुने गए लोगों को रोजाना 9 घंटे सोना होगा और सोते समय गद्दों पर अपने अनुभव कंपनी के साथ साझा करना होगा.

कमाई कितनी होगी?

Wakefit ने स्पष्ट किया है कि इस इंटर्नशिप में चुने गए इंटर्न्स को 10 लाख रुपये तक का भुगतान किया जाएगा. यानी जितनी बेहतर नींद और आराम आप लेंगे, उतनी ही आपकी कमाई बढ़ेगी. यह पहली बार नहीं है जब Wakefit ने इस तरह का ऑफर पेश किया है. पिछले चार सीजन में कई प्रतिभागियों ने लाखों रुपये कमाए हैं. उदाहरण के तौर पर, पुणे की पूजा माधव वाव्हल ने पिछले सीजन में 9.1 लाख रुपये कमाए थे.

आवेदन प्रक्रिया

इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए बस इंटरनेट पर Wakefit Sleep Internship सर्च करें और Apply Now लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भरें. फॉर्म में आपको यह भी बताना होगा कि आप इस रोल के लिए क्यों सबसे उपयुक्त हैं. यानी अपने “स्लीप स्किल्स” को अच्छे से साबित करना होगा.

कंपनी का उद्देश्य

Wakefit का कहना है कि रोजमर्रा की व्यस्त जिंदगी में लोगों की नींद प्रभावित होती है और इस इंटर्नशिप के माध्यम से कंपनी को यह समझने में मदद मिलेगी कि गद्दे किस प्रकार आराम और सपोर्ट प्रदान करते हैं. साथ ही यह पहल युवाओं के लिए एक अनोखा अवसर भी पेश करती है.

विशेषज्ञों का दृष्टिकोण

विशेषज्ञों के अनुसार, यह इंटर्नशिप खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो सोने में खुद को एक्सपर्ट मानते हैं और आराम करते हुए पैसे कमाना चाहते हैं. यह न केवल युवा प्रतिभाओं को आकर्षक अवसर देती है, बल्कि नींद और स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित करती है.

Wakefit की यह स्लीप इंटर्नशिप अब तक की सबसे चर्चा में रहने वाली और अनोखी इंटर्नशिप बन चुकी है. यदि आप भी आरामदायक नींद के साथ मोटी कमाई का सपना देख रहे हैं, तो यह अवसर आपके लिए सुनहरा साबित हो सकता है.

