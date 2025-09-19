ETV Bharat / business

वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 10% की जोरदार बढ़त, सुप्रीम कोर्ट में सरकार के बयान से मिली राहत

शुक्रवार को वोडाफोन आइडिया के शेयर इंट्राडे में 10 प्रतिशत तक बढ़कर 8.82 रुपये पर पहुंचे.

Etv Bharat
वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 10% की जोरदार बढ़त (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 19, 2025 at 4:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: इस सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 10 प्रतिशत से अधिक की उछाल दर्ज की गई. यह तेजी सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में यह बताने के बाद आई कि वह कंपनी की AGR (Adjusted Gross Revenue) से जुड़ी याचिका का विरोध नहीं कर रही है. साथ ही सरकार ने कहा कि वह इस मुद्दे के समाधान पर जोर दे रही है.

26 सितंबर को अगली सुनवाई
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि वह वोडाफोन आइडिया की याचिका का विरोध नहीं कर रही है, लेकिन इस मामले में कुछ समाधान की आवश्यकता हो सकती है. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि वह कंपनी की इक्विटी होल्डर होने के नाते समाधान प्रक्रिया में शामिल हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई, जस्टिस विनोद चंद्रन और एनवी अंजारिया शामिल हैं, ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद सुनवाई को 26 सितंबर तक के लिए टाल दिया.

AGR मामला
कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया ने 8 सितंबर 2025 को AGR से राहत के लिए नई याचिका दाखिल की थी. इस याचिका में कंपनी ने AGR बकाया का व्यापक पुनर्मूल्यांकन और समाधान करने का निर्देश देने की मांग की थी.

याद दिला दें कि सितंबर 2020 में कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया को करीब 93,520 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान के लिए 10 साल का समय दिया था. इसके तहत कंपनी को 10 प्रतिशत की पहली किश्त 31 मार्च 2021 तक जमा करनी थी, जबकि बाकी की राशि 31 मार्च 2031 तक सालाना किश्तों में चुकानी थी.

शेयर बाजार में प्रदर्शन
शुक्रवार को वोडाफोन आइडिया के शेयर इंट्राडे में 10 प्रतिशत तक बढ़कर 8.82 रुपये पर पहुंचे. अंततः क्लोजिंग लगभग 8 प्रतिशत की तेजी के साथ 8.46 रुपये पर हुई.

पिछले कुछ समय का प्रदर्शन

  • एक महीने में: 28% की बढ़त
  • छह महीने में: 13% से अधिक की तेजी
  • साल 2025 में: 5% से अधिक की बढ़त
  • पिछले एक साल में: निवेशकों को 18.5% का नुकसान

विश्लेषकों का कहना है कि सरकार के सकारात्मक रुख और समाधान की संभावना ने निवेशकों में भरोसा बढ़ाया, जिसके चलते शेयरों में तेज़ उछाल देखा गया.

यह भी पढ़ें- कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 82,749 और निफ्टी 25,358 पर फिसला

For All Latest Updates

TAGGED:

VI SHARE PRICEAGR DUES SUPREME COURTINDIAN TELECOM STOCK RALLYTELECOM SECTOR MARKET GAINSVODAFONE IDEA SHARE SURGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान में फिर होगा मैच, जानिए क्या इस बार हाथ मिलाएंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी?

'लिंग के आधार पर दो मानदंड कैसे हो सकते हैं?' महिला सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति में 'मनमानी' पर SC ने सवाल उठाए

आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण शुरू, पहले दिन 195 यात्री गुंजी पहुंचे

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बड़ा रक्षा समझौता, एक पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.