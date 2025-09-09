AGR विवाद में वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, मंत्रालय के आंकड़ों पर सवाल
वोडाफोन आइडिया ने AGR मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, 2017 से पहले के AGR को दोबारा कैलकुलेट करने की मांग की.
Published : September 9, 2025 at 5:36 PM IST
नई दिल्ली: देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने AGR (एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू) मामले में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए AGR को दोबारा कैलकुलेट करने की मांग रखी है. खास बात यह है कि कंपनी ने 2017 से पहले के AGR को पुनः जांचने की मांग की है.
सीएनबीसी-आवाज़ के अनुसार, वोडाफोन आइडिया ने अपनी याचिका में कहा है कि कई मामलों में AGR को दो बार जोड़ा गया है, जिससे कंपनी पर गलत तरीके से अतिरिक्त बकाया बढ़ गया. इसके पहले, दूरसंचार विभाग ने कंपनी से 5,960 करोड़ रुपए की मांग रखी थी. अब सरकार ने अतिरिक्त 2,774 करोड़ रुपए की मांग की है.
दूरसंचार विभाग ने वोडाफोन आइडिया को 13 अगस्त को नोटिस भेजा था और 15 दिन के अंदर जवाब देने के लिए कहा था. कंपनी ने इस नोटिस के जवाब में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, ताकि AGR की गणना में सुधार किया जा सके.
वोडाफोन आइडिया, जो रिलायंस जियो के आने के बाद से ही गंभीर वित्तीय संकट में है, केंद्र सरकार से भी मदद ले चुकी है. कंपनी के कुछ बकाया भुगतान को सरकार ने इक्विटी में बदल दिया है. इसके चलते सरकार की कंपनी में हिस्सेदारी 49 प्रतिशत हो गई है.
वोडाफोन आइडिया पर सरकार का कुल बकाया काफी बड़ा है. इसमें स्पेक्ट्रम बकाया करीब 1.19 लाख करोड़ रुपए और AGR बकाया 83,400 करोड़ रुपए शामिल है. इसका मतलब है कि कंपनी का कुल सरकारी बकाया 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है. यह आंकड़ा कंपनी की वित्तीय स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है.
विशेषज्ञों का मानना है कि वोडाफोन आइडिया की यह याचिका कंपनी के लिए राहत की संभावना बढ़ा सकती है, क्योंकि AGR की पुनर्गणना से बकाया राशि में कटौती हो सकती है. वहीं, दूरसंचार विभाग और सरकार की ओर से इस मामले में सख्ती भी बनी हुई है.
वोडाफोन आइडिया का कहना है कि AGR की गलत गणना और दोगुना जोड़ने के कारण कंपनी पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का मकसद इसी बोझ को कम करना है और कंपनी के संचालन को सुचारू बनाना है.
इससे पहले भी कंपनी ने कई बार AGR मामलों में राहत की मांग की थी, लेकिन अदालत में मामलों का लंबा निपटारा समय ले रहा है. अगर कोर्ट वोडाफोन आइडिया की मांग स्वीकार करता है, तो यह टेलीकॉम सेक्टर के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है.
