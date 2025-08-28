नई दिल्ली: आज गुरुवार को वर्धमान टेक्सटाइल्स के शेयरों में जोरदार तेजी देखी गई. कारोबार के दौरान इसका शेयर 11 प्रतिशत से अधिक बढ़कर ₹444.80 प्रति शेयर तक पहुंच गया. इस उछाल का मुख्य कारण केंद्र सरकार द्वारा कपास पर आयात शुल्क छूट को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाने का फैसला है.

विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत से आयात होने वाले सामानों पर टैरिफ दोगुना करने के फैसले के बीच आया है, जिसमें कपड़े और गहनों जैसे उत्पादों पर शुल्क 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया. इससे घरेलू टेक्सटाइल उद्योग पर लागत का दबाव बढ़ा था, और सरकार ने इसका समाधान ढूंढा.

वर्धमान टेक्सटाइल्स का शेयर हाल के महीनों में उतार-चढ़ाव भरा रहा है. पिछले पांच ट्रेडिंग सत्रों में इस स्टॉक में लगभग 5.88 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई, जबकि एक महीने में यह 3 प्रतिशत से अधिक गिर चुका था. इस साल अब तक शेयर की कीमत में अस्थिरता बनी रही है.

केंद्र सरकार ने कपास पर आयात शुल्क छूट बढ़ाने का उद्देश्य भारतीय टेक्सटाइल उद्योग को समर्थन देना और निर्यात बढ़ाना बताया है. वित्त मंत्रालय ने कहा, "भारतीय टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए कपास की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, केंद्र सरकार ने 19 अगस्त 2025 से 30 सितंबर 2025 तक कपास पर आयात शुल्क अस्थायी रूप से माफ किया था. निर्यातकों को और समर्थन देने के लिए, अब इसे 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाया गया है."

इस छूट से कच्चे कपास की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और टेक्सटाइल मिलों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कच्चा माल खरीदने का मौका मिलेगा. आमतौर पर कच्चे कपास पर 11 प्रतिशत शुल्क लगता है, जिसमें कृषि अवसंरचना और विकास उपकर भी शामिल हैं. यह छूट तीन अतिरिक्त महीनों के लिए जारी रहेगी, और संबंधित आधिकारिक नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा.

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न केवल उत्पादन लागत को कम करेगा बल्कि टेक्सटाइल कंपनियों के मुनाफे और शेयर बाजार में निवेशकों के विश्वास में भी सुधार करेगा. वर्धमान टेक्सटाइल्स के शेयर में यह तेजी उद्योग और सरकार के बीच सकारात्मक नीतियों का संकेत देती है. निवेशक और उद्योग विशेषज्ञ इस कदम को उत्साहपूर्वक देख रहे हैं और आने वाले महीनों में टेक्सटाइल सेक्टर में स्थिरता और बढ़ती निर्यात संभावनाओं की उम्मीद जताई जा रही है.

