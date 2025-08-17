ETV Bharat / business

अब उड़ान भरेगा इस्तेमाल किया हुआ खाना पकाने का तेल, इंडियन ऑयल बनाएगा एविएशन फ्यूल - RENEWABLE AVIATION FUEL

इंडियन ऑयल की पानीपत रिफाइनरी इस्तेमाल किए गए खाने के तेल से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाएगी, जिससे विमानन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन घटेगा.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 17, 2025 at 4:29 PM IST

3 Min Read

हैदराबाद: घर या होटल में तलने के बाद आमतौर पर फेंक दिए जाने वाले तेल का अब क्रांतिकारी उपयोग होने जा रहा है. सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) की पानीपत स्थित रिफाइनरी को इस्तेमाल किए गए खाद्य तेल से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) द्वारा ISCC CORSIA सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है. इस प्रकार, इंडियन ऑयल यह मान्यता प्राप्त करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है.

क्या है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF)?
सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, जिसे SAF कहा जाता है, एक वैकल्पिक जैव-ईंधन है जो पारंपरिक जेट फ्यूल की तुलना में काफी कम कार्बन उत्सर्जन करता है. यह नॉन-पेट्रोलियम स्रोतों से तैयार किया जाता है, जैसे कि वनस्पति तेल, इस्तेमाल किया गया खाना पकाने का तेल, कृषि अवशेष, आदि.

SAF को पारंपरिक एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) में 50% तक मिलाया जा सकता है. भारत सरकार ने 2027 से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में बेचे जाने वाले जेट फ्यूल में 1% SAF मिश्रण अनिवार्य कर दिया है, जिससे विमानन क्षेत्र को अधिक हरित और टिकाऊ बनाया जा सके.

2025 से शुरू होगा उत्पादन, हर साल बनेगा 35,000 टन SAF
इंडियन ऑयल के चेयरमैन अरविंदर सिंह साहनी ने जानकारी दी कि पानीपत रिफाइनरी 2025 के अंत से प्रति वर्ष 35,000 टन SAF का उत्पादन शुरू कर देगी. यह उत्पादन मात्रा 2027 में लागू होने वाली 1% SAF ब्लेंडिंग की अनिवार्यता को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी.

होटल, रेस्तरां और मिठाई कंपनियों से आएगा यूज्ड ऑयल
SAF उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल — यानी इस्तेमाल किया हुआ खाना पकाने का तेल — अब बड़े होटल समूहों, रेस्तरां चेन्स और हल्दीराम जैसी स्नैक एवं मिठाई उत्पादक कंपनियों से इकट्ठा किया जाएगा. एजेंसियां इन स्रोतों से पुराना तेल इकट्ठा करेंगी और इसे पानीपत रिफाइनरी तक पहुंचाएंगी, जहां यह ईंधन में परिवर्तित होगा.

साहनी ने बताया कि वर्तमान में यह तेल एजेंसियों द्वारा निर्यात किया जाता है, लेकिन अब यह देश में ही पर्यावरण के हित में उपयोग किया जाएगा.

सबसे बड़ी चुनौती: घरों से तेल इकट्ठा करना
हालांकि भारत में इस्तेमाल किया गया खाना पकाने का तेल बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन इसे एकत्र करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है. बड़े होटलों और व्यावसायिक रसोईघरों से तेल इकट्ठा करना अपेक्षाकृत सरल है, लेकिन घरेलू उपयोगकर्ताओं से यह तेल हासिल करना मुश्किल है. कंपनी का कहना है कि इस दिशा में समाधान खोजे जा रहे हैं, ताकि छोटी मात्रा में उपयोग किए गए तेल को भी संग्रहित किया जा सके.

भारत में SAF का भविष्य
इस पहल को देश में स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक बड़ी छलांग माना जा रहा है. SAF न केवल विमानन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को घटाएगा, बल्कि कचरे के प्रबंधन और सतत विकास की दिशा में भी सहायक सिद्ध होगा. आने वाले वर्षों में, जैसे-जैसे SAF का उपयोग बढ़ेगा, भारत वैश्विक विमानन ईंधन नीति में एक अग्रणी भूमिका निभा सकता है.

यह भी पढ़ें- भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में जबरदस्त उछाल, 11 महीने का आयात कवर करने की क्षमता

हैदराबाद: घर या होटल में तलने के बाद आमतौर पर फेंक दिए जाने वाले तेल का अब क्रांतिकारी उपयोग होने जा रहा है. सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) की पानीपत स्थित रिफाइनरी को इस्तेमाल किए गए खाद्य तेल से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) द्वारा ISCC CORSIA सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है. इस प्रकार, इंडियन ऑयल यह मान्यता प्राप्त करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है.

क्या है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF)?
सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, जिसे SAF कहा जाता है, एक वैकल्पिक जैव-ईंधन है जो पारंपरिक जेट फ्यूल की तुलना में काफी कम कार्बन उत्सर्जन करता है. यह नॉन-पेट्रोलियम स्रोतों से तैयार किया जाता है, जैसे कि वनस्पति तेल, इस्तेमाल किया गया खाना पकाने का तेल, कृषि अवशेष, आदि.

SAF को पारंपरिक एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) में 50% तक मिलाया जा सकता है. भारत सरकार ने 2027 से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में बेचे जाने वाले जेट फ्यूल में 1% SAF मिश्रण अनिवार्य कर दिया है, जिससे विमानन क्षेत्र को अधिक हरित और टिकाऊ बनाया जा सके.

2025 से शुरू होगा उत्पादन, हर साल बनेगा 35,000 टन SAF
इंडियन ऑयल के चेयरमैन अरविंदर सिंह साहनी ने जानकारी दी कि पानीपत रिफाइनरी 2025 के अंत से प्रति वर्ष 35,000 टन SAF का उत्पादन शुरू कर देगी. यह उत्पादन मात्रा 2027 में लागू होने वाली 1% SAF ब्लेंडिंग की अनिवार्यता को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी.

होटल, रेस्तरां और मिठाई कंपनियों से आएगा यूज्ड ऑयल
SAF उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल — यानी इस्तेमाल किया हुआ खाना पकाने का तेल — अब बड़े होटल समूहों, रेस्तरां चेन्स और हल्दीराम जैसी स्नैक एवं मिठाई उत्पादक कंपनियों से इकट्ठा किया जाएगा. एजेंसियां इन स्रोतों से पुराना तेल इकट्ठा करेंगी और इसे पानीपत रिफाइनरी तक पहुंचाएंगी, जहां यह ईंधन में परिवर्तित होगा.

साहनी ने बताया कि वर्तमान में यह तेल एजेंसियों द्वारा निर्यात किया जाता है, लेकिन अब यह देश में ही पर्यावरण के हित में उपयोग किया जाएगा.

सबसे बड़ी चुनौती: घरों से तेल इकट्ठा करना
हालांकि भारत में इस्तेमाल किया गया खाना पकाने का तेल बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन इसे एकत्र करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है. बड़े होटलों और व्यावसायिक रसोईघरों से तेल इकट्ठा करना अपेक्षाकृत सरल है, लेकिन घरेलू उपयोगकर्ताओं से यह तेल हासिल करना मुश्किल है. कंपनी का कहना है कि इस दिशा में समाधान खोजे जा रहे हैं, ताकि छोटी मात्रा में उपयोग किए गए तेल को भी संग्रहित किया जा सके.

भारत में SAF का भविष्य
इस पहल को देश में स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक बड़ी छलांग माना जा रहा है. SAF न केवल विमानन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को घटाएगा, बल्कि कचरे के प्रबंधन और सतत विकास की दिशा में भी सहायक सिद्ध होगा. आने वाले वर्षों में, जैसे-जैसे SAF का उपयोग बढ़ेगा, भारत वैश्विक विमानन ईंधन नीति में एक अग्रणी भूमिका निभा सकता है.

यह भी पढ़ें- भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में जबरदस्त उछाल, 11 महीने का आयात कवर करने की क्षमता

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIAN OIL CORPORATIONSUSTAINABLE AVIATION FUELISCC CORSIA CERTIFICATIONEDIBLE OIL WASTE MANAGEMENTRENEWABLE AVIATION FUEL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

व्यापार वार्ता के लिए अमेरिकी टीम का भारत दौरा स्थगित

गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर हमले का CCTV आया सामने, 24 राउंड फायरिंग, भाऊ गैंग ने ली जिम्मेदारी

RCB प्लेयर बना इंग्लैंड का कप्तान, तोड़ा 136 साल पुराना रिकॉर्ड

आंखों से नींद और चेहरे से सुकून छीन गई धराली आपदा, जानें क्या कह रहे मनोचिकित्सक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.