अमेरिकी टैरिफ से बनारसी साड़ी उद्योग संकट में, हजारों कारीगरों की आजीविका खतरे में - BANARASI SAREE INDUSTRY

अमेरिकी टैरिफ से बनारसी साड़ी और रेशम उद्योग संकट में, निर्यात घटा, ऑर्डर रद्द, 300 करोड़ रुपये का नुकसान, हजारों कारीगरों की आजीविका प्रभावित.

अमेरिकी टैरिफ से बनारसी साड़ी उद्योग संकट में (AFP)
Published : August 31, 2025 at 12:32 PM IST

वाराणसी: विश्व प्रसिद्ध बनारसी साड़ी और रेशम उद्योग अमेरिकी टैरिफ के चलते गंभीर संकट का सामना कर रहा है. स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि अमेरिका में लगाए गए उच्च शुल्कों के बाद बड़े ऑर्डर रद्द होने लगे हैं और विदेशी व्यापारी शिपमेंट वापस भेज रहे हैं. वाराणसी वस्त्र उद्योग संघ के अनुसार, यदि स्थिति इसी तरह बनी रहती है तो शहर को सालाना 300 करोड़ रुपये तक का नुकसान हो सकता है.

यह संकट विशेष रूप से हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है. बनारसी वस्त्र उद्योग संघ के उपाध्यक्ष राजन बहल ने बताया कि इन शुल्कों से बनारसी साड़ियों के निर्यात में 15 से 20 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है. उनका कहना है कि वर्तमान में नुकसान कम दिखाई दे रहा है, लेकिन भविष्य में इसका असर और भी गंभीर होगा. हर साल लगभग 200 से 300 करोड़ रुपये का निर्यात अमेरिका भेजा जाता था, जो अब संकट में है. उन्होंने कहा, "ऑर्डर रद्द हो रहे हैं और नए ऑर्डर की उम्मीद नहीं की जा सकती. यह कोई मामूली नुकसान नहीं है; यह बनारस और उसके उद्योग के लिए बड़ा झटका है."

स्थानीय व्यापारी सर्वेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हाल ही में 10 लाख रुपये का माल वापस करना पड़ा. उनके अनुसार, उनके यहाँ 20 कर्मचारी काम करते हैं और रोक रखे माल की वजह से उन्हें लगभग 20 लाख रुपये का नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि पहले से ही आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे व्यापारियों पर टैरिफ ने और दबाव बढ़ा दिया है.

बनारसी साड़ी (IANS)

व्यापारियों ने सरकार से हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को जीएसटी से मुक्त करने की अपील की है. श्रीवास्तव का कहना है कि यदि 5 प्रतिशत जीएसटी हटा दी जाए तो उद्योग को राहत मिल सकती है. इससे न केवल घरेलू बाजार में माँग बढ़ेगी, बल्कि मध्यम वर्ग भी बनारसी साड़ियों की ओर आकर्षित होगा. उन्होंने जोर देकर कहा, "जीएसटी में छूट से उद्योग में नई जान आ सकती है और बुनकरों व व्यापारियों, दोनों को मदद मिलेगी."

विशेषज्ञों का मानना है कि टैरिफ संकट ने न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाया है, बल्कि हजारों कारीगरों और उनके परिवारों की आजीविका को भी खतरे में डाल दिया है. उद्योग संघ ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि बनारसी साड़ी उद्योग को गहरे संकट से बचाया जा सके.

