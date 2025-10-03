ETV Bharat / business

अमेरिकी सांसदों ने TCS और अन्य कंपनियों से H-1B वीज़ा और अमेरिकी कर्मचारियों पर प्रभाव के बारे में जवाब मांगा

सांसदों ने पूछा कि क्या कंपनी ने अमेरिकी कर्मचारियों को हटाकर उनकी जगह H-1B वीज़ा वाले विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त किया.

सांकेतिक फोटो (ians)
नई दिल्ली: अमेरिकी सांसदों ने भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) से अमेरिका में नियुक्ति प्रक्रियाओं और एच-1बी वीज़ा प्रथा पर विस्तृत जानकारी मांगी है. सांसदों ने यह जानने के लिए सवाल उठाए कि क्या कंपनी ने किसी अमेरिकी कर्मचारी को हटाकर उसकी जगह H-1B वीज़ा वाले विदेशी कर्मचारियों को रखा, और एच-1बी कर्मचारियों और उनके समकक्ष अमेरिकी कर्मचारियों के बीच वेतन असमानता है या नहीं.

TCS के सीईओ कृतिवासन को भेजे गए पत्र में सीनेट न्यायपालिका समिति के चेयरमैन चार्ल्स ग्रासली और रैंकिंग सदस्य रिचर्ड डर्बिन ने कहा कि कंपनी दुनिया भर में 12,000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी कर रही है, जिनमें अमेरिकी कर्मचारी भी शामिल हैं. पत्र में उल्लेख किया गया कि केवल जैक्सनविल कार्यालय में ही लगभग पाँच दर्जन कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया.

सांसदों ने कहा, “एक तरफ आप अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप हजारों विदेशी कर्मचारियों के लिए H-1B वीजा आवेदन भी दे रहे हैं.” वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़ों का हवाला देते हुए पत्र में बताया गया कि TCS को 5,505 H-1B कर्मचारियों की नियुक्ति की मंजूरी मिली, जिससे यह अमेरिका में नए स्वीकृत H-1B लाभार्थियों की दूसरी सबसे बड़ी नियोक्ता बन गई.

सांसदों ने कहा, “हमें विश्वास करना मुश्किल है कि TCS इन पदों को भरने के लिए योग्य अमेरिकी तकनीकी कर्मचारी नहीं ढूंढ पा रही.” इस संबंध में प्रतिक्रिया के लिए TCS को ईमेल भेजा गया, लेकिन समाचार लिखे जाने तक कोई जवाब नहीं मिला.

ग्रासली और डर्बिन ने TCS के अलावा Cognizant, Amazon, Apple, Deloitte, Google, JP Morgan Chase, Meta, Microsoft और Walmart से भी इसी विषय पर जानकारी मांगी है. सांसदों ने बताया कि यह पूछताछ ऐसे समय हुई है जब अमेरिका में तकनीकी क्षेत्र की बेरोजगारी दर समग्र बेरोजगारी दर से काफी अधिक है. फेडरल रिजर्व के अनुसार, STEM डिग्री वाले हाल के स्नातकों को आम जनता की तुलना में अधिक बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है.

सांसदों ने कहा कि वे एच-1बी और एल-1 वीज़ा सुधार अधिनियम को फिर से पेश कर रहे हैं, ताकि अमेरिकी कामगारों और वीजाधारकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, विदेशी कामगारों की भर्ती में पारदर्शिता बढ़े और वीज़ा प्रणाली में धोखाधड़ी एवं दुरुपयोग को रोका जा सके.

