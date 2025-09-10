ETV Bharat / business

ट्रंप ने EU से कहा- भारत और चीन पर 100 फीसदी टैरिफ लगाओ, रूस से कच्चे तेल खरीदी का मामला

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वालेभारत और चीन पर यूरोपीय संघ से 100 फीसदी तक टैरिफ लगाने का सुझाव दिया है.

US President Donald Trump
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 10, 2025 at 7:08 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ (EU) से भारत और चीन पर 100 फीसदी तक टैरिफ लगाने को कहा है. यह यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने के संयुक्त प्रयास के तहत किया गया है. फाइनेंशियल टाइम्स ने बुधवार को यह जानकारी दी.

यह रिपोर्ट ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत-अमेरिका संबंधों के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण साझा करने तथा व्यापार समझौते के लिए चल रहे प्रयासों का उल्लेख करने के तुरंत बाद आई है.

रिपोर्ट में अज्ञात अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि राष्ट्रपति ने यह असाधारण मांग मंगलवार को वाशिंगटन में अमेरिका और यूरोपीय संघ के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हुई बैठक में शामिल होने के बाद की, जिसमें मास्को के लिए युद्ध की आर्थिक लागत को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई थी.

एफटी ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा कि वाशिंगटन यूरोपीय संघ द्वारा चीन और भारत पर लगाए गए किसी भी टैरिफ को प्रतिबिंबित करने के लिए तैयार है. ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को दोगुना कर 50 प्रतिशत कर दिए जाने के बाद नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच संबंधों में भारी गिरावट आई है, जिसमें भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है.

भारत ने अमेरिकी कार्रवाई को "अनुचित, अनुचित और अविवेकपूर्ण" बताया. हालांकि, सोशल मीडिया पर मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत से संबंधों को पुनः सुधारने के कुछ प्रयासों का संकेत मिला. पिछले कुछ दिनों में, व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो सहित ट्रंप प्रशासन के कई अधिकारियों ने रूसी कच्चे तेल की खरीद के लिए भारत की आलोचना करने के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है.

नवारो ने हाल ही में कहा कि भारत की बड़ी तेल लॉबी ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को "क्रेमलिन के लिए एक विशाल रिफाइनिंग केंद्र और तेल मनी लॉन्ड्रोमेट" में बदल दिया है.

रूस से कच्चे तेल की खरीद का बचाव करते हुए भारत यह कहता रहा है कि उसकी ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हित और बाजार की गतिशीलता से प्रेरित है.

फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद पश्चिमी देशों द्वारा मास्को पर प्रतिबंध लगाने और उसकी आपूर्ति बंद करने के बाद भारत ने छूट पर बेचे जाने वाले रूसी तेल को खरीदना शुरू कर दिया.

परिणामस्वरूप, 2019-20 में कुल तेल आयात में मात्र 1.7 प्रतिशत हिस्सेदारी से, 2024-25 में रूस की हिस्सेदारी बढ़कर 35.1 प्रतिशत हो गई और अब यह भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है. एफटी की रिपोर्ट ट्रंप द्वारा यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए नए सिरे से किए जा रहे प्रयासों के बीच आई है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने संघर्ष को समाप्त करने के तरीकों पर विचार करने के लिए पिछले महीने अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर वार्ता की थी.

संपादक की पसंद

iPhone 17 सीरीज हुई लॉन्च, जानें चारों नए आईफोन्स में क्या है खास और कीमत

एशिया कप 2025: आज भारत और यूएई के बीच होगा मुकाबला, पिच रिपोर्ट के साथ जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड और संभावित प्लेइंग-11

अक्षय कुमार फैन फेस्ट, एक्टर ने बर्थडे विश करने पर फैंस को दिल से कहा थैंक्यू, बोले- पत्नी से पहले हैं आप

