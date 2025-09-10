ETV Bharat / business

ट्रंप ने EU से कहा- भारत और चीन पर 100 फीसदी टैरिफ लगाओ, रूस से कच्चे तेल खरीदी का मामला

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( ANI )

नई दिल्ली : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ (EU) से भारत और चीन पर 100 फीसदी तक टैरिफ लगाने को कहा है. यह यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने के संयुक्त प्रयास के तहत किया गया है. फाइनेंशियल टाइम्स ने बुधवार को यह जानकारी दी. यह रिपोर्ट ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत-अमेरिका संबंधों के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण साझा करने तथा व्यापार समझौते के लिए चल रहे प्रयासों का उल्लेख करने के तुरंत बाद आई है. रिपोर्ट में अज्ञात अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि राष्ट्रपति ने यह असाधारण मांग मंगलवार को वाशिंगटन में अमेरिका और यूरोपीय संघ के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हुई बैठक में शामिल होने के बाद की, जिसमें मास्को के लिए युद्ध की आर्थिक लागत को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई थी. एफटी ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा कि वाशिंगटन यूरोपीय संघ द्वारा चीन और भारत पर लगाए गए किसी भी टैरिफ को प्रतिबिंबित करने के लिए तैयार है. ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को दोगुना कर 50 प्रतिशत कर दिए जाने के बाद नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच संबंधों में भारी गिरावट आई है, जिसमें भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है.