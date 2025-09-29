ETV Bharat / business

दवा के बाद सिनेमा और फर्नीचर भी ट्रंप ने लगाया बड़ा टैरिफ

वाशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर एक और बड़ी घोषणा की. सोमवार को उन्होंने विदेशों में बन रही फिल्म पर 100 फीसदी का टैरिफ लगाने का ऐलान किया. इसका मतलब है कि विदेशों में बनी फिल्म यदि अमेरिका में दिखाया जाता है, तो उस पर 100 फीसदी का टैरिफ लगेगा. इसके अलावा उन्होंने फर्नीचर के आइटम पर भी टैरिफ लगाने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि किचन कैबिनेट, बाथरूम वैनिटी और अन्य संबंधित उत्पादों पर 50 फीसदी का टैरिफ लगाया जाएगा.

सिनेमा के अलावा ट्रंप ने फर्नीचर पर भी टैरिफ लगाया है. इसका सीधा अर्थ है, कि यदि आप अमेरिका में फर्नीचर बेचना चाहते हैं, तो उसका निर्माण अमेरिका में ही करना होगा, अन्यथा टैरिफ लगाया जाएगा. ट्रंप ने इसकी घोषणा सोशल मीडिया पर की. ट्रंप ने लिखा कि अमेरिका का फिल्म इंडस्ट्री अच्छा चल रहा था, लेकिन इसे उसी तरह से छीन लिया गया, जिस तरह से किसी बच्चे से कैंडी छीन ली जाती है. उन्होंने कहा कि अमेरिका के फिल्म निर्माण व्यवसाय को संरक्षित करने की जरूरत है.

फिल्म निर्माण में विदेशियों के हावी होने को लेकर ट्रंप ने कैलिफोर्निया के गवर्नर पर भी निशाना साधा. ट्रंप ने कहा कि इस तरह के कदम को उठाए जाने की जरूरत थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैंने अमेरिका के बाहर बनने वाली सभी फिल्मों पर सौ फीसदी टैरिफ लगाया है.

फिल्मों की तरह फर्नीचर को लेकर भी ट्रंप ने ऐसी ही घोषणा की है. उन्होंने कहा कि अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में फर्नीचर उद्योग फल फूल रहा था, लेकिन चीन ने उसके बिजनेस को पूरी तरह से प्रभावित किया. चीन के साथ और भी कई देश हैं, जिन्होंने फर्नीचर व्यवसाय में अमेरिका के उद्योगों को दबाने की कोशिश की है. ट्रंप ने कहा कि मैं फिर से फर्नीचर बिजनेस को नई बुलंदियों पर पहुंचाऊंगा, इसलिए इस पर टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है. उन्होंने कहा कि जो भी कंपनी अमेरिका में फर्नीचर बेचना चाहती है, उसे अमेरिका में भी प्रोडक्शन करना होगा.