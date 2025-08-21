ETV Bharat / business

एलन मस्क पर धोखाधड़ी का आरोप, अदालत में करना होगा मुकदमे का सामना - ELON MUSK TO FACE FRAUD LAWSUIT

एरिजोना की रहने वाली जैकलीन मैकएफर्टी नामक महिला ने यह मुकदमा दायर किया.

एलन मस्क (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 21, 2025

नई दिल्ली: टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क एक नए विवाद में फंस गए हैं. अमेरिका की एक संघीय अदालत ने मस्क को एक मुकदमे का सामना करने का आदेश दिया है. यह मुकदमा एक ऐसी योजना से जुड़ा है, जिसमें लोगों से अमेरिकी संविधान का समर्थन करने वाली याचिका पर हस्ताक्षर करवाए गए और इसके बदले 10 लाख डॉलर जीतने का लालच दिया गया था.

मामला क्या है?
वादियों का आरोप है कि मस्क और उनकी राजनीतिक समिति America PAC ने यह प्रचार किया कि अगर लोग याचिका पर हस्ताक्षर करेंगे तो उनमें से कुछ को लॉटरी के जरिए हर दिन 10 लाख डॉलर का इनाम मिलेगा. लेकिन बाद में पता चला कि विजेताओं का चयन पहले से ही किया गया था. यानी यह योजना पारदर्शी नहीं थी और लोगों को धोखे में रखकर उनकी जानकारी इकट्ठी की गई.

वादी की शिकायत
एरिजोना की रहने वाली जैकलीन मैकएफर्टी नामक महिला ने यह मुकदमा दायर किया है. उनका कहना है कि उन्हें और अन्य मतदाताओं को नाम, पता, ईमेल और फ़ोन नंबर जैसी निजी जानकारी देनी पड़ी. उनका आरोप है कि यह जानकारी चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल की गई.

मस्क की दलील
मस्क और उनकी समिति ने अदालत में कहा कि यह कोई अवैध लॉटरी नहीं थी. उनका दावा है कि जिन लोगों को 10 लाख डॉलर दिए गए, उनसे “अमेरिका PAC” का प्रवक्ता बनने और काम करने की उम्मीद की गई थी. यानी यह राशि एक तरह की “भुगतान की गई भूमिका” थी, न कि कोई इनाम. मस्क का कहना है कि उन्होंने किसी को गुमराह नहीं किया.

अदालत का रुख
लेकिन टेक्सास के जिला न्यायाधीश रॉबर्ट पिटमैन ने कहा कि PAC के कई बयानों से यह जाहिर होता है कि यह योजना सचमुच एक इनाम या लॉटरी जैसी थी. ऐसे में आम लोग यह मान सकते थे कि वे लॉटरी में हिस्सा ले रहे हैं. अदालत ने माना कि वादी का दावा विश्वसनीय है और मुकदमा आगे बढ़ना चाहिए.

राजनीतिक पृष्ठभूमि
गौरतलब है कि एलन मस्क ने 2024 में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव अभियान का समर्थन करने के लिए यह PAC बनाया था. माना जा रहा है कि यह मामला अब राजनीतिक रूप से भी बड़ा मुद्दा बन सकता है.

