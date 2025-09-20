अमेरिका के H-1B VISA आवेदन शुल्क बढ़ाने से भारतीय तकनीकी कंपनियों पर होगा असर, नैस्कॉम ने कहा
ट्रंप ने एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत एच-1बी वीजा की फीस सालाना 1 लाख अमेरिकी डॉलर तक बढ़ जाएगी.
By PTI
Published : September 20, 2025 at 5:54 PM IST
नई दिल्ली: उद्योग निकाय नैस्कॉम (Nasscom) ने शनिवार को कहा कि H-1B VISA आवेदन शुल्क बढ़ाकर एक लाख डॉलर करने के अमेरिका के कदम से भारत की प्रौद्योगिकी सेवा कंपनियों पर असर पड़ेगा. नैस्कॉम ने कहा कि इससे विदेश में चल रही उन परियोजनाओं की व्यावसायिक निरंतरता बाधित होगी, जिनमें समायोजन की जरूरत हो सकती है.
शीर्ष निकाय ने इस बढ़ी हुई राशि को लागू करने के लिए 21 सितंबर की समय-सीमा पर भी चिंता जताई और कहा कि एक दिन की समय-सीमा दुनिया भर के व्यवसायों, पेशेवरों और छात्रों के लिए काफी अनिश्चितता पैदा करती है.
एच-1बी वीजा धारक भारतीय नागरिक प्रभावित होंगे
एक बयान के मुताबिक अमेरिका के इस कदम से वैश्विक और भारतीय कंपनियों के लिए काम करने वाले एच-1बी वीजा धारक भारतीय नागरिक प्रभावित होंगे. इसमें आगे कहा गया, ''हम आदेश के बारीक विवरणों की समीक्षा कर रहे हैं. इस प्रकार के समायोजन का अमेरिका के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र और व्यापक रोजगार अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है.''
नैस्कॉम ने कहा, ''भारत की प्रौद्योगिकी सेवा कंपनियां भी प्रभावित होंगी, जबकि विदेश में चल रही उन परियोजनाओं के लिए व्यावसायिक निरंतरता बाधित होगी, जिनमें समायोजन की आवश्यकता हो सकती है.'' बयान के मुताबिक कंपनियां बदलावों के अनुसार ढ़लने के लिए ग्राहकों के साथ मिलकर काम करेंगी.
नैस्कॉम ने यह भी कहा कि भारत और भारत-केंद्रित कंपनियों ने हाल के वर्षों में स्थानीय नियुक्तियों में वृद्धि करके इन वीजा पर अपनी निर्भरता लगातार कम की है. नैस्कॉम ने कहा कि ये कंपनियां अमेरिका में एच-1बी प्रक्रियाओं के लिए सभी आवश्यक अनुपालन का पालन करती हैं, प्रचलित वेतन का भुगतान करती हैं, स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं तथा शिक्षा जगत और स्टार्टअप के साथ नवाचार साझेदारी करती हैं.
अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं
उद्योग निकाय ने जोर देकर कहा कि इन कंपनियों के एच-1बी कर्मचारी किसी भी तरह से अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं हैं. नैस्कॉम ने कहा, ''इस फैसले को लागू करने की समय-सीमा (21 सितंबर) भी चिंता का विषय है. एक दिन की समय-सीमा दुनिया भर के व्यवसायों, पेशेवरों और छात्रों के लिए काफी अनिश्चितता पैदा करती है.''नैस्कॉम के अनुसार इस पैमाने के नीतिगत बदलाव के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए, जिससे संगठनों और व्यक्तियों को प्रभावी ढंग से योजना बनाने और व्यवधान को कम करने में मदद मिलती है.
बयान में कहा गया कि उच्च-कौशल वाली प्रतिभा अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए नवाचार, प्रतिस्पर्धात्मकता और वृद्धि को गति देने के लिए महत्वपूर्ण है. नैस्कॉम ने कहा कि यह बात ऐसे समय में खासतौर से महत्वपूर्ण है, जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और अन्य अग्रणी तकनीकों में प्रगति वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को परिभाषित करने के लिए तैयार है.
डोनाल्ड ट्रंप ने एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए, हलचल तेज
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत एच-1बी वीजा की फीस सालाना 1,00,000 अमेरिकी डॉलर तक बढ़ जाएगी. नियोक्ता के आकार और अन्य लागतों के आधार पर एच-1बी वीजा की फीस लगभग 2,000 अमेरिकी डॉलर से 5,000 अमेरिकी डॉलर तक होती है.
भारतीय तकनीकी विशेषज्ञ अमेरिकी एच-1बी वीजा कार्यक्रम के प्रमुख लाभार्थियों में से हैं, जो दुनिया भर से शीर्ष प्रतिभाओं और विशेषज्ञों को आकर्षित करता है. कांग्रेस द्वारा निर्धारित इस कार्यक्रम के तहत हर साल 6,50,000 ऐसे वीजा दिए जाते हैं, साथ ही 20,000 अतिरिक्त वीजा उन लोगों के लिए आरक्षित हैं जिन्होंने अमेरिका में उन्नत डिग्री हासिल की है.
क्या कहता है यूएससीआईएस वेबसाइट?
यूएससीआईएस वेबसाइट पर एक नजर डालने से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2025 (30 जून, 2025 तक के आंकड़े) के लिए, अमेजन 10,044 एच-1बी वीज़ा स्वीकृतियों के साथ सूची में सबसे ऊपर है. शीर्ष दस लाभार्थियों की सूची में, टीसीएस (5,505) दूसरे स्थान पर है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प (5,189), मेटा (5,123), एप्पल (4,202), गूगल (4,181), कॉग्निजेंट (2,493), जेपी मॉर्गन चेज़ (2,440), वॉलमार्ट (2,390) और डेलॉइट कंसल्टिंग (2,353) हैं। शीर्ष 20 की सूची में इंफोसिस (2,004), एलटीआईमाइंडट्री (1,807) और एचसीएल अमेरिका (1,728) शामिल हैं.
वीजा शुल्क का बड़ा झटका
वीजा शुल्क का यह झटका ऐसे समय में आया है जब 283 अरब अमेरिकी डॉलर का भारतीय आईटी क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े आउटसोर्सिंग बाजार में अशांत कारोबारी माहौल से पहले ही जूझ रहा है. व्यापक आर्थिक अनिश्चितताओं, टैरिफ और व्यापार युद्धों, भू-राजनीतिक तनावों और एआई द्वारा संचालित बदलते परिदृश्य के बीच इस क्षेत्र को ग्राहक निर्णय लेने में देरी का सामना करना पड़ रहा है.
सीनेटर बर्नी मोरेनो द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित 'हाल्टिंग इंटरनेशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट (HIRE) एक्ट' का विधायी खतरा भी चिंताओं को बढ़ा रहा है. यदि यह पारित हो जाता है, तो इससे आउटसोर्सिंग पर अंकुश लगेगा और अमेरिकी उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने वाली सेवाओं के लिए अमेरिकी कंपनियों द्वारा विदेशी श्रमिकों को किए जाने वाले भुगतान पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाकर घरेलू रोजगार को बढ़ावा मिलेगा.
