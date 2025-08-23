ETV Bharat / business

अमेरिकी सरकार ने खरीदी इंटेल में 10% हिस्सेदारी, ट्रंप बोले- अब अमेरिका का नियंत्रण मजबूत - INTEL USA DEAL

अमेरिकी सरकार ने इंटेल में 10% हिस्सेदारी खरीदी. ट्रंप ने इसे बड़ी जीत बताया. सौदे की कुल राशि 11.1 अरब डॉलर तक पहुंची.

Etv Bharat
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (AP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 23, 2025 at 10:59 AM IST

3 Min Read

वॉशिंगटन: चिप बनाने वाली दिग्गज कंपनी इंटेल (Intel) में अमेरिकी सरकार ने 10 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इंटेल के सीईओ लिप-बू टैन ने शुक्रवार को इस ऐतिहासिक डील का एलान किया. यह समझौता न सिर्फ अमेरिकी सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, बल्कि ट्रंप प्रशासन की आर्थिक रणनीति में भी अहम कदम के रूप में देखा जा रहा है.

बाइडन युग से बदली तस्वीर
बाइडन सरकार के कार्यकाल में इंटेल को बड़े आर्थिक पैकेज और अनुदान देने का फैसला किया गया था. उस समय चिप्स और साइंस कानून (CHIPS and Science Act) के तहत अरबों डॉलर का फंडिंग कार्यक्रम शुरू किया गया. हालांकि, ट्रंप ने सत्ता में आते ही इस नीति की आलोचना की और कहा कि केवल "मुफ्त अनुदान" देने के बजाय अमेरिका को कंपनी में स्वामित्व हिस्सेदारी लेनी चाहिए. अब दोनों पक्षों में सहमति बनने के बाद सरकार ने कंपनी में 9.9 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल कर ली है.

सौदे की शर्तें और फंडिंग
इंटेल ने अपने बयान में कहा कि इस समझौते के तहत अमेरिकी सरकार को 43.3 करोड़ शेयर जारी किए गए हैं, जो कंपनी में लगभग 10% हिस्सेदारी के बराबर है. यह निवेश 8.9 अरब डॉलर का है. इसमें से 5.7 अरब डॉलर अनुदान के रूप में मिलेगा जबकि 3.2 अरब डॉलर सिक्योर एन्क्लेव प्रोग्राम के तहत दिया जाएगा.

इंटेल ने स्पष्ट किया कि यह नया निवेश कंपनी को पहले ही मिले 2.2 अरब डॉलर के अनुदान से अलग है. यानी इस सौदे की कुल राशि बढ़कर 11.1 अरब डॉलर हो गई है.

ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा, “संयुक्त राज्य अमेरिका अब इंटेल के 10% का स्वामित्व और नियंत्रण रखता है.” ट्रंप ने यहां तक कहा कि यह सौदा सीईओ लिप-बू टैन के साथ बातचीत के बाद बिना किसी प्रत्यक्ष भुगतान के पूरा हुआ. उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है.

सरकार का दखल नहीं होगा
इंटेल ने हालांकि साफ किया है कि सरकार की हिस्सेदारी सिर्फ "निष्क्रिय स्वामित्व (Passive Ownership)" होगी. यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी के संचालन और प्रशासन में सरकार का कोई सीधा दखल नहीं होगा.

अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने एक्स (Twitter) पर लिखा, “यह ऐतिहासिक समझौता सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अमेरिकी नेतृत्व को मज़बूत करेगा.”

क्यों अहम है यह डील?
इंटेल एक समय सिलिकॉन वैली की सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों में गिनी जाती थी, लेकिन पिछले दशक में एशियाई कंपनियों TSMC और सैमसंग ने वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में अपना दबदबा कायम कर लिया. बाइडन के दौर में लाए गए चिप्स और साइंस कानून का उद्देश्य अमेरिका में सेमीकंडक्टर निर्माण को मज़बूत करना था. अब इस हिस्सेदारी खरीद को ट्रंप सरकार द्वारा उसी रणनीति को "अमेरिका-फर्स्ट" अंदाज़ में आगे बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

यह भी पढ़ें- पांच साल बाद TikTok की वेबसाइट भारत में खुली? भारत सरकार की तरफ से आया ये बयान

वॉशिंगटन: चिप बनाने वाली दिग्गज कंपनी इंटेल (Intel) में अमेरिकी सरकार ने 10 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इंटेल के सीईओ लिप-बू टैन ने शुक्रवार को इस ऐतिहासिक डील का एलान किया. यह समझौता न सिर्फ अमेरिकी सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, बल्कि ट्रंप प्रशासन की आर्थिक रणनीति में भी अहम कदम के रूप में देखा जा रहा है.

बाइडन युग से बदली तस्वीर
बाइडन सरकार के कार्यकाल में इंटेल को बड़े आर्थिक पैकेज और अनुदान देने का फैसला किया गया था. उस समय चिप्स और साइंस कानून (CHIPS and Science Act) के तहत अरबों डॉलर का फंडिंग कार्यक्रम शुरू किया गया. हालांकि, ट्रंप ने सत्ता में आते ही इस नीति की आलोचना की और कहा कि केवल "मुफ्त अनुदान" देने के बजाय अमेरिका को कंपनी में स्वामित्व हिस्सेदारी लेनी चाहिए. अब दोनों पक्षों में सहमति बनने के बाद सरकार ने कंपनी में 9.9 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल कर ली है.

सौदे की शर्तें और फंडिंग
इंटेल ने अपने बयान में कहा कि इस समझौते के तहत अमेरिकी सरकार को 43.3 करोड़ शेयर जारी किए गए हैं, जो कंपनी में लगभग 10% हिस्सेदारी के बराबर है. यह निवेश 8.9 अरब डॉलर का है. इसमें से 5.7 अरब डॉलर अनुदान के रूप में मिलेगा जबकि 3.2 अरब डॉलर सिक्योर एन्क्लेव प्रोग्राम के तहत दिया जाएगा.

इंटेल ने स्पष्ट किया कि यह नया निवेश कंपनी को पहले ही मिले 2.2 अरब डॉलर के अनुदान से अलग है. यानी इस सौदे की कुल राशि बढ़कर 11.1 अरब डॉलर हो गई है.

ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा, “संयुक्त राज्य अमेरिका अब इंटेल के 10% का स्वामित्व और नियंत्रण रखता है.” ट्रंप ने यहां तक कहा कि यह सौदा सीईओ लिप-बू टैन के साथ बातचीत के बाद बिना किसी प्रत्यक्ष भुगतान के पूरा हुआ. उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है.

सरकार का दखल नहीं होगा
इंटेल ने हालांकि साफ किया है कि सरकार की हिस्सेदारी सिर्फ "निष्क्रिय स्वामित्व (Passive Ownership)" होगी. यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी के संचालन और प्रशासन में सरकार का कोई सीधा दखल नहीं होगा.

अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने एक्स (Twitter) पर लिखा, “यह ऐतिहासिक समझौता सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अमेरिकी नेतृत्व को मज़बूत करेगा.”

क्यों अहम है यह डील?
इंटेल एक समय सिलिकॉन वैली की सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों में गिनी जाती थी, लेकिन पिछले दशक में एशियाई कंपनियों TSMC और सैमसंग ने वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में अपना दबदबा कायम कर लिया. बाइडन के दौर में लाए गए चिप्स और साइंस कानून का उद्देश्य अमेरिका में सेमीकंडक्टर निर्माण को मज़बूत करना था. अब इस हिस्सेदारी खरीद को ट्रंप सरकार द्वारा उसी रणनीति को "अमेरिका-फर्स्ट" अंदाज़ में आगे बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

यह भी पढ़ें- पांच साल बाद TikTok की वेबसाइट भारत में खुली? भारत सरकार की तरफ से आया ये बयान

For All Latest Updates

TAGGED:

US GOVERNMENT BUYS INTEL STAKEDONALD TRUMP INTEL DEALINTEL 10 PERCENT STAKEUS SEMICONDUCTOR LEADERSHIPINTEL USA DEAL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पांच साल बाद TikTok की वेबसाइट भारत में खुली? भारत सरकार की तरफ से आया ये बयान

अजरबैजान से झारखंड लाया गया मोस्ट वांटेड मयंक सिंह, रामगढ़ कोर्ट में किया जाएगा पेश

National Space Day 2025: अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूता भारत – मंगल से चांद तक की गौरवगाथा

हल्की दाड़ी, हैवी मूछे, 'बैटल ऑफ गलवान' में ऐसा दिखेगा सलमान खान का आर्मी मैन लुक, बिग बॉस 19 से आई तस्वीरें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.