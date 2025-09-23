ETV Bharat / business

दो अमेरिकी कंपनियों ने भारतीयों को बनाया CEO, श्रीनिवास गोपालन और राहुल गोयल कौन हैं? जानें

एच-1बी वीजा विवाद के बीच दो अमेरिकी कंपनियों ने भारतीयों को अपना सीईओ नियुक्त किया है. श्रीनिवासन गोपालन टी-मोबाइल के सीईओ चुने गए हैं.

US Companies T-Mobile, Molson Coors Pick Indian-Origin CEO who is Srinivas Gopalan ann Rahul Goyal
श्रीनिवास गोपालन और राहुल गोयल (t-mobile / linkedin)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 23, 2025 at 4:19 PM IST

5 Min Read
हैदराबाद: अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीजा के शुल्क में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिसकी आलोचना हो रही है. इस विवाद के बीच दो प्रमुख अमेरिकी कंपनियों - टी-मोबाइल और मोल्सन कूर्स ने भारतीय मूल के दो पेशेवरों को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है. अब इन दोनों अमेरिकी कंपनियों का नेतृत्व भारतीय करेंगे.

रिपोर्ट के मुताबिक, टी-मोबाइल ने श्रीनिवासन गोपालन को अपना सीईओ चुना है, जबकि मोल्सन कूर्स ने राहुल गोयल को अपना अगला सीईओ नियुक्त किया. H-1B विवाद के बीच अमेरिकी कंपनियों में प्रमुख पदों पर इनकी नियुक्त अहम मानी जारी है. रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी दूरसंचार क्षेत्र नियामक अनिश्चितता और परिचालन दबाव का सामना कर रहा है, खासकर एच-1बी वीजा शुल्क में भारी वृद्धि के कारण - जिस पर भारतीय मूल के पेशेवर बारीकी से नजर रख रहे हैं.

वर्तमान सीईओ माइक सीवर्ट ने गोपालन पर भरोसा जताते हुए कहा, "श्रीनिवासन गोपालन की टी-मोबाइल के भविष्य को आकार देने में असाधारण भूमिका रही है. साथ ही इस वर्ष हमारी रिकॉर्ड वृद्धि में अग्रणी भूमिका निभाई है. एक तथ्य बिल्कुल स्पष्ट हो गया है: श्रीनि नेतृत्व के लिए तैयार हैं."

वहीं, गोपालन ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट में लिखा, "इस टीम की सफलता मेरे मित्र और मार्गदर्शक माइक सीवर्ट के उल्लेखनीय नेतृत्व को दर्शाती है, और मैं उनके द्वारा मुझ पर किए गए विश्वास की सराहना करता हूं, क्योंकि वह उपाध्यक्ष के रूप में अपनी नई भूमिका संभाल रहे हैं. मैं उनके साथ साझेदारी जारी रखने के लिए उत्साहित हूं क्योंकि हम अपने ग्राहकों की भलाई के लिए वायरलेस के नियमों को नए सिरे से लिख रहे हैं."

गोपालन ने सीवर्ट की उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए कहा, "माइक ने टी-मोबाइल को दुनिया की सबसे सफल दूरसंचार कंपनी और ग्राहकों के लिए एक क्रांतिकारी नवप्रवर्तक बनाने में अभूतपूर्व काम किया है. मैं ग्राहक को सर्वोपरि रखने की उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हूं, साथ ही अपनी अन-कैरियर रणनीति (Un-carrier strategy) का विस्तार भी जारी रखूंगा."

कौन हैं श्रीनिवासन गोपालन

श्रीनिवासन गोपालन 1 नवंबर, 2025 को टी-मोबाइल के सीईओ का पदभार ग्रहण करेंगे. वह वर्तमान सीईओ माइक सीवर्ट की जगह लेंगे. कंपनी के लिए यह नियुक्ति काफी महत्वपूर्व है, क्योंकि दूरसंचार दिग्गज टी-मोबाइल अमेरिका के वायरलेस बाजार में अपनी 5G सेवा का विस्तार कर रही है.

गोपालन वर्तमान में टी-मोबाइल के मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) हैं. गोपालन की पदोन्नति टी-मोबाइल की डिजिटल परिवर्तन और इन बदलावों से निपटने के लिए डेटा-संचालित दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत देती है. टी-मोबाइल में, गोपालन ने तकनीक और उपभोक्ता रणनीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. सीओओ के रूप में, उन्होंने अमेरिका में 5जी और फाइबर नेटवर्क के विस्तार के लिए अधिग्रहणों की देखरेख की और टी-मोबाइल को अधिक डेटा-संचालित और एआई-सक्षम बनाने के प्रयासों का नेतृत्व किया, जिससे कंपनी की इस क्षेत्र में सबसे डिजिटल-प्रथम ऑपरेटर बनने की महत्वाकांक्षा को बल मिला.

गोपालन को दूरसंचार, प्रौद्योगिकी और वित्तीय सेवाओं में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले, उन्होंने ड्यूश टेलीकॉम के जर्मनी व्यवसाय का नेतृत्व किया, विकास को दोगुना किया और फाइबर रोलआउट का विस्तार किया. उन्होंने भारती एयरटेल और वोडाफोन में भी प्रमुख भूमिकाएं निभाईं और ब्रिटेन में टी-मोबाइल के मुख्य विपणन अधिकारी के रूप में कार्य किया.

गोपालन कैपिटल वन में वरिष्ठ उपाध्यक्ष और यूके कार्ड के प्रमुख के रूप में भी कार्य कर चुके हैं. इससे पहले एक्सेंचर और यूनिलीवर इंडिया में भी कार्यरत रहे.

गोपालन ने दिल्ली पब्लिक स्कूल (आरके पुरम) से शिक्षा प्राप्त की और 1992 में भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद से प्रबंधन की पढ़ाई पूरी की.

कौन हैं राहुल गोयल
बीयर क्षेत्र की प्रमुख कंपनी मोल्सन कूर्स ने भारतीय मूल के राहुल गोयल को अपना अगला सीईओ नियुक्त किया. वह वर्तमान सीईओ गेविन हैटर्सली की जगह लेंगे, जो इस साल के अंत में सेवानिवृत्त होने वाले हैं. गोयल मूल से भारत के रहने वाले हैं. उन्होंने पहले मैसूर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. इसके बाद बिजनेस की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए और कोलोराडो के डेनवर से पढ़ाई पूरी की. उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन और भारत में कूर्स और मोल्सन ब्रांडों में प्रमुख पदों पर कार्य किया है.

लिंक्डइन पर एक पोस्ट में, गोयल ने कहा, "प्रतिभाशाली कर्मचारियों की टीम और दुनिया भर में वितरकों, ग्राहकों और भागीदारों के एक मजबूत नेटवर्क वाले अद्भुत ब्रांडों की ऐतिहासिक विरासत के साथ, इस महान कंपनी का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है - और मैं सही ब्रांड्स, सही लोगों और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के जुनून के साथ आगे आने वाले अवसरों और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हूं."

