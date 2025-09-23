ETV Bharat / business

दो अमेरिकी कंपनियों ने भारतीयों को बनाया CEO, श्रीनिवास गोपालन और राहुल गोयल कौन हैं? जानें

श्रीनिवास गोपालन और राहुल गोयल ( t-mobile / linkedin )

September 23, 2025

हैदराबाद: अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीजा के शुल्क में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिसकी आलोचना हो रही है. इस विवाद के बीच दो प्रमुख अमेरिकी कंपनियों - टी-मोबाइल और मोल्सन कूर्स ने भारतीय मूल के दो पेशेवरों को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है. अब इन दोनों अमेरिकी कंपनियों का नेतृत्व भारतीय करेंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, टी-मोबाइल ने श्रीनिवासन गोपालन को अपना सीईओ चुना है, जबकि मोल्सन कूर्स ने राहुल गोयल को अपना अगला सीईओ नियुक्त किया. H-1B विवाद के बीच अमेरिकी कंपनियों में प्रमुख पदों पर इनकी नियुक्त अहम मानी जारी है. रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी दूरसंचार क्षेत्र नियामक अनिश्चितता और परिचालन दबाव का सामना कर रहा है, खासकर एच-1बी वीजा शुल्क में भारी वृद्धि के कारण - जिस पर भारतीय मूल के पेशेवर बारीकी से नजर रख रहे हैं. वर्तमान सीईओ माइक सीवर्ट ने गोपालन पर भरोसा जताते हुए कहा, "श्रीनिवासन गोपालन की टी-मोबाइल के भविष्य को आकार देने में असाधारण भूमिका रही है. साथ ही इस वर्ष हमारी रिकॉर्ड वृद्धि में अग्रणी भूमिका निभाई है. एक तथ्य बिल्कुल स्पष्ट हो गया है: श्रीनि नेतृत्व के लिए तैयार हैं." वहीं, गोपालन ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट में लिखा, "इस टीम की सफलता मेरे मित्र और मार्गदर्शक माइक सीवर्ट के उल्लेखनीय नेतृत्व को दर्शाती है, और मैं उनके द्वारा मुझ पर किए गए विश्वास की सराहना करता हूं, क्योंकि वह उपाध्यक्ष के रूप में अपनी नई भूमिका संभाल रहे हैं. मैं उनके साथ साझेदारी जारी रखने के लिए उत्साहित हूं क्योंकि हम अपने ग्राहकों की भलाई के लिए वायरलेस के नियमों को नए सिरे से लिख रहे हैं." गोपालन ने सीवर्ट की उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए कहा, "माइक ने टी-मोबाइल को दुनिया की सबसे सफल दूरसंचार कंपनी और ग्राहकों के लिए एक क्रांतिकारी नवप्रवर्तक बनाने में अभूतपूर्व काम किया है. मैं ग्राहक को सर्वोपरि रखने की उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हूं, साथ ही अपनी अन-कैरियर रणनीति (Un-carrier strategy) का विस्तार भी जारी रखूंगा." कौन हैं श्रीनिवासन गोपालन श्रीनिवासन गोपालन 1 नवंबर, 2025 को टी-मोबाइल के सीईओ का पदभार ग्रहण करेंगे. वह वर्तमान सीईओ माइक सीवर्ट की जगह लेंगे. कंपनी के लिए यह नियुक्ति काफी महत्वपूर्व है, क्योंकि दूरसंचार दिग्गज टी-मोबाइल अमेरिका के वायरलेस बाजार में अपनी 5G सेवा का विस्तार कर रही है.