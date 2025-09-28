ETV Bharat / business

कुछ देशों को सुधारना होगा... ट्रंप के मिनिस्टर लुटनिक ने भारत को दी खुली धमकी

लुटनिक ने न्यूजनेशन को दिए इंटरव्यू में कहा, “कुछ देश हैं जिन्हें हमें सुधारना होगा, जैसे स्विट्जरलैंड, भारत और ब्राजील. इन देशों को अमेरिका के प्रति सही प्रतिक्रिया देनी होगी, अपने बाजार खोलने होंगे और ऐसे कदम उठाने बंद करने होंगे, जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाते हैं.”

नई दिल्ली: अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने भारत को एक बार फिर चेतावनी दी है. डॉनल्ड ट्रंप के करीबी माने जाने वाले लुटनिक ने भारत और ब्राजील को सुधारने की आवश्यकता बताई और स्पष्ट किया कि अगर ये देश अमेरिकी उपभोक्ताओं को अपने उत्पाद बेचना चाहते हैं, तो उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ तालमेल बैठाना होगा.

अमेरिका ने भारत पर पहले ही उच्च टैरिफ लगाए हैं. ट्रंप प्रशासन ने जुलाई में भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था, जो पहले से लागू 25 प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ के साथ मिलाकर कुल 50 प्रतिशत हो गया. इसके अलावा, हाल ही में ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया, जिससे भारतीय फार्मा कंपनियों को भारी चुनौती का सामना करना पड़ा. भारतीय कंपनियों का लगभग 40 प्रतिशत राजस्व अमेरिकी बाजार से आता है.

लुटनिक ने यह भी कहा कि भारत जैसे बड़े देश अमेरिका के साथ व्यापार विवाद सुलझाने की प्रक्रिया में हैं और इसे समय के साथ हल किया जाएगा, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि भारत अमेरिकी नीतियों के साथ सहयोग करे. उनका संदेश स्पष्ट है कि व्यापार की बेहतर पहुंच और अमेरिकी बाजार में स्थिरता के लिए भारत को रणनीतिक कदम उठाने होंगे.

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता इस समय जारी है. 22 से 24 सितंबर 2025 तक भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने वाशिंगटन का दौरा किया. इस दौरे में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की. गोयल ने बताया कि आने वाले वर्षों में भारत के ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका भारत का पांचवां सबसे बड़ा कच्चे तेल आपूर्तिकर्ता और दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता बन गया है.

