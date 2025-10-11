ETV Bharat / business

अमेरिका-चीन ट्रेड युद्ध से भारत को फायदा, अमेरिकी बाजार में बढ़ेंगे निर्यात के अवसर

नई दिल्ली: अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापार युद्ध से भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में अपने उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाने का बड़ा अवसर मिल सकता है. विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिका द्वारा चीन पर उच्च शुल्क (टैरिफ) लगाने से मांग धीरे-धीरे भारत की ओर शिफ्ट हो सकती है. भारत ने 2024-25 में अमेरिका को कुल 86 अरब डॉलर के सामान का निर्यात किया था, जो इसे अमेरिकी बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है.

भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ के अध्यक्ष एस. सी. रल्हन ने कहा कि इस वृद्धि से भारत को लाभ मिलने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि अमेरिका ने 1 नवंबर, 2025 से चीन से आयातित वस्तुओं पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिससे चीन के सामान पर कुल शुल्क दर लगभग 130 प्रतिशत हो जाएगी. यह कदम उस समय आया जब बीजिंग ने 9 अक्टूबर, 2025 को दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर कड़े नियंत्रण लागू करने का निर्णय लिया. ये खनिज अमेरिकी रक्षा, इलेक्ट्रिक वाहन और स्वच्छ ऊर्जा उद्योगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं.

वर्तमान में अमेरिका पर भारतीय वस्तुओं का टैरिफ 50 प्रतिशत है, जबकि चीन पर यह 30 प्रतिशत है. एक कपड़ा निर्यातक ने कहा, "अब चीनी वस्तुओं पर अतिरिक्त शुल्क लगाने से हमें प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी." उन्होंने बताया कि अमेरिका द्वारा चीन से आयात पर उच्च शुल्क लगाने से भारत के लिए अमेरिकी बाजार में निर्यात के नए अवसर उत्पन्न होंगे.

एक अन्य निर्यातक ने कहा कि इससे चीन से होने वाले निर्यात की कीमतें अमेरिकी बाजार में बढ़ेंगी और उनके उत्पाद कम प्रतिस्पर्धी होंगे. खिलौना निर्यातक मनु गुप्ता ने भी कहा कि चीन पर उच्च शुल्क से दोनों देशों के खरीदार भारत की ओर आकर्षित होंगे. गुप्ता ने कहा, "उच्च शुल्क से समानता आएगी और हमें समान अवसर मिलेंगे."