अमेरिका और चीन 90 दिनों के लिए टैरिफ घटाने पर सहमत - US CHINA TRADE DEAL

प्रतीकात्मक फोटो ( Getty Image )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 12, 2025 at 1:12 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 1:18 PM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: व्यापार समझौते की बातचीत के बीच अमेरिका और चीन ने अपने टैरिफ के एक हिस्से को 90 दिनों के लिए निलंबित करने की घोषणा की है. अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने घोषणा की कि अमेरिका और चीन ने टैरिफ के 90-दिन निलंबन को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है. साथ ही मौजूदा टैरिफ दरों को काफी कम करने की प्रतिबद्धता भी जताई है. अमेरिका ने कहा कि वह 90 दिनों के लिए चीनी वस्तुओं पर टैरिफ को 145 फीसदी से घटाकर 30 फीसदी कर देगा, जबकि चीन ने कहा कि वह 90 दिनों के लिए अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ को 125 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर देगा. अमेरिका और चीन ने कहा कि वे 14 मई तक टैरिफ दरों में बदलाव करेंगे. अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेन्ट ने जिनेवा में कहा कि चीन के साथ 90 दिन के विराम और टैरिफ को कम करने पर सहमति बन गई है. बेसेन्ट ने कहा कि फेंटेनल पर आगे के कदमों पर हमारी बहुत मजबूत और उत्पादक चर्चा हुई. हम इस बात पर सहमत हैं कि कोई भी पक्ष अलग नहीं होना चाहता है.

