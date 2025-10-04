ETV Bharat / business

उद्योग समूहों का ट्रंप प्रशासन को चेतावनी, H-1B शुल्क से अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा असर

अमेरिकी उद्योग जगत ने ट्रंप के 1,00,000 डॉलर H-1B वीजा शुल्क का विरोध किया,कहा कि इससे विदेशी टैलेंट कम होगा और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा.

Etv Bharat
उद्योग समूहों का ट्रंप प्रशासन को चेतावनी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 4, 2025 at 4:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीजा पर 100,000 डॉलर शुल्क लगाने के फैसले को लेकर देश के उद्योग जगत में विरोध शुरू हो गया है. लगभग एक दर्जन प्रमुख बिजनेस ग्रुप्स ने ट्रंप प्रशासन को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि यह नई नीति अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है और कंपनियों के लिए विदेशी स्किल्ड टैलेंट हासिल करना मुश्किल कर सकती है.

ब्लूमबर्ग के मुताबिक, पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले संगठनों में Business Software Alliance, SEMI (सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ग्रुप), National Retail Federation, Entertainment Software Association और Information Technology Industry Council शामिल हैं. इन समूहों ने चेतावनी दी है कि $100,000 की फीस ‘महत्वपूर्ण टैलेंट पाइपलाइन’ को प्रभावित करेगी और इससे अहम पद खाली रह सकते हैं.

ट्रंप प्रशासन ने पिछले महीने व्हाइट हाउस से यह घोषणा की थी कि H-1B वीजा पर उच्च शुल्क लगाया जाएगा ताकि इस वीजा के गलत इस्तेमाल और धोखाधड़ी पर रोक लगाई जा सके. व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने कहा कि यह नीति अमेरिकी वर्कर्स की सुरक्षा और रोजगार की रक्षा के लिए बनाई गई है.

हालांकि, उद्योग जगत का कहना है कि यह नई नीति टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर और फाइनेंस जैसे सेक्टरों के लिए गंभीर समस्या पैदा करेगी. माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, वॉलमार्ट और अन्य बड़ी कंपनियां लंबे समय से विदेशी टैलेंट पर निर्भर हैं. SEMI बोर्ड में शामिल कंपनियों जैसे Intel, TSMC, Samsung, Applied Materials और KLA ने कहा है कि इस फैसले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ धीमी पड़ सकती है.

पत्र में कहा गया कि यह नीति अमेरिका को AI, एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वैश्विक नेतृत्व से पीछे धकेल सकती है. उद्योग समूहों का यह भी कहना है कि शुल्क वृद्धि से छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए विदेशी विशेषज्ञों को नियुक्त करना और भी कठिन हो जाएगा, जिससे इन क्षेत्रों में नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रभावित हो सकती है.

विशेषज्ञों का मानना है कि H-1B वीजा प्रोग्राम अमेरिकी कंपनियों को विश्व स्तर पर प्रतिभाशाली पेशेवरों को आकर्षित करने में मदद करता है. इस नई नीति से न केवल तकनीकी कंपनियों, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और अनुसंधान क्षेत्रों में भी संसाधनों की कमी हो सकती है.

इस विरोध का उद्देश्य ट्रंप प्रशासन को यह संदेश देना है कि शुल्क वृद्धि का प्रभाव केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि आर्थिक और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर भी पड़ेगा. उद्योग समूह अब प्रशासन से नीति पर पुनर्विचार और संशोधन की मांग कर रहे हैं ताकि अमेरिका में विदेशी प्रतिभाओं का निरंतर प्रवाह बना रहे.

यह भी पढ़ें- पाकिस्तान छोड़कर भाग रहीं मल्टीनेशनल कंपनियां, पर विदेश में शेखी बघार रहे मुनीर

For All Latest Updates

TAGGED:

TRUMP ADMINISTRATION H 1BUS SKILLED TALENT SHORTAGEAI AND MANUFACTURING GROWTHIMMIGRATION POLICY USH 1B VISA RULES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में इलेक्शन कमीशन की राजनीतिक दलों के साथ हाई लेवल मीटिंग खत्म, ये पार्टियां नहीं हुई शामिल

अब आधार कार्ड अपडेट कराना महंगा हुआ, बायोमेट्रिक और दस्तावेज सुधार के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे

H1B वीजा को लेकर 8 प्वॉइंट्स में खत्म करें कन्फ्यूजन

IND vs WI 1st Test: भारत ने तीन दिन में जीता टेस्ट, वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों से हराया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.