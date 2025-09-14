ETV Bharat / business

कल से बदल रहे हैं UPI पेमेंट के नियम, बड़े लेन-देन से पहले जानें क्या हुआ बदलाव

हैदराबाद: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) से बड़े लेन-देन करना अब और भी आसान हो गया है. नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने घोषणा की है कि 15 सितंबर 2025 से P2M (Person-to-Merchant) लेन-देन की दैनिक सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी जाएगी. यह बदलाव उन लोगों और व्यवसायों के लिए राहत देने वाला है, जिन्हें पहले कम सीमा की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता था.

P2M पेमेंट्स की नई लिमिट

UPI के जरिए अब कोई भी व्यक्ति एक दिन में 10 लाख रुपये तक का भुगतान किसी भी व्यवसाय या वाणिज्यिक सेवा के लिए कर सकेगा. पहले यह सीमा 2 लाख रुपये थी. NPCI का कहना है कि इस कदम से बड़े लेन-देन को डिजिटल माध्यम से सुरक्षित और आसान बनाया जा सकेगा.

निवेश और इंश्योरेंस क्षेत्र में बदलाव

कैपिटल मार्केट में निवेश और इंश्योरेंस प्रीमियम के भुगतान की सीमा भी बढ़ा दी गई है. अब पहले 2 लाख रुपये की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति ट्रांजैक्शन कर दिया गया है, जबकि एक दिन में अधिकतम भुगतान की सीमा 10 लाख रुपये होगी. इस बदलाव से निवेशक और पॉलिसीधारक बड़े लेन-देन के लिए बार-बार अलग-अलग ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं महसूस करेंगे.

सरकारी भुगतान और GEM पोर्टल

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GEM पोर्टल) पर अब प्रति ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपये तक भुगतान किया जा सकेगा. पहले यह सीमा केवल 1 लाख रुपये थी. इस सीमा में टैक्स पेमेंट, अर्जेस्ट मनी डिपॉजिट और सरकारी खरीद जैसी सुविधाएं शामिल हैं.

ट्रैवल सेक्टर और क्रेडिट कार्ड बिल

यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में भी UPI पेमेंट लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति ट्रांजैक्शन और 10 लाख रुपये प्रति दिन कर दी गई है. इसके अलावा, क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान अब 5 लाख रुपये प्रति ट्रांजैक्शन तक किया जा सकेगा, जबकि 24 घंटे में कुल सीमा 6 लाख रुपये तय की गई है.