मुंबई: देशभर में करोड़ों लोग हर दिन UPI (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) का इस्तेमाल करते हैं – चाहे वह चाय की दुकान पर पांच रुपये की चाय हो या ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर हजारों रुपये की खरीदारी. अब इस मुफ्त डिजिटल सेवा को लेकर एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है, क्या UPI भविष्य में भी मुफ्त बना रहेगा?

RBI गवर्नर का बड़ा बयान: "हमने कभी नहीं कहा कि UPI हमेशा फ्री रहेगा"

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि UPI सेवा हमेशा के लिए मुफ्त रहेगी. उन्होंने कहा, "इस सुविधा को चलाने की लागत होती है, और उस खर्च को किसी न किसी को उठाना पड़ेगा."

उन्होंने यह भी जोड़ा कि सबसे जरूरी यह है कि लोग डिजिटल पेमेंट करते रहें, लेकिन इस व्यवस्था को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने के लिए सरकार, बैंक या उपयोगकर्ताओं में से किसी एक को खर्च उठाना होगा.

फिलहाल सरकार उठा रही है खर्च

अब तक इस सुविधा के संचालन का पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है. न तो बैंक और न ही ऐप प्रोवाइडर इसके संचालन पर खर्च कर रहे हैं. लेकिन RBI गवर्नर ने इशारा दिया कि सरकार की यह सब्सिडी आधारित व्यवस्था अनंत काल तक नहीं चल सकती.

UPI का बेमिसाल ग्रोथ – लेकिन कब तक?

जून 2025 में UPI ने 18.4 बिलियन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड छुआ, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 32% अधिक है. इस प्रकार की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक मजबूत और सतत बिज़नेस मॉडल की आवश्यकता होगी.

क्या अब UPI पर लगेगा शुल्क?

यह पहला मौका नहीं है जब RBI ने 'जीरो फी मॉडल' पर चिंता जताई हो. जुलाई 2025 में भी गवर्नर मल्होत्रा ने कहा था कि सरकार की सब्सिडी से डिजिटल इंडिया को जरूर गति मिली है, लेकिन आने वाले समय में यूजर्स को मामूली शुल्क देना पड़ सकता है, या फिर कोई नई व्यवस्था तैयार की जाएगी.

दरअसल, देशभर में बढ़ती UPI ट्रांजैक्शन के बीच अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि यह सेवा हमेशा मुफ्त नहीं रह सकती. आने वाले समय में या तो यूजर शुल्क, या फिर कोई अन्य नीति बदलाव देखने को मिल सकता है. हालांकि सरकार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के अपने मिशन पर अभी भी अडिग है.

