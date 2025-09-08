2 करोड़ पहुंचा ऑटोपे कैंसिलेशन का आंकड़ा, इस वजह से फेल हो रहा पेमेंट
Published : September 8, 2025 at 7:30 PM IST
नई दिल्ली: नेशनल पेमेंट्स कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के आंकड़ों से पता चला है कि अगस्त में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के माध्यम से बार, पब और रेस्टोरेंट जैसे क्षेत्रों में होने वाले पेमेंट में मामूली उछाल आया है. फूंड एंड बेवरेज सेगमेंट में, कुल लेनदेन महीने-दर-महीने 6 प्रतिशत बढ़कर 49,800 करोड़ रुपये हो गया.
वहीं, शराब की दुकानों और इसी तरह के आउटलेट्स पर भुगतान 6,100 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो जुलाई में 5,920 करोड़ रुपये से 3.3 प्रतिशत अधिक है. मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि दो महीनों की कमजोर वृद्धि के बाद रेस्टोरेंट और डाइनिंग प्रतिष्ठानों में खर्च में 7 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जबकि फास्ट-फूड प्रतिष्ठानों में 5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे कुल लेनदेन 14,500 करोड़ रुपये हो गया है.
हर महीने 2 करोड़ ऑटोपे कैंसिल
UPI के जरिए खर्च में बढ़ोतरी के बावजूद बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हर महीने 2 करोड़ से ज़्यादा UPI ऑटोपे मैंडेट भी रद्द हो रहे हैं, जिसका मुख्य कारण ग्राहकों के अकाउंट में अपर्याप्त बैलेंस है.
ऑटोपे यूजर्स को किसी भी UPI पेमेंट एप्लिकेशन का इस्तेमाल करके एक ई-मैंडेट जनरेट करने में सक्षम बनाता है. यह यूजर्स को समय-समय पर भुगतान करने के लिए टाइमली मैंडेट सेट करने की सुविधा देता है. ये कैंसिलेशन OTT सब्सक्रिप्शन, कर्ज चुकौती, इंवेस्टमेंट, यूटिलिटीज और इसी तरह के स्वचालित लेनदेन जैसे ऑटोमैटेड ट्रांजैक्शन पर लागू होते हैं.
एनपीसीआई के आंकड़े बताते हैं कि जुलाई 2025 में धन प्रेषक बैंकों ने 5 करोड़ से ज़्यादा नए ऑटोपे अधिदेश दर्ज किए—जो जुलाई 2024 में दर्ज 2.6 करोड़ अधिदेशों से लगभग दोगुना है. इसी महीने मैंडेट एग्जिक्यूशन दोगुने से भी ज़्यादा बढ़कर पिछले वर्ष के 39.2 करोड़ से बढ़कर 80.8 करोड़ हो गया.
ओवपऑल UPI लेनदेन
हाल ही में UPI ने भी एक ऐतिहासिक सीमा पार कर ली है, जिससे अगस्त 2025 तक 20 अरब से ज़्यादा लेनदेन हो सकेंगे—जो कि 24.85 ट्रिलियन रुपये की वैल्यू के बराबर है. हालांकि, मूल्य के लिहाज से जुलाई के 25.08 ट्रिलियन रुपये से लेनदेन में मामूली 1 प्रतिशत की गिरावट आई है.
