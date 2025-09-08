ETV Bharat / business

2 करोड़ पहुंचा ऑटोपे कैंसिलेशन का आंकड़ा, इस वजह से फेल हो रहा पेमेंट

नई दिल्ली: नेशनल पेमेंट्स कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के आंकड़ों से पता चला है कि अगस्त में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के माध्यम से बार, पब और रेस्टोरेंट जैसे क्षेत्रों में होने वाले पेमेंट में मामूली उछाल आया है. फूंड एंड बेवरेज सेगमेंट में, कुल लेनदेन महीने-दर-महीने 6 प्रतिशत बढ़कर 49,800 करोड़ रुपये हो गया.

वहीं, शराब की दुकानों और इसी तरह के आउटलेट्स पर भुगतान 6,100 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो जुलाई में 5,920 करोड़ रुपये से 3.3 प्रतिशत अधिक है. मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि दो महीनों की कमजोर वृद्धि के बाद रेस्टोरेंट और डाइनिंग प्रतिष्ठानों में खर्च में 7 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जबकि फास्ट-फूड प्रतिष्ठानों में 5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे कुल लेनदेन 14,500 करोड़ रुपये हो गया है.

हर महीने 2 करोड़ ऑटोपे कैंसिल

UPI के जरिए खर्च में बढ़ोतरी के बावजूद बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हर महीने 2 करोड़ से ज़्यादा UPI ऑटोपे मैंडेट भी रद्द हो रहे हैं, जिसका मुख्य कारण ग्राहकों के अकाउंट में अपर्याप्त बैलेंस है.

ऑटोपे यूजर्स को किसी भी UPI पेमेंट एप्लिकेशन का इस्तेमाल करके एक ई-मैंडेट जनरेट करने में सक्षम बनाता है. यह यूजर्स को समय-समय पर भुगतान करने के लिए टाइमली मैंडेट सेट करने की सुविधा देता है. ये कैंसिलेशन OTT सब्सक्रिप्शन, कर्ज चुकौती, इंवेस्टमेंट, यूटिलिटीज और इसी तरह के स्वचालित लेनदेन जैसे ऑटोमैटेड ट्रांजैक्शन पर लागू होते हैं.