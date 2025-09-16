ETV Bharat / business

UNEMPLOYMENT RATE में गिरावट, जून, जुलाई के बाद अगस्त में भी 5 फीसदी के ऊपर घटा बेरोजगारी दर

बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट जारी है. जून 2025 के 5.6% से घटकर जुलाई 2025 में 5.2% और अब अगस्त 2025 में 5.1% हो गई.

UNEMPLOYMENT RATE
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV Bharat (fILE))
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 16, 2025 at 10:38 AM IST

2 Min Read
हैदराबाद: कार्यकारी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मुताबिक, मासिक अनुमान सर्वेक्षण किए गए कुल 3,76,839 व्यक्तियों, ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण किए गए 2,15,895 व्यक्तियों और शहरी क्षेत्रों में सर्वेक्षण किए गए 1,60,944 व्यक्तियों से एकत्रित जानकारी पर आधारित हैं.

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर लगातार दूसरे महीने जून 2025 के 5.6% से घटकर जुलाई 2025 में 5.2% और अगस्त 2025 में 5.1% हो गई है.

15 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों में बेरोजगारी दर अगस्त 2025 में घटकर 5.0% हो गई है, जो अप्रैल 2025 के बाद से सबसे निचला स्तर है. ऐसा शहरी क्षेत्रों में पुरुषों की बेरोजगारी दर जुलाई 2025 के 6.6% से घटकर अगस्त 2025 में 5.9% हो जाने के कारण हुआ है.

ग्रामीण पुरुषों में बेरोजगारी दर भी अगस्त 2025 में घटकर 4.5% हो गई है, जो ग्रामीण पुरुषों के लिए पिछले चार महीनों के बेरोजगारी दर स्तर से कम है.

महिलाओं में श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) में लगातार दो महीनों से वृद्धि देखी जा रही है और यह जून 2025 में दर्ज 30.2% से बढ़कर अगस्त 2025 में 32.0% हो गया है.

मासिक बुलेटिन में बताया गया है कि CWS के बाद अगस्त 2025 में पुरुष बेरोज़गारी दर 5 महीनों में सबसे कम (5%) पर होगी. कुल श्रम बल भागीदारी दर (WPR) जुलाई 2025 में 52% और जून 2025 में 51.2% से बढ़कर अगस्त 2025 में 52.2% हो गई.

बुलेटिन में बताया गया है कि महिला श्रम बल भागीदारी दर जुलाई 2025 में 33.3% और जून 2025 में 32.0% से बढ़कर अगस्त 2025 में 33.7% हो जाएगी.

15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं में श्रम बल भागीदारी दर जून 2025 में 32.0% से बढ़कर अगस्त 2025 में 33.7% हो गई है, क्योंकि इसी अवधि के दौरान ग्रामीण महिलाओं में श्रम बल भागीदारी दर जून 2025 में 35.2% से बढ़कर 37.4% और शहरी क्षेत्रों में 25.2% से बढ़कर 26.1% हो गई है। महिला श्रम बल भागीदारी में वृद्धि हुई है.

15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए समग्र एलएफपीआर जून 2025 में 54.2% से बढ़कर अगस्त 2025 में 55% हो गई है.

