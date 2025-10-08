ETV Bharat / business

इनएक्टिव बैंक अकाउंट से अनक्लेम राशि निकालना होगा आसान, RBI ने शुरू की नई पहल

नई दिल्ली: अगर आपके किसी इनएक्टिव बैंक अकाउंट में पैसा है, जिसे आप वापस पाना चाहते हैं, तो उसे वापस पाना अब नामुमकिन नहीं रहा. इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच देशव्यापी आउटरीच कार्यक्रम आयोजित कर रहा है. यह प्रोग्राम खास तौर पर लोगों को इनएक्टिव अकाउंट से पैसा वापस पाने में मदद करने के लिए आयोजित किया जा रहा है.

RBI के अनुसार इनएक्टिव बैंक अकाउंट एक सेविंग या चालू खाता होता है, जिसमें ग्राहक ने दो साल या उससे ज़्यादा समय से कोई लेन-देन (वित्तीय या गैर-वित्तीय, जैसे जमा, निकासी, धन हस्तांतरण या KYC अपडेट) नहीं किया हो.

इस दौरान जब तक पैसा खाते में रहता है, तब तक कुछ सेवाएं प्रतिबंधित रहती हैंय यह सेवाएं तब तक बैन रहेती हैं, जब तक कि KYC डिटेल अपडेट करके और लेन-देन करके खाते को फिर से एक्टिव नहीं कर दिया जाता. अगर अकाउंट 10 साल तक इनएक्टिव रहता है, तो राशि (अर्जित ब्याज सहित) RBI के जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (DEA) कोष में स्थानांतरित कर दी जाती है.

बता दें कि मई 2014 में स्थापित, DEA फंड वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों के उन खातों से दावा न किए गए धन को एकत्रित करता है, जिनका एक दशक से अधिक समय से उपयोग या दावा नहीं किया गया है.

क्या आप DEA फंड में जमा अपनी राशि को क्लेम कर सकते हैं?

हां, ग्राहक या उनके कानूनी उत्तराधिकारी जब चाहें DEA फंड में जमा राशि का दावा कर सकते हैं. डीईए फंड से रिफंड का दावा करने की कोई समय सीमा नहीं है.

DEA फंड में जमा राशि के लिए कैसे करें क्लेम?

किसी भी बैंक शाखा में जाएं. पहचान और खाते के स्वामित्व के प्रमाण (जैसे आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी) के लिए केवाईसी दस्तावेज़ों के साथ एक फॉर्म जमा करें. वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आपको राशि मिल जाएगी

इस प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए अक्टूबर से दिसंबर तक आरबीआई द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं. इन विशेष शिविरों में जाकर आप इस संबंध में पूरी जानकारी ले सकते हैं.

कैसे पता करें कि आपके पास कोई क्लेम न किया गया धन है या नहीं?

यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपके पास कोई दावा न किया गया धन है या नहीं, तो आप अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं या दावा न किए गए धन की खोज के लिए RBI के UDGAM (अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इन्फ़ॉर्मेशन) पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं. यह पता लगाने के लिए कि आपके पास कोई दावा न किया गया धन है या नहीं, आप इन चरणों का पालन कर सकते हैं: