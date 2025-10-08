ETV Bharat / business

इनएक्टिव बैंक अकाउंट से अनक्लेम राशि निकालना होगा आसान, RBI ने शुरू की नई पहल

जून 2025 तक बैंकिंग सिस्टम में दावा न की गई जमा राशि 67,000 हजार करोड़ से अधिक थी.

RBI
भारतीय रिजर्व बैंक (Getty Images)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 8, 2025 at 6:54 PM IST

नई दिल्ली: अगर आपके किसी इनएक्टिव बैंक अकाउंट में पैसा है, जिसे आप वापस पाना चाहते हैं, तो उसे वापस पाना अब नामुमकिन नहीं रहा. इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच देशव्यापी आउटरीच कार्यक्रम आयोजित कर रहा है. यह प्रोग्राम खास तौर पर लोगों को इनएक्टिव अकाउंट से पैसा वापस पाने में मदद करने के लिए आयोजित किया जा रहा है.

RBI के अनुसार इनएक्टिव बैंक अकाउंट एक सेविंग या चालू खाता होता है, जिसमें ग्राहक ने दो साल या उससे ज़्यादा समय से कोई लेन-देन (वित्तीय या गैर-वित्तीय, जैसे जमा, निकासी, धन हस्तांतरण या KYC अपडेट) नहीं किया हो.

इस दौरान जब तक पैसा खाते में रहता है, तब तक कुछ सेवाएं प्रतिबंधित रहती हैंय यह सेवाएं तब तक बैन रहेती हैं, जब तक कि KYC डिटेल अपडेट करके और लेन-देन करके खाते को फिर से एक्टिव नहीं कर दिया जाता. अगर अकाउंट 10 साल तक इनएक्टिव रहता है, तो राशि (अर्जित ब्याज सहित) RBI के जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (DEA) कोष में स्थानांतरित कर दी जाती है.

बता दें कि मई 2014 में स्थापित, DEA फंड वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों के उन खातों से दावा न किए गए धन को एकत्रित करता है, जिनका एक दशक से अधिक समय से उपयोग या दावा नहीं किया गया है.

क्या आप DEA फंड में जमा अपनी राशि को क्लेम कर सकते हैं?
हां, ग्राहक या उनके कानूनी उत्तराधिकारी जब चाहें DEA फंड में जमा राशि का दावा कर सकते हैं. डीईए फंड से रिफंड का दावा करने की कोई समय सीमा नहीं है.

DEA फंड में जमा राशि के लिए कैसे करें क्लेम?
किसी भी बैंक शाखा में जाएं. पहचान और खाते के स्वामित्व के प्रमाण (जैसे आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी) के लिए केवाईसी दस्तावेज़ों के साथ एक फॉर्म जमा करें. वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आपको राशि मिल जाएगी

इस प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए अक्टूबर से दिसंबर तक आरबीआई द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं. इन विशेष शिविरों में जाकर आप इस संबंध में पूरी जानकारी ले सकते हैं.

कैसे पता करें कि आपके पास कोई क्लेम न किया गया धन है या नहीं?
यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपके पास कोई दावा न किया गया धन है या नहीं, तो आप अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं या दावा न किए गए धन की खोज के लिए RBI के UDGAM (अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इन्फ़ॉर्मेशन) पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं. यह पता लगाने के लिए कि आपके पास कोई दावा न किया गया धन है या नहीं, आप इन चरणों का पालन कर सकते हैं:

  • udgam.rbi.org.in पर जाएं
  • अपना मोबाइल नंबर, नाम, पासवर्ड दर्ज करके पंजीकरण करें और OTP सत्यापन पूरा करें.
  • अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर, पासवर्ड और CAPTCHA का उपयोग करके लॉग इन करें.
  • 'व्यक्तिगत' टैब पर जाएं.
  • खाताधारक का नाम और बैंक(बैंकों) सहित व्यक्तिगत विवरण दर्ज करें.
  • पहचान प्रमाण (पैन/वोटर आईडी/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस नंबर/जन्मतिथि) जमा करें.

यदि मिलान मिलता है, तो पोर्टल आपको बैंक का नाम और अनक्लेम्ड डिपॉज़िट रेफरेंस नंबर (UDRN) के साथ विवरण दिखाएगा.

वर्तमान में 30 बैंक UDGAM पोर्टल से जुड़े हैं. ये बैंक DEA फंड में 90 प्रतिशत से अधिक अघोषित जमा राशि को कवर करते हैं. बाकी बैंकों को अभी पोर्टल पर शामिल किया जाना बाकी है. SBI, HDFC, ICICI आदि जैसे प्रमुख बैंक RBI के UDGAM पोर्टल में नामांकित हैं.

दावा न किए गए जमा को कम करने के लिए RBI की योजना
जून 2025 तक, बैंकिंग सिस्टम में दावा न किए गए जमा 67,000 करोड़ रुपये से अधिक थे. RBI ने देश भर में दावा न किए गए जमा को कम करने के लिए एक नए प्रोत्साहन कार्यक्रम की भी घोषणा की है. यह योजना, जिसे निष्क्रिय खातों और दावा न किए गए जमा के त्वरित भुगतान की सुविधा के लिए योजना कहा जाता है, 1 अक्टूबर, 2025 से लागू हुई और 30 सितंबर, 2026 तक चलेगी.

इस योजना के तहत, बैंकों को निष्क्रिय खाते की आयु और शेष राशि के आधार पर भुगतान प्राप्त होगा. चार साल तक के निष्क्रिय खातों के लिए, बैंकों को जमा राशि का 5 प्रतिशत या 5,000 रुपये, जो भी कम हो, मिलेगा. दस साल तक के निष्क्रिय खातों के लिए, बैंकों को जमा राशि का 7.5 प्रतिशत या 25,000 रुपये से जो भी कम हो मिलेगा.

RBI ने बैंकों से ग्राहकों को निष्क्रिय खातों का निपटान करने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है. प्रोत्साहनों के लिए, बैंक निर्धारित प्रारूप में तिमाही आधार पर दावे दायर कर सकते हैं. दावों पर बैंक के शीर्ष प्रबंधन द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए.

इसके अलावा, दावे प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के एक महीने के भीतर ईमेल या डाक द्वारा दायर किए जाने चाहिए. आरबीआई के अनुसार, प्रोत्साहनों का भुगतान आवश्यक ऑडिट या निरीक्षण के बाद, जमा करने के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा.

