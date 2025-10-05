ETV Bharat / business

लौटाई जाएगी बैंकों में पड़ी ₹1.84 लाख करोड़ की अनक्लेम्ड रकम, सरकार ने शुरू किया अभियान, जानें कैसे करें क्लेम?

4 अक्टूबर, 2025 को गांधीनगर, गुजरात में आपकी पुंजी आपका अधिकार नामक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान के शुभारंभ के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अन्य लोगों के साथ ( PTI )

गांधीनगर: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को गांधीनगर में एक अहम घोषणा करते हुए बताया कि बैंकों और विभिन्न वित्तीय संस्थानों के पास इस समय लगभग 1.84 लाख करोड़ रुपये के अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स पड़े हुए हैं. उन्होंने कहा कि यह राशि पूरी तरह सुरक्षित है और सरकार इसका संरक्षक होने के नाते इसे सही मालिकों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. इसी उद्देश्य से उन्होंने तीन महीने के विशेष अभियान ‘अपकी पूंजी, आपका अधिकार’ की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य लोगों को जागरूक करना और उन्हें उनके पैसे का दावा करने में मदद करना है. अनक्लेम्ड एसेट्स और उनका महत्व

सीतारमण ने स्पष्ट किया कि यह अनक्लेम्ड मनी केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि आम नागरिकों की मेहनत की कमाई है. इनमें बैंकों में पड़ी जमा राशि, इंश्योरेंस क्लेम, डिविडेंड, म्यूचुअल फंड बैलेंस और पेंशन शामिल हैं. उन्होंने कहा कि ये पैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परिवारों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता रखते हैं. इसलिए इन्हें सही मालिकों तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है. क्लेम की प्रक्रिया

वित्त मंत्री ने बताया कि अनक्लेम्ड फंड्स का ट्रांसफर उनकी प्रकृति के आधार पर अलग-अलग संस्थानों को किया जाता है. उदाहरण के लिए, जमा राशि बैंक से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) तक और शेयर या अन्य निवेश से संबंधित राशि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (IEPF) तक पहुंचाई जाती है. उन्होंने आरबीआई के UDGAM पोर्टल (Unclaimed Deposits Gateway to Access Information) का जिक्र करते हुए कहा कि दावा करने वाले व्यक्ति को सही दस्तावेज प्रस्तुत करने पर तुरंत राशि मिल जाती है.

तीन स्तंभ: जागरूकता, पहुंच और कार्रवाई

सीतारमण ने अभियान के तीन मुख्य स्तंभों पर जोर दिया—Awareness (जागरूकता), Accessibility (पहुंच) और Action (कार्रवाई). जागरूकता का उद्देश्य नागरिकों को यह बताना है कि उनका पैसा कहां और कैसे ट्रेस किया जा सकता है. पहुंच के तहत डिजिटल टूल्स और जिला स्तर पर सरल व्यवस्था की जाएगी ताकि लोग आसानी से क्लेम कर सकें. कार्रवाई का लक्ष्य है कि दावे समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निपटाए जाएं. लोगों तक संदेश पहुंचाना

वित्त मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नागरिकों तक यह संदेश पहुंचाएं कि उनका पैसा सुरक्षित है और सही दस्तावेजों के साथ आसानी से प्राप्त किया जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि अनक्लेम्ड इंश्योरेंस पॉलिसी और डिपॉजिट से संबंधित जानकारी व्यापक स्तर पर साझा की जानी चाहिए, ताकि कोई भी परिवार अपनी मेहनत की कमाई से वंचित न रह जाए. इस अभियान के जरिए सरकार का प्रयास है कि हर नागरिक अपने हक की राशि सम्मानजनक और सहज तरीके से प्राप्त कर सके. सीतारमण ने कहा कि यह कदम न केवल लोगों की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि वित्तीय संस्थानों और नागरिकों के बीच विश्वास को भी बढ़ाएगा.

