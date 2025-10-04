अब आधार कार्ड अपडेट कराना महंगा हुआ, बायोमेट्रिक और दस्तावेज सुधार के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे
UIDAI ने आधार अपडेट शुल्क बढ़ाया. बायोमेट्रिक, डेमोग्राफिक और दस्तावेज़ सुधार महंगे होंगे. बच्चों के लिए कुछ अपडेट अभी भी मुफ्त रहेंगे.
Published : October 4, 2025 at 11:13 AM IST
नयी दिल्ली: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार कार्ड के विवरण अपडेट करने की फीस में बदलाव किया है. अब डेमोग्राफिक, बायोमेट्रिक और दस्तावेज़-संबंधी सुधार करने पर निवासियों को पहले से अधिक शुल्क देना होगा. यह नई फीस संरचना 30 सितंबर 2028 तक लागू रहेगी.
बायोमेट्रिक अपडेट
बायोमेट्रिक अपडेट की फीस बच्चों और किशोरों के लिए विशेष रूप से अलग रखी गई है. 5 से 7 साल के बच्चों और 15 से 17 साल के किशोरों के लिए पहला बायोमेट्रिक अपडेट मुफ्त होगा. बाकी सभी उम्र के लिए बायोमेट्रिक अपडेट का शुल्क ₹125 रखा गया है. UIDAI ने समय पर बच्चों के अपडेट को प्रोत्साहित करने के लिए 7 से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए यह शुल्क 30 सितंबर 2026 तक माफ कर दिया है.
डेमोग्राफिक अपडेट
डेमोग्राफिक अपडेट में नाम, लिंग, जन्मतिथि, पता, मोबाइल नंबर या ईमेल जैसी जानकारी शामिल होती है. यदि इसे बायोमेट्रिक अपडेट के साथ किया जाता है तो कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा. लेकिन अलग से डेमोग्राफिक अपडेट कराने पर अब ₹75 का शुल्क लगेगा, जो पहले ₹50 था.
दस्तावेज़ अपडेट
दस्तावेज़ अपडेट में पहचान और पते के प्रमाण जमा किए जाते हैं. यदि इसे myAadhaar पोर्टल के माध्यम से किया जाता है तो 14 जून 2026 तक यह मुफ्त रहेगा. लेकिन आधार केंद्र पर जाकर अपडेट कराने पर अब ₹75 का शुल्क लगेगा, जो पहले ₹50 था.
घर पर आधार सेवा
UIDAI ने घर पर आधार सेवा का शुल्क ₹700 (GST सहित) तय किया है. यदि एक ही पते पर कई लोग यह सेवा लेते हैं, तो पहले व्यक्ति के लिए ₹700 और हर अतिरिक्त व्यक्ति के लिए ₹350 चार्ज होंगे. यह सुविधा उन निवासियों के लिए है जो एनरोलमेंट सेंटर नहीं जा सकते.
निवासियों को क्या जानना चाहिए
इस बदलाव से अधिकांश आधार-संबंधी अपडेट महंगे हो जाएंगे. जबकि बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट कुछ आयु वर्ग में मुफ्त रहेंगे, वयस्कों को डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक सुधार, दस्तावेज़ अपडेट और प्रिंटआउट के लिए अधिक शुल्क देना होगा. UIDAI ने निवासियों से समय पर अपडेट कराने और योजना बनाने की सलाह दी है ताकि अचानक बढ़े शुल्क से बचा जा सके.
विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम आधार डेटा की विश्वसनीयता बढ़ाने और समय पर अपडेट सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है. इससे सुरक्षा और धोखाधड़ी की घटनाओं को भी कम करने में मदद मिलेगी.
यह भी पढ़ें- क्या है ब्लू आधार और किसका बनता है यह? रेगुलर आधार से कितना होता है अलग? जानें - Aadhar Card