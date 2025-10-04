ETV Bharat / business

अब आधार कार्ड अपडेट कराना महंगा हुआ, बायोमेट्रिक और दस्तावेज सुधार के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे

नयी दिल्ली: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार कार्ड के विवरण अपडेट करने की फीस में बदलाव किया है. अब डेमोग्राफिक, बायोमेट्रिक और दस्तावेज़-संबंधी सुधार करने पर निवासियों को पहले से अधिक शुल्क देना होगा. यह नई फीस संरचना 30 सितंबर 2028 तक लागू रहेगी.

बायोमेट्रिक अपडेट

बायोमेट्रिक अपडेट की फीस बच्चों और किशोरों के लिए विशेष रूप से अलग रखी गई है. 5 से 7 साल के बच्चों और 15 से 17 साल के किशोरों के लिए पहला बायोमेट्रिक अपडेट मुफ्त होगा. बाकी सभी उम्र के लिए बायोमेट्रिक अपडेट का शुल्क ₹125 रखा गया है. UIDAI ने समय पर बच्चों के अपडेट को प्रोत्साहित करने के लिए 7 से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए यह शुल्क 30 सितंबर 2026 तक माफ कर दिया है.

डेमोग्राफिक अपडेट

डेमोग्राफिक अपडेट में नाम, लिंग, जन्मतिथि, पता, मोबाइल नंबर या ईमेल जैसी जानकारी शामिल होती है. यदि इसे बायोमेट्रिक अपडेट के साथ किया जाता है तो कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा. लेकिन अलग से डेमोग्राफिक अपडेट कराने पर अब ₹75 का शुल्क लगेगा, जो पहले ₹50 था.

दस्तावेज़ अपडेट

दस्तावेज़ अपडेट में पहचान और पते के प्रमाण जमा किए जाते हैं. यदि इसे myAadhaar पोर्टल के माध्यम से किया जाता है तो 14 जून 2026 तक यह मुफ्त रहेगा. लेकिन आधार केंद्र पर जाकर अपडेट कराने पर अब ₹75 का शुल्क लगेगा, जो पहले ₹50 था.