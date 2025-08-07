मुंबई: जुलाई महीने में भारत में ऑटोमोबाइल की खुदरा बिक्री में सालाना आधार पर 4.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने गुरुवार को बताया कि अमेरिकी टैरिफ को लेकर बनी अनिश्चितता, आईटी सेक्टर में नौकरियों में कटौती और देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश के कारण उपभोक्ता भावनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ा है.

दोपहिया और यात्री वाहन खंड में गिरावट

FADA के आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई 2025 में कुल 19.6 लाख वाहन बिके, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने यह आंकड़ा 20.5 लाख था. दोपहिया वाहनों की बिक्री में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है, जो 6.48 प्रतिशत घटकर 13.6 लाख यूनिट पर आ गई. यात्री वाहनों की बिक्री में भी 0.81 प्रतिशत की गिरावट आई, हालांकि मासिक आधार पर इसमें 10.38 प्रतिशत की बढ़त रही.

FADA अध्यक्ष सी. एस. विग्नेश्वर ने कहा, “जुलाई में मंदी का प्रमुख कारण 2024 के उच्च आधार के साथ-साथ इस साल की मौसमीय परिस्थितियां भी हैं. पिछले साल भीषण गर्मी के बाद बारिश ने बिक्री को प्रभावित किया था, और इस बार भारी बारिश व ग्रामीण क्षेत्रों में सुस्ती का असर बिक्री पर पड़ा है.”

अमेरिकी टैरिफ से बढ़ी अनिश्चितता

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए नए टैरिफ को लेकर भारतीय बाजार में चिंता गहराई है. विश्लेषकों के अनुसार, इन टैरिफ्स का असर केवल निर्यात पर ही नहीं, बल्कि भारत के औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्र की नौकरियों पर भी पड़ सकता है. इससे उपभोक्ता धारणा प्रभावित हुई है, खासकर उन परिवारों में जो IT सेक्टर से जुड़े हैं.

ट्रैक्टर और वाणिज्यिक वाहनों में दिखी मजबूती

जहां अधिकतर सेगमेंट में गिरावट देखी गई, वहीं ट्रैक्टर की बिक्री में 10.96 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई. विग्नेश्वर के अनुसार, “कृषि सब्सिडी का समय पर आना, मानसून की अनुकूलता और ग्रामीण इलाकों में तरलता में सुधार ने इस वृद्धि को बढ़ावा दिया.”

वहीं, वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में 0.23 प्रतिशत की हल्की वृद्धि हुई. इसमें स्कूल बसों के ऑर्डर, नए मॉडलों की लॉन्चिंग और थोक खरीदारों के ऑर्डर को प्रमुख कारक माना गया.

ग्रामीण क्षेत्रों में सुस्ती, त्योहारों से उम्मीद

ग्रामीण भारत में भारी बारिश और फसल बुआई के चलते वाहन बिक्री की गति धीमी रही. दोपहिया वाहन खासकर इस सुस्ती का शिकार बने. डीलरों का मानना है कि अगस्त में, जब त्योहारी सीजन की शुरुआत होगी, तब बिक्री में फिर से तेजी आ सकती है. इसके लिए स्टॉक रणनीति, ग्रामीण-शहरी जुड़ाव और आक्रामक मार्केटिंग पर ज़ोर देने की जरूरत बताई गई है.

निर्माण उपकरण खंड में बड़ी गिरावट

निर्माण उपकरणों की बिक्री जुलाई में 33.3 प्रतिशत गिर गई, जो कि पिछली दो तिमाहियों में दर्ज की गई अच्छी ग्रोथ के ठीक उलट है. नए उत्सर्जन मानदंडों के कारण ग्राहक पहले ही खरीदारी कर चुके हैं, जिससे यह गिरावट आई है.

