ETV Bharat / business

US Tarfiff : ब्रांडेड दवाओं पर 100 फीसदी टैरिफ, जेनेरिक दवाओं को राहत

जेनेरिक दवाएं अमेरिकी टैरिफ से फिलहाल मुक्त, लेकिन सेक्शन 232 जांच से भारतीय फार्मा कंपनियों में असुरक्षा, भविष्य में नए व्यापार अवरोध की आशंका.

Etv Bharat
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 26, 2025 at 3:20 PM IST

Updated : September 26, 2025 at 3:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अक्टूबर से “ब्रांडेड और पेटेंट वाली दवाओं” पर 100% आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है. हालांकि, भारतीय फार्मा निर्यात मुख्य रूप से कम लागत वाली जेनेरिक दवाओं पर आधारित है, इसलिए फिलहाल इसका असर सीमित रहने की संभावना है.

जेनेरिक दवाओं पर फिलहाल कोई असर नहीं
भारतीय फार्मास्यूटिकल एलायंस (IPA) के सचिव जनरल सुदर्शन जैन ने मनीकंट्रोल को बताया कि, “यह नया शुल्क केवल ब्रांडेड और पेटेंट दवाओं पर लागू होगा, जेनेरिक दवाओं पर नहीं.” IPA बड़ी घरेलू फार्मा कंपनियों का प्रतिनिधित्व करती है, जिनका अमेरिका में बड़ा कारोबार है.

विशेषज्ञों का कहना है कि जेनेरिक दवाओं की भूमिका अमेरिकी स्वास्थ्य प्रणाली में लागत नियंत्रण में अहम है, इसलिए ये आयात शुल्क से फिलहाल बची हुई हैं.

ब्रांडेड दवाओं और अमेरिका में निर्माण पर असर
हालांकि, ट्रंप ने यह भी कहा कि उन फार्मा कंपनियों को छूट दी जाएगी जो अमेरिका में निर्माण संयंत्र स्थापित कर रही हैं. इसका मतलब है कि ब्रांडेड और विशेष दवाओं वाली कंपनियों को कुछ असर हो सकता है.

भारत की सबसे बड़ी दवा निर्माता कंपनी सुन फार्मा की अमेरिका में बिक्री 17.1% बढ़कर $1.216 बिलियन हो गई, जो उसके कुल राजस्व का 19.7% है. इसके बावजूद, 26 सितंबर को BSE पर कंपनी के शेयर 1.79% नीचे थे.

विशेषज्ञों का कहना है कि उच्च मात्रा और कम मार्जिन वाले उत्पादों पर 10% से अधिक शुल्क लागू होने पर भारतीय कंपनियों के लिए आपूर्ति बनाए रखना मुश्किल हो सकता है.

सेक्शन 232 के तहत सुरक्षा जांच
ट्रम्प प्रशासन ने सेक्शन 232 के तहत अमेरिकी वाणिज्य विभाग को आदेश दिया है कि यह जांच की जाए कि फार्मा आयात राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं या नहीं. यह जांच फिनिश्ड ड्रग्स, API, महत्वपूर्ण सामग्री और मेडिकल काउंटरमेजर्स पर लागू होगी. फाइनल रिपोर्ट 27 दिसंबर 2025 तक आने की संभावना है और राष्ट्रपति का निर्णय मार्च 2026 तक हो सकता है.

भारत-यूएस फार्मा व्यापार की स्थिति
भारत ने 2024 में अमेरिका को $8.73 बिलियन मूल्य की दवाएं निर्यात कीं, जो कुल फार्मा निर्यात का 31% है. भारतीय जेनेरिक दवाएं Medicare और अन्य बीमा योजनाओं में लगभग आधा हिस्सा बनाती हैं, जिससे अमेरिकी स्वास्थ्य प्रणाली को 2022 में $219 बिलियन की बचत हुई.

उत्पादन स्थानांतरण में समय लगेगा
विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी स्थानीय निर्माण बढ़ाने की ट्रंप नीति के बावजूद, भारत से अमेरिका में उत्पादन स्थानांतरित करना आसान नहीं है. नया संयंत्र बनाने और उसे चालू करने में 3–5 साल या उससे अधिक समय लग सकता है. इसमें उपकरण, कर्मचारियों का प्रशिक्षण और सप्लाई चैन की व्यवस्था शामिल है.

फिलहाल भारतीय जेनेरिक दवाओं पर आयात शुल्क का असर सीमित रहेगा, लेकिन ब्रांडेड और पेटेंट दवाओं में अनिश्चितता बनी हुई है. कंपनियां उत्पादन रणनीति और पोर्टफोलियो में बदलाव पर विचार कर रही हैं.

यह भी पढ़ें- ट्रंप ने फोड़ा एक और टैरिफ बम, किचन कैबिनेट, भारी ट्रकों और ब्रांडेड दवाओं पर लगाए नए टैक्स

Last Updated : September 26, 2025 at 3:46 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

GENERIC MEDICINESINDIAN PHARMACEUTICAL EXPORTSTRADE EXPANSION ACT 1962PHARMA TARIFF IMPACTTRUMP PHARMA TARIFFS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोनिया को फिर आया गुस्सा, तीसरी बार PM मोदी को दिलाया याद, 'गहरी चुप्पी' पर उठाए सवाल

रोमांच के शौकीनों के लिए खुशखबरी, 27 सितंबर से ऋषिकेश में शुरू होगी राफ्टिंग

खामोश है लद्दाख: अब तक 5 मौतें, 50 हिरासत में, तनाव के बीच लेह में कर्फ्यू, उमर बोले अब तो आंखें खोले दिल्ली

अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, गुरु युवराज का तोड़ा रिकॉर्ड, रोहित-कोहली की बराबरी कर बने एशिया के नए बादशाह

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.