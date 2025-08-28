वाशिंगटन: भारत-अमेरिका व्यापार और ऊर्जा संबंधों में बढ़ते तनाव के बीच, सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ (CSIS) में भारत एवं उभरते एशिया अर्थशास्त्र के अध्यक्ष रिचर्ड रोसो ने कहा है कि वाशिंगटन के दंडात्मक कदमों का भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा असर नहीं होगा. बल्कि यह भारत के लिए घरेलू सुधारों को गति देने और निर्यात बाजारों में विविधता लाने का एक अद्वितीय अवसर साबित हो सकता है.

रोसो ने कहा कि भारत का विनिर्माण क्षेत्र अभी सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 14 प्रतिशत है, जबकि अधिकांश श्रमिक कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं और आर्थिक उत्पादन सेवाओं पर आधारित है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका के साथ भारत के व्यावसायिक संबंधों की बुनियाद आईटी सेवाएं हैं, इसलिए मौजूदा शुल्कों का असर सीमित होगा.

सुधारों पर जोररोसो ने सुझाव दिया कि भारत को अब अपनी ऊर्जा घरेलू सुधारों पर केंद्रित करनी चाहिए. श्रम बाजार सुधार, बुनियादी ढांचे का विकास और राज्यों में नीतिगत बदलाव, देश की आर्थिक वृद्धि को नई दिशा दे सकते हैं. उनके अनुसार, यदि इन मोर्चों पर ठोस प्रगति होती है तो विदेशी कंपनियां भारत में निवेश के लिए आगे बढ़ेंगी, चाहे भारत-अमेरिका संबंध किसी भी स्तर पर हों.

वाशिंगटन की रणनीति और रूसी तेल पर विवाद

रोसो ने अमेरिकी शुल्कों को एक "बातचीत की रणनीति" करार दिया और कहा कि इसका उद्देश्य भारत को व्यापार समझौते पर दबाव में लाना और रूस पर अप्रत्यक्ष दबाव बढ़ाना है. अमेरिकी वित्त मंत्री कई मौकों पर भारत पर रूसी तेल से "मुनाफाखोरी" का आरोप लगा चुके हैं. आंकड़ों के अनुसार, यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले भारत का रूसी तेल आयात मात्र 1 प्रतिशत था, जो अब बढ़कर 35-40 प्रतिशत तक पहुंच गया है.

भारत ने अपने रुख का बचाव करते हुए कहा है कि उसकी खरीदारी राष्ट्रीय हित और रणनीतिक स्वायत्तता के लिए जरूरी है. संभावित समझौते की उम्मीदतनावपूर्ण माहौल के बावजूद, रोसो ने भविष्य में किसी संभावित व्यापार समझौते की संभावना से इनकार नहीं किया. उन्होंने कहा कि न तो भारत और न ही अमेरिका ने बातचीत समाप्त करने की घोषणा की है और दोनों देश आगे का रास्ता तलाश रहे हैं. भारत की ओर से अब तक किसी प्रकार की जवाबी कार्रवाई नहीं की गई है.

मोदी-ट्रंप मुलाकात पर आशंका

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संभावित बैठक पर रोसो ने कहा कि यह एक "संवेदनशील क्षण" है. उनके अनुसार, ट्रंप की शैली कभी गर्मजोशी भरी तो कभी अप्रत्याशित रूप से तनावपूर्ण हो सकती है, जिससे इस बैठक का परिणाम अनुमान से परे रह सकता है.

