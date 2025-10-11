ETV Bharat / business

ट्रंप की चीन पर टैरिफ धमकी से अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट, 1.56 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान

न्यूयॉर्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन पर नए टैरिफ लगाने की धमकी ने वॉल स्ट्रीट और वैश्विक शेयर बाजारों में हड़कंप मचा दिया है. शुक्रवार को अमेरिकी डाउ जोन्स इंडेक्स 879 अंक यानी करीब 1.9% गिर गया. S&P 500 में 2.71% की गिरावट आई, जबकि नैस्डैक इंडेक्स ने 3.56% की भारी गिरावट दर्ज की. यह अप्रैल के बाद अमेरिकी शेयर बाजार के लिए सबसे बुरा दिन साबित हुआ.

FactSet के आंकड़ों के मुताबिक, S&P 500 में आई गिरावट के कारण अमेरिकी बाजार से एक ही दिन में लगभग 1.56 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट वैल्यू मिट गई. वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशकों में डर बैठ गया है कि अगर ट्रंप अपने वादे पर अडिग रहते हैं, तो अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर फिर से शुरू हो सकता है. इससे पहले भी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक असर देखने को मिला था.

टेक और एआई शेयरों को सबसे बड़ा झटका

टेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट आई. Nvidia के शेयर 4.95% और AMD के शेयर 7.78% गिर गए. वहीं अमेरिकी रेयर अर्थ माइनिंग कंपनियों के शेयरों में उछाल देखा गया. MP Materials के शेयर 8.37% और USA Rare Earth के शेयर 4.96% ऊपर चढ़े.

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वह चीन से आने वाले आयातों पर ‘massive increase’ यानी भारी टैरिफ लगाने पर विचार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि दुनिया को चीन के रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स के कब्जे में नहीं रहना चाहिए. इस बयान के बाद बाजारों में घबराहट फैल गई और निवेशकों ने जोखिम भरे निवेश विकल्पों से पैसा निकालना शुरू कर दिया.