ट्रंप की चीन पर टैरिफ धमकी से अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट, 1.56 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान
ट्रंप की टैरिफ धमकी से अमेरिकी बाजार में भारी गिरावट, डाउ 900 अंक टूटे, 1.56 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट वैल्यू घट गई.
Published : October 11, 2025 at 11:05 AM IST
न्यूयॉर्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन पर नए टैरिफ लगाने की धमकी ने वॉल स्ट्रीट और वैश्विक शेयर बाजारों में हड़कंप मचा दिया है. शुक्रवार को अमेरिकी डाउ जोन्स इंडेक्स 879 अंक यानी करीब 1.9% गिर गया. S&P 500 में 2.71% की गिरावट आई, जबकि नैस्डैक इंडेक्स ने 3.56% की भारी गिरावट दर्ज की. यह अप्रैल के बाद अमेरिकी शेयर बाजार के लिए सबसे बुरा दिन साबित हुआ.
FactSet के आंकड़ों के मुताबिक, S&P 500 में आई गिरावट के कारण अमेरिकी बाजार से एक ही दिन में लगभग 1.56 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट वैल्यू मिट गई. वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशकों में डर बैठ गया है कि अगर ट्रंप अपने वादे पर अडिग रहते हैं, तो अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर फिर से शुरू हो सकता है. इससे पहले भी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक असर देखने को मिला था.
टेक और एआई शेयरों को सबसे बड़ा झटका
टेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट आई. Nvidia के शेयर 4.95% और AMD के शेयर 7.78% गिर गए. वहीं अमेरिकी रेयर अर्थ माइनिंग कंपनियों के शेयरों में उछाल देखा गया. MP Materials के शेयर 8.37% और USA Rare Earth के शेयर 4.96% ऊपर चढ़े.
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वह चीन से आने वाले आयातों पर ‘massive increase’ यानी भारी टैरिफ लगाने पर विचार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि दुनिया को चीन के रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स के कब्जे में नहीं रहना चाहिए. इस बयान के बाद बाजारों में घबराहट फैल गई और निवेशकों ने जोखिम भरे निवेश विकल्पों से पैसा निकालना शुरू कर दिया.
तेल और कीमती धातुओं में बदलाव
ट्रंप के बयान के बाद तेल बाजार भी डगमगा गया. अमेरिकी क्रूड ऑयल 4.2% और ब्रेंट ऑयल 3.8% तक गिर गया, जो मई के बाद का सबसे निचला स्तर है. ट्रेड वॉर की आशंका ने तेल की मांग घटने का डर बढ़ा दिया. इस बीच, निवेशक सुरक्षित संपत्तियों की ओर बढ़ गए. सोने की कीमत में 1.5% और चांदी में 1.2% की बढ़त दर्ज की गई.
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका-चीन के बीच तनाव बढ़ता रहा, तो आने वाले हफ्तों में बाजार में और भारी गिरावट देखने को मिल सकती है. वॉल स्ट्रीट के लिए यह केवल एक दिन की गिरावट नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था एक नई मंदी की ओर बढ़ सकती है. निवेशक फिलहाल सतर्क हो गए हैं और सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं.
कुल मिलाकर, ट्रंप की टैरिफ धमकी ने न केवल अमेरिकी शेयर बाजार बल्कि तेल और कीमती धातुओं के बाजार को भी प्रभावित किया है, जिससे निवेशकों में चिंता और अनिश्चितता बढ़ गई है.
