देहरादून, रोहित सोनी: भारत पर ट्रंप टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो गया है. अमेरिका ने भारत से एक्सपोर्ट होने वाले तमाम चीजों पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया है. अमेरिका ने अभी फिलहाल फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रो केमिकल सेक्टर को टैरिफ से बाहर रखा है. शुरुआती दौर में ट्रंप सरकार ने फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर पर भी टैरिफ लगाने की बात कही थी. देश से अमेरिका में एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाए जाने के बाद से ही हर सेक्टर में हड़कंप मचा हुआ है. जिसको देखते हुए भारत सरकार अन्य मार्केट तलाशने के साथ ही सौ फीसदी आत्मनिर्भर बनने पर जोर दे रही है. जिससे भविष्य की चुनौतियों से निपटा जा सके.

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (Global Trade Research Initiative) की ओर से 7 अप्रैल 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत देश करीब 17 सेक्टर के प्रोडक्ट्स को अमेरिका में एक्सपोर्ट करता है. जिसमें फिश, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स प्लास्टिक एंड आर्टिकल्स, रबर एंड आर्टिकल्स, कार्पेट, स्टोन, प्लास्टर, सीमेंट, हीरा, सोना, लोहा, स्टील, इलेक्ट्रिकल, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, मशीनरी, व्हीकल्स और पार्ट, फर्नीचर समेत अन्य प्रोडक्ट्स शामिल हैं. अमेरिका में इंपोर्ट होने वाले तमाम प्रोडेक्ट्स में से फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर भी काफी महत्वपूर्ण है.

उत्तराखंड का फार्मास्यूटिकल सेक्टर (ETV BHARAT)

ट्रंप टैरिफ का असर

टेक्सटाइल ज्वेलरी हैंडीक्राफ्ट मशीनरी और यांत्रिक उपकरण धातुएं (स्टील, एल्युमीनियम, तांबा) कार्बनिक रसायन कृषि और खाद्य पदार्थ चमड़ा और जूते, हस्तशिल्प फ़र्नीचर और कालीन

इन सेक्टर्स को टैरिफ में छूट

फार्मास्यूटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पेट्रो केमिकल सेमीकंडक्टर ऊर्जा उत्पाद (तेल, गैस, कोयला, LNG) कॉपर

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार, साल 2024 में अमेरिका में भारत से इंपोर्ट होने वाले फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स का मार्केट शेयर 54.5 फीसदी था. भारत से 5.98 फीसदी फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स अमेरिका में एक्सपोर्ट होता है. यानी सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर में भारत ने 12726.6 मिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट किया. इसी तरह साल 2024 में आयरलैंड ने 36.11 फीसदी, चीन ने 12.58 फीसदी, स्विट्जरलैंड ने 6.46 फीसदी फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स किया.

ट्रंप टैरिफ (ETV BHARAT)

भारत में तीन हजार से ज्यादा फार्मा कंपनियां हैं. जिसमें से करीब 650 फार्मा कंपनियां ऐसी हैं जो अमेरिका एफडीए से अप्रूव्ड हैं. ऐसे में यही कंपनियां ही अमेरिका में दवाइयां एक्सपोर्ट करती हैं. खास बात यह है कि देशभर में मौजूद यूएस एफडीए अप्रूव्ड करीब 650 फार्मा कंपनियों में से 6 फार्मा कंपनियां उत्तराखंड में मौजूद हैं.

यही वजह है कि उत्तराखंड न सिर्फ देश में उत्पादित कुल दवाओं का लगभग 20 फ़ीसदी उत्पादन करता है बल्कि एक्सपोर्ट करने में भी इसका अहम योगदान है. उत्तराखंड में 285 फार्मा यूनिट्स हैं. जिसमें से 242 फार्मा यूनिट्स डब्लूएचओ से सर्टिफाइड हैं. यही वजह है कि उत्तराखंड में मौजूद फार्मा कंपनियां भारत के 15 से अधिक राज्यों के साथ ही 20 से अधिक देशों में दवाओं को एक्सपोर्ट करती हैं.

भारत अमेरिका व्यापार (ETV BHARAT)

शुरुआती दौर में जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लागू करने की बात कही थी उसे दौरान फार्मास्युटिकल्स सेक्टर पर भी टैरिफ लागू करने का निर्णय लिया. फिर अमेरिकी सरकार ने फार्मास्युटिकल्स सेक्टर समेत अन्य सेक्टर को टैरिफ से बाहर रख दिया. तमाम दूसरे सेक्टर्स पर 50 फीसदी टैरिफ को 27 अगस्त 2025 से लागू कर दिया है.

भारत में फार्मा सेक्टर (ETV BHARAT)

फार्मास्युटिकल्स सेक्टर को ट्रंप टैरिफ से बाहर किए जाने के बावजूद फार्मा कंपनियों में डर का माहौल है, क्योंकि उनका मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी मनमाने तरीके से कोई भी निर्णय ले सकते हैं. जिस तरह से अन्य सेक्टर पर टैरिफ लागू किया है उसी तरह फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर पर भी टैरिफ लागू किया जा सकता है.

एक्सपोर्ट के आंकड़े (ETV BHARAT GRAPHICS)

ट्रंप टैरिफ के सवाल पर डीएवी कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग की एचओडी प्रो देवना शर्मा ने कहा-

क्या कहते हैं जानकार (ETV BHARAT)

डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत पर 50 परसेंट टैरिफ लगाया है उसे यही लग रहा है कि वो रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत को पनिश कर रहा है, हालांकि, भारत सरकार इसको लेकर अपनी रणनीतियों पर काम कर रही है, लेकिन ट्रंप टैरिफ का असर देश देखने को मिल सकता है. भारत सरकार ट्रंप टैरिफ से बचने के लिए तरीका ढूंढ रही है. साथ ही नये मार्केट भी तलाशे जा रहे हैं. जिससे इसका असर आम जनता पर ना पड़े. देवना शर्मा, प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग, डीएवी कॉलेज

साथ ही देवना शर्मा ने बताया जिन सेक्टर में टैरिफ लगाया गया है वहां पर बड़ी मात्रा में मजदूर काम करते हैं. ऐसे में लेबर आधारित कंपनियों पर असर पड़ने की संभावना है.

उत्तराखंड का फार्मा सेक्टर (ETV BHARAT)

इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने कहा फार्मास्युटिकल्स सेक्टर को टैरिफ से बाहर रखा गया है, वो इस बात को नहीं मानते हैं क्योंकि अभी फिलहाल यह अध्ययन किया जा रहा है. ऐसे फाइनल नतीजा क्या होगा वह देखने वाली बात होगी.

अगर फार्मास्युटिकल्स सेक्टर पर 25 फ़ीसदी टैरिफ भी आता है तो अमेरिका में दवाओं के दाम करीब 13 से 14 फीसदी बढ़ जाएंगे. ऐसे में इंडस्ट्री अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है. ट्रंप के 50 फ़ीसदी टैरिफ पर भारत सरकार क्या निर्णय लेती है और ट्रंप इस टैरिफ को लेकर आगे क्या निर्णय लेते हैं? ये भविष्य में पता चलेगा.



पंकज गुप्ता, अध्यक्ष, इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड

उन्होंने बताया अमेरिका के बाजार में भारतीय फार्मास्युटिकल्स प्रोडक्ट्स का मार्केट शेयर लगभग 40 फीसदी है. हर साल लगभग 20 बिलियन डॉलर का फार्मास्युटिकल्स प्रोडक्ट्स अमेरिका में एक्सपोर्ट किया जाता है. अमेरिका में दवाइयां को एक्सपोर्ट करना आसान नहीं है बल्कि वही फार्मा कंपनियां अमेरिका में दवाइयां को एक्सपोर्ट कर सकती हैं जो यूएस एफडीए अप्रूव्ड होगी.

क्या कहते हैं जानकार (ETV BHARAT)

देश में करीब 650 फार्मा कंपनी ऐसी हैं जो यूएस एफडीए अप्रूव्ड हैं. जिसमें से 6 फार्मा कंपनियां उत्तराखंड में ही मौजूद हैं. उत्तराखंड में मौजूद इन फार्मा कंपनियों के जरिए 1500 से 2000 करोड़ रुपए तक की दवाओं को अमेरिका में एक्सपोर्ट किया जाता है.

क्या कहते हैं जानकार (ETV BHARAT)

वहीं, उत्तराखंड ड्रग्स मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन के महामंत्री संजय सिकारिया ने कहा-

अमेरिका के बाहर सबसे ज्यादा यूएस एफडीए अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग फार्मा यूनिट्स भारत में मौजूद हैं. उन्हें उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर पर शायद टैरिफ नहीं लगाएंगे. अगर फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर पर टैरिफ लगाया जाता है तो अमेरिका में बिकने वाली दवाइयों की कीमत बढ़ जाएगी. अमेरिकी सरकार अपने नागरिकों को सस्ते दरों पर दवाइयां उपलब्ध कराने की बात कहती रही है. संजय सिकारिया,महामंत्री , उत्तराखंड ड्रग्स मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन

संजय सिकारिया ने कहा डोनाल्ड ट्रंप एक अनप्रिडिक्टेबल पर्सनालिटी हैं. वे कभी भी कुछ भी कर सकते हैं. ऐसे में अगर ट्रंप फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर टैरिफ लगते हैं तो उससे अमेरिका को ज्यादा नुकसान होगा. एक्सपोर्ट करने वाले फार्मा कंपनियों पर भी इसका असर पड़ सकता है.



उत्तराखंड ड्रग्स मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन अध्यक्ष प्रमोद कालानी ने कहा-

ट्रंप ने फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर को बहुत सोच समझकर टैरिफ से दूर रखा है, लेकिन अगर ट्रंप फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर पर भी टैरिफ लगा देता है तो उससे इंडिया को तो नुकसान होगा, क्योंकि ट्रंप का एक मकसद यही है कि कंपनियां अमेरिका में जाकर अपना प्लांट स्थापित करें, ताकि अमेरिका की आर्थिकी बढ़े. उनके लोगों को रोजगार मिले. ऐसे में ट्रंप अपने इस पहल में कितना सफल होता है ये देखने की बात होगी? प्रमोद कालानी, अध्यक्ष,उत्तराखंड ड्रग्स मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन

प्रमोद कालानी ने कहा देश में जो बड़ी कंपनियां हैं वो अमेरिका में अपनी इंडस्ट्री लगा सकती है, क्योंकि तमाम कंपनियों ने जाना भी शुरू कर दिया है. हालांकि, इस पहल से इंडिया को नुकसान जरूर होगा. एक्सपोर्ट करके जो इंडिया को डॉलर आ रहा था, ऐसा करने से वो नहीं आएगा.

क्या कहते हैं जानकार (ETV BHARAT)

बहरहाल, ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद कई देशों पर टैरिफ लगा दिया है. अमेरिका का टैरिफ 2 अप्रैल से लागू हुआ. अमेरिका ने कुछ देशों को टैरिफ में रियायत देने के साथ ही तमाम देशों में टैरिफ को बढ़ा दिया है. इसमें फिलहाल, फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर को बाहर रखा गया है, अगर ट्रंप फार्मास्यूटिकल्स को भी टैरिफ के दायरे में लाते हैं तो इससे उत्तराखंड पर बड़ा असर पड़ेगा.

उत्तराखंड भारत में फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर का बड़ा हब है. यहां से देश की 20 फीसदी दवाइयों की आपूर्ति होती है. उत्तराखंड में यूएस एफडीए अप्रूव्ड 6 फार्मा कंपनियां हैं. जहां से बड़ी मात्रा में दवाइयां अमेरिका भेजी जाती हैं.

पढे़ं-ट्रंप टैरिफ को रामदेव ने बताया पॉलिटिकल टेररिज्म, जनसंख्या नियंत्रण पर भी दिया बड़ा बयान