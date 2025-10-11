ETV Bharat / business

ट्रंप के नए टैरिफ फैसले से हिला क्रिप्टो बाजार, बिटकॉइन 8% टूटा, निवेशकों में घबराहट

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन पर नए टैरिफ फैसले ने वैश्विक वित्तीय बाजारों और क्रिप्टोकरेंसी दोनों को झटका दे दिया है. शुक्रवार को बिटकॉइन की कीमत 8.4 प्रतिशत गिरकर 1,04,782 डॉलर के स्तर तक पहुंच गई. हालांकि थोड़ी देर बाद बाजार में रिकवरी दिखी और यह 1,14,000 डॉलर तक वापस चढ़ा. ईथेरियम में भी 5.8 प्रतिशत की गिरावट आई, जिससे इसकी कीमत 3,637 डॉलर पर आ गई.

ट्रंप के फैसले से क्यों टूटा बाजार

ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की है कि 1 नवंबर से चीन के सभी उत्पादों पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा. इसके साथ ही अमेरिका में बने “क्रिटिकल सॉफ्टवेयर” पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लागू करने की भी घोषणा की गई है. यह कदम अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते ट्रेड वॉर को और तीखा बना रहा है. इस घोषणा के बाद निवेशकों ने जोखिम भरे एसेट्स से पैसा निकालना शुरू कर दिया, जिससे क्रिप्टोकरेंसी बाजार में भारी गिरावट देखी गई.

CoinMarketCap के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, बिटकॉइन फिलहाल 1,12,241.86 डॉलर और ईथेरियम 3,779.16 डॉलर पर ट्रेड कर रहे हैं. बिटकॉइन बाजार पूंजीकरण के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बनी हुई है, जबकि ईथेरियम दूसरे स्थान पर है. BNB, सोलाना और XRP जैसी अन्य प्रमुख डिजिटल मुद्राओं में भी 3 से 6 प्रतिशत की गिरावट आई है.

चीन के निर्यात प्रतिबंध के बाद अमेरिका का जवाब

ट्रंप सरकार का यह नया आर्थिक कदम चीन की उस घोषणा के बाद आया है जिसमें उसने 1 नवंबर से रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात पर सख्त प्रतिबंध लगाने की बात कही थी. ये मिनरल्स हाई-टेक, मैन्युफैक्चरिंग और रक्षा उद्योग के लिए बेहद जरूरी हैं. चीन इन संसाधनों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है. अमेरिका पहले ही चीनी उत्पादों पर 30 प्रतिशत टैरिफ लगा चुका है. अब अतिरिक्त 100 प्रतिशत टैरिफ से कुल दर 130 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी, जिससे व्यापारिक तनाव और बढ़ेगा.