न्यूयॉर्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे ऑर्डर पर साइन किए हैं, जिससे 401(k) रिटायरमेंट फंड्स में क्रिप्टोकरेंसी को शामिल करने का रास्ता साफ कर दिया है. इस कदम के तहत अब अमेरिकियों को अपने रिटायरमेंट सेविंग्स में बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी रखने का विकल्प मिल सकता है.

राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा गुरुवार को हस्ताक्षरित एक कार्यकारी आदेश के मुताबिक, 401(k) खातों के माध्यम से सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने वाले लाखों अमेरिकियों के पास अब अपने पैसे को उच्च जोखिम वाले निजी इक्विटी और क्रिप्टोकरेंसी निवेशों में लगाने का विकल्प हो सकता है. इससे उन वित्तीय खिलाड़ियों को खरबों डॉलर के फंड के भंडार तक पहुंच मिल सकती है.

हालांकि लोगों द्वारा अपनी कमाई का एक हिस्सा निवेश करने के तरीके में तत्काल कोई बदलाव नहीं है. संघीय एजेंसियों को विस्तारित विकल्पों की अनुमति देने के लिए नियमों और विनियमों को फिर से लिखना होगा. वहीं इसे पूरा होने में महीनों या उससे अधिक समय लगेगा.

व्हॉइट हाउस के मुताबिक, एक बार ऐसा हो जाने पर, नियोक्ता, कर्मचारियों को म्यूचुअल फंड और निवेश की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान कर सकता है. नई योजनाएं वैकल्पिक परिसंपत्तियों, विशेष रूप से निजी इक्विटी, क्रिप्टोकरेंसी और अचल संपत्ति में निवेश कर सकती हैं.

गौर करें तो रिपब्लिकन राष्ट्रपति के आदेश में श्रम विभाग और अन्य एजेंसियों को 401(k) सेवानिवृत्ति नियमों के तहत योग्य परिसंपत्ति की परिभाषा को पुनः परिभाषित करने का निर्देश दिया गया है.

बता दें कि अमेरिकियों की सेवानिवृत्ति योजनाएं कर्मचारी सेवानिवृत्ति आय सुरक्षा अधिनियम, 1974, जिसे ERISA के नाम से भी जाना जाता है. इसी ERISA द्वारा शासित होती है.

ऐसे में नियोक्ताओं के लिए कानूनन यह आवश्यक है कि वे ऐसे सेवानिवृत्ति विकल्प प्रदान करें जो उनके कर्मचारियों के सर्वोत्तम हित में हों, न कि वॉल स्ट्रीट के हित में हों. अमेरिकियों के लिए अधिकतर सेवानिवृत्ति योजनाएं स्टॉक और बॉन्ड निवेशों से बनी होती हैं, और कुछ हद तक, नकदी और सोने जैसी भारी मात्रा में कारोबार वाली वस्तुओं से भी रहती हैं.

ट्रंप का यह कदम 5 ट्रिलियन डॉलर के निजी इक्विटी उद्योग के लिए खास है. यह दशकों से सेवानिवृत्ति योजनाओं में भूमिका के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहता था. साथ ही क्रिप्टोकरेंसी उद्योग, दोनों को लाभान्वित भी करता है.

बता दें कि इसके अधिकारियों ने ट्रंप के 2024 के अभियान का पुरजोर समर्थन किया था, क्योंकि उनका लक्ष्य अमेरिकियों के बीच अधिक मुख्य धारा में स्वीकृति प्राप्त करना था.

इस असर भी दिखा. बिटकॉइन की कीमत गुरुवार को 2% बढ़कर 116,542 डॉलर हो गई और ट्रंप के निर्वाचित होने के बाद से लगभग दोगुनी हो गई है.

बता दें कि बिटकॉइन, एथेरियम और अन्य बड़ी क्रिप्टोकरेंसी का एक ही दिन में 10% ऊपर या नीचे जाना कोई असामान्य बात नहीं है. जबकि शेयर बाजार में 2% या 3% की एक दिन की बढ़ोतरी को ऐतिहासिक माना जाएगा.

क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों, जिन्होंने ट्रंप के अभियान और उनके शपथ ग्रहण समारोह में लाखों डॉलर का दान दिया था. उनका एक लक्ष्य अपने उद्योग को ERISA के तहत योग्य बनाना था.

संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी क्रिप्टो कंपनियों में से एक, कॉइनबेस, इस गर्मी में वॉशिंगटन में ट्रंप की सैन्य परेड के लिए भी एक प्रमुख दानकर्ता थी. ट्रंप के कार्यकाल में, प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने कॉइनबेस के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया गया. इसमें बाइडेन प्रशासन ने कहा था कि क्रिप्टो को एक प्रतिभूति के रूप में माना जाना चाहिए.

क्रिप्टो विशेष रूप से युवा अमेरिकियों के बीच लोकप्रिय है. अस्थिर होने के बावजूद, बिटकॉइन लगभग 20 साल पहले एक अज्ञात प्रोग्रामर द्वारा बनाए जाने के बाद से आमतौर पर ऊपर की ओर ही बढ़ा है.

स्वान बिटकॉइन के सीईओ कोरी क्लिपस्टन ने कहा, "यह अपरिहार्य था कि बिटकॉइन अमेरिकी 401(k) में अपनी जगह बनाएगा." "जैसे-जैसे ऋणदाताओं को लंबी अवधि में बिटकॉइन के जोखिम-समायोजित लाभ का एहसास होगा, हम बढ़ते हुए आवंटन को देखेंगे. खासकर युवा, तकनीक-प्रेमी कर्मचारियों से, जो ठोस धन चाहते हैं."

गौर करें तो निजी इक्विटी फर्म, बड़ा निवेश करने वाले व्यक्तियों और राज्य और निजी पेंशन योजनाओं पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं. इनकी निवेश समय-सीमा बहुत लंबी होती है. ऐसे में अमेरिकियों की सेवानिवृत्ति संपत्तियों तक पहुंच होने से नकदी का एक बड़ा भंडार खुल जाएगा.

ब्लैकस्टोन के सीईओ स्टीव श्वार्ज़मैन ने कम से कम साल 2017 से निवेशकों को बता रखा है कि इन सेवानिवृत्ति संपत्तियों का लाभ उठाना उनका और उद्योग का एक "सपना" था.

वहीं पूर्ववर्ती प्रशासन, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, इस बात पर सहमत हुए थे कि निजी इक्विटी निवेश, जो पारंपरिक स्टॉक और बांड बाजार म्यूचुअल फंड की तुलना में अधिक जोखिमपूर्ण, अधिक महंगे और कम तरल हो सकते हैं. इसको 401(k) योजनाओं में शामिल नहीं किया जाना चाहिए.

कैम्ब्रिज एसोसिएट्स के मुताबिक, 1990 से अब तक निजी इक्विटी परिसंपत्तियों पर औसत ऐतिहासिक वार्षिक रिटर्न, शुल्कों को छोड़कर, लगभग 13 फीसदी रहा है. इसी अवधि में, एसएंडपी 500 सूचकांक का लाभांश सहित अनुमानित वार्षिक रिटर्न लगभग 10.6% रहा है.

हालांकि, निजी इक्विटी परिसंपत्तियां वर्षों तक बंद रहती हैं. ऐसा इसलिए है कि क्योंकि इन परिसंपत्तियों से जुड़ी कंपनियों को निजी बाजार में बेचना पड़ता है. इससे वे शेयरों की तुलना में अत्यधिक अस्थिर हो जाती हैं. इन्हें एक दिन में बेचा जा सकता है.

निजी इक्विटी उद्योग का व्यापार समूह मैनेज्ड फंड्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और सीईओ ब्रायन कॉर्बेट ने कहा, "हम ट्रंप प्रशासन के साथ एक ऐसे सुविचारित ढांचे पर काम करने के लिए उत्सुक हैं, जो सेवानिवृत्ति बचतकर्ताओं के लिए विकल्पों तक पहुंच का विस्तार करे, अमेरिकियों को उचित निवेशक सुरक्षा के साथ अधिक विविधीकरण और निवेश विकल्प प्रदान करे."

नियम लिखे जाने के बाद भी, प्रमुख सेवानिवृत्ति योजना कंपनियों, जैसे कि फिडेलिटी, वैनगार्ड, टी. रो प्राइस, और अन्य, को नियोक्ताओं के उपयोग के लिए उपयुक्त फंड विकसित करने में समय लगेगा.

नियोक्ताओं द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति योजना विकल्पों में शीघ्रता से संशोधन करने की संभावना नहीं है, इसलिए किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति योजना में क्रिप्टो और निजी इक्विटी निवेशों को मुख्यधारा में आने में कई वर्ष लग सकते हैं.

कंपनी ने एक बयान में कहा, "वैनगार्ड ने परिभाषित अंशदान योजनाओं के लिए कोई उत्पाद लॉन्च करने की प्रतिबद्धता नहीं जताई है, लेकिन वैनगार्ड सेवानिवृत्ति निवेशकों को निजी परिसंपत्तियों में निवेश के अवसरों और जोखिमों की स्पष्ट समझ सुनिश्चित करने के लिए शिक्षित करने के लिए समर्पित है."