क्या ट्रंप का H-1B वीजा शुल्क भारतीय तकनीकी प्रतिभाओं को वापस घर बुलाएगा?
विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ट्रंप का $100,000 का H-1B वीजा शुल्क अमेरिकी तकनीकी कंपनियों को पंगु बना देगा.
Published : September 20, 2025 at 5:25 PM IST
सुरभि गुप्ता
नई दिल्ली: शुक्रवार को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत H-1B वीज़ा आवेदनों और नवीनीकरणों के लिए $100,000 (लगभग 90 लाख रुपये) का नया वार्षिक शुल्क लागू होगा। साथ ही, अमेरिका में नागरिकता के संभावित मार्ग के रूप में $10 लाख की लागत वाला "गोल्ड कार्ड" वीज़ा भी शुरू किया जाएगा।
एच-1बी वीजा आवेदन शुल्क में नियोजित वृद्धि का अमेरिका में भारतीय पेशेवरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है, क्योंकि हजारों भारतीय एच-1बी वीजा के तहत अमेरिका में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं. यूनाइटेड स्टेट्स सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (यूएससीआईएस) के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024 में 207,000 भारतीयों को एच-1बी वीज़ा दिया गया, जो वित्त वर्ष 2023 में 191,000 था.
राजनयिकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों, उद्योग जगत के नेताओं और शिक्षाविदों ने ईटीवी भारत से बात करते हुए आगाह किया कि इस प्रावधान से अमेरिका में भारतीय प्रतिभाओं का आना-जाना बंद हो जाएगा, अमेरिकी कंपनियों की लागत बढ़ जाएगी और अमेरिकी नवाचार अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा.
"एक अनावश्यक अत्याचार": राजनयिकों की प्रतिक्रिया: वरिष्ठ राजनयिक के. पी. फैबियन ने अपनी प्रतिक्रिया देने से परहेज नहीं किया. उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप ने जो किया है, उसे हल्के ढंग से कहें तो, एक अनावश्यक अत्याचार है. यह सच है कि युवा भारतीयों को नुकसान होगा. इससे भी ज़्यादा, भारत की बौद्धिक क्षमता से लाभान्वित होने वाली अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा. ट्रंप खुद को ही निशाना बना रहे हैं."
फैबियन ने जोर देकर कहा कि अगर 1,00,000 डॉलर का वार्षिक शुल्क नियोक्ताओं द्वारा वहन किया जाता है, तो अमेरिकी कंपनियां अनिवार्य रूप से स्थानीय कर्मचारियों को प्राथमिकता देंगी.
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "जाहिर है, भारत से आने वाले लोगों का प्रवाह काफी कम हो जाएगा या लगभग बंद हो जाएगा. यह कदम अमेरिका में अपना करियर शुरू करने वाले युवा पेशेवरों के लिए स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) का रास्ता धीमा कर देगा, और अनिश्चितता उन सभी के लिए एक विकर्षण है जो अमेरिका को अध्ययन या काम करने के लिए एक गंतव्य के रूप में देखते हैं. हमें यह भी सोचना होगा कि कार्यकारी आदेश वापस लेने के लिए ट्रंप क्या बदले की मांग करेंगे."
अफ्रीका में विशेष सलाहकार, राजदूत डॉ. दीपक वोहरा ने भारत के लिए ज़्यादा आशावादी रुख़ अपनाया. "अमेरिका हमारी मदद कर रहा है. भारतीय प्रतिभाएं भारत से ऑनलाइन काम करेंगी. दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमाग घर पर ही रहेंगे. अमेरिकी प्रॉपर्टी बाजार प्रभावित होगा. हम और ज़्यादा वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) देखेंगे, जिनमें से आधे से ज़्यादा भारत में पहले से ही मौजूद हैं, और भारत में रणनीतिक ऑफ़शोरिंग भी होगी."
उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे भारत "जीसीसी की राजधानी" के रूप में विकसित हुआ है, जहां नवाचार केंद्र अब केवल लागत-बचत केंद्र ही नहीं, बल्कि वैश्विक निगमों के लिए रणनीतिक परिवर्तन इंजन के रूप में भी काम करते हैं. वोहरा ने आगे कहा, "100,000 डॉलर का शुल्क अमेरिका को उस प्रतिभा समूह से अलग कर देता है जिसने देश की नवाचार अर्थव्यवस्था के निर्माण में मदद की है."
तकनीकी विशेषज्ञों ने महंगे नतीजों की चेतावनी दी: साइबर विशेषज्ञ अमित दुबे ने इस नीति से होने वाले वित्तीय झटकों को रेखांकित किया. "$100,000 का H-1B शुल्क अमेरिका में भारतीय प्रतिभाओं की लागत में भारी वृद्धि करेगा. इससे कंपनियों को अपने वैश्विक नियुक्ति मॉडल पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. हालांकि इससे भारतीय पेशेवरों की अमेरिका में आवाजाही धीमी हो सकती है, लेकिन यह घरेलू तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को भी गति दे सकता है."
दुबे ने इस नीति को "कुशल प्रवासन से धन कमाने का अमेरिका का एक स्पष्ट प्रयास" बताया, और चेतावनी दी कि यह प्रभावी रूप से शुरुआती और मध्य-करियर वाले पेशेवरों को बाहर कर देता है, जो भारत की STEM प्रतिभा पाइपलाइन की रीढ़ हैं.
उन्होंने कहा, "यह प्रतिभाओं को या तो भारत में रहने के लिए प्रेरित कर सकता है या अनुकूल वीजा नीतियों वाले देशों में अवसर तलाशने के लिए प्रेरित कर सकता है. भारत के लिए, यह एक चुनौती और अवसर दोनों है, अपने घरेलू आईटी क्षेत्र को मजबूत करना और दूरस्थ कार्य के बुनियादी ढांचे में निवेश करना, जिससे अमेरिकी वीज़ा व्यवस्थाओं पर निर्भरता कम हो."
विगोरसवन के सीईओ आशीष गंगराड़े ने व्यापक दृष्टिकोण अपनाया और इस कदम को एक व्यवधान और उत्प्रेरक दोनों बताया. "प्रस्तावित उपाय, जैसे एच-1बी वीजा के लिए उच्च वार्षिक शुल्क और उच्च-मूल्य वाले 'गोल्ड कार्ड' वीजा की शुरुआत, निश्चित रूप से भारतीय आईटी पेशेवरों और अमेरिका में ऑनशोर संचालन वाली कंपनियों के लिए अल्पकालिक चुनौतियां पैदा करेंगें हालांकि, लंबी अवधि में, इससे कई सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं."
उन्होंने दो उभरते रुझानों की ओर इशारा किया: ऑफशोर और डिजिटल डिलीवरी मॉडल का विस्तार: "इससे भारतीय आईटी और प्रौद्योगिकी कंपनियां वैश्विक डिलीवरी मॉडल पर दोगुना जोर देंगी, जो भौतिक गतिशीलता पर कम और डिजिटल सहयोग, एआई-सक्षम सेवा वितरण और उत्कृष्टता के ऑफशोर केंद्रों पर ज़्यादा निर्भर करते हैं."
टियर-2 और टियर-3 भारतीय शहरों में विकास: "जहां लागत लाभ, मजबूत प्रतिभा पूल और बेहतर बुनियादी ढांचा महानगरों से आगे ऑफशोरिंग विकास की अगली लहर पैदा कर सकते हैं."
गंगराडे ने आगे कहा कि ऑफशोरिंग अब केवल आईटी सेवाओं तक सीमित नहीं है. "सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यक्रम प्रबंधन, अनुदान प्रशासन, अनुपालन और शासन-संबंधी कार्य जैसे क्षेत्र तेजी से भारत से संचालित किए जा रहे हैं। इससे भारत के शहरों में नवाचार, प्रतिभा विकास और समावेशी विकास को बल मिलेगा."
"एक कुंद निवारक": शासन विशेषज्ञों ने जताई चिंता: साइबर कानून और प्रौद्योगिकी शासन विशेषज्ञ, साक्षर दुग्गल ने इस कदम को "बड़ा झटका" बताया. "$100,000 का वार्षिक H-1B शुल्क कंपनियों के लिए अमेरिका में प्रतिभाओं को भेजने का औचित्य सिद्ध करना कठिन बना देता है और कुशल श्रमिकों के लिए अवसर कम कर सकता है. $1 मिलियन का गोल्ड कार्ड इस बात का संकेत है कि अमेरिका प्रतिभा की तुलना में धन को प्राथमिकता दे रहा है, जो भारत-अमेरिका तकनीकी गलियारे को नया रूप दे सकता है."
उन्होंने चेतावनी दी कि जहां बड़ी टेक कंपनियां लागत वहन कर सकती हैं, वहीं स्टार्टअप और छोटी कंपनियां संघर्ष करेंगी." $100,000 का H-1B शुल्क एक कुंद निवारक है, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उनके बड़े योगदान के बावजूद, भारतीय तकनीकी पेशेवरों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा. यह बड़ी कंपनियों की रक्षा कर सकता है, लेकिन छोटे स्टार्टअप और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होगा."
दुग्गल ने 4 महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत किए: निवारक प्रभाव: "यह केवल विनियमन नहीं है, बल्कि एक सक्रिय बाधा है जो बाहरी प्रतिभाओं, विशेष रूप से भारतीयों, जो एच-1बी उपयोगकर्ताओं का 70% हिस्सा हैं, की पहुंच को कम करती है."
भारतीय योगदान: "भारतीय तकनीकी विशेषज्ञ लंबे समय से अमेरिकी प्रौद्योगिकी क्षेत्र की रीढ़ रहे हैं, जो नवाचार, उत्पादकता और विकास को बढ़ावा दे रहे हैं."
स्टार्ट-अप के लिए नुकसान: "छोटी कंपनियाँ जो किफायती वैश्विक प्रतिभाओं पर निर्भर हैं, उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा, जिससे उनकी विकास योजनाएँ धीमी हो जाएंगी."
वैकल्पिक दृष्टिकोण: "दरवाजे बंद करने के बजाय, अमेरिका को विदेशी विशेषज्ञता का लाभ उठाना चाहिए और घरेलू प्रतिभाओं की पाइपलाइन बनाने के लिए STEM शिक्षा में निवेश करना चाहिए."
एआई और प्रौद्योगिकी प्रशासन विशेषज्ञ अजय शर्मा ने कहा, "100,000 डॉलर का एच-1बी शुल्क एक कठोर बाधा है जो भारतीय तकनीकी पेशेवरों और स्टार्टअप्स को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि वे प्रतिभा की बजाय धन को प्राथमिकता देते हैं. बड़ी तकनीकी कंपनियां तो इससे निपट सकती हैं, लेकिन छोटी कंपनियों को संघर्ष करना पड़ेगा, जिससे कुशल श्रमिकों के लिए अवसर कम होते जाएंगे. उन्होंने आगे कहा कि भारतीय प्रतिभा अमेरिकी नवाचार की रीढ़ रही है, और दरवाजे बंद करने के बजाय, अमेरिका को एक स्थायी स्थानीय पाइपलाइन बनाने के लिए विदेशी विशेषज्ञता को मजबूत STEM शिक्षा के साथ संतुलित करना चाहिए."
शैक्षणिक चिंताएं: वैश्विक प्रतिभा एकीकरण के लिए एक खतरा: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर योगेश राय ने इस कदम को दशकों से चले आ रहे वैश्विक प्रतिभा एकीकरण के लिए खतरा बताया. "एच-1बी वीज़ा पर 100,000 डॉलर का वार्षिक शुल्क लगाने के अमेरिकी फैसले से दशकों से चले आ रहे वैश्विक प्रतिभा एकीकरण को खतरा है, जिससे तकनीकी उद्योग बुरी तरह प्रभावित होगा और नवाचार में बाधा आएगी."
चूँकि वीजाधारकों में 70% से ज़्यादा भारतीय पेशेवर हैं, इसलिए राय ने कहा कि इसका असर तुरंत होगा. "इस कदम से प्रतिभा पलायन बढ़ने का खतरा है, जिससे प्रतिभाएं कनाडा और यूरोप जैसे अधिक स्वागत योग्य देशों की ओर धकेली जा रही हैं. हालांकि अमेरिका पर इसका प्रभाव स्पष्ट है, विकास अवरुद्ध होगा और प्रतिस्पर्धा कम होगी, लेकिन भारत को लाभ होगा, क्योंकि 500 अरब डॉलर के स्टार्टअप इकोसिस्टम को संभावित रूप से वापस आने वाली विशेषज्ञता से बल मिलेगा."
यूएससीआईएस डेटा: एच-1बी वीजा में भारत का दबदबा: अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2023 में एच-1बी वीजा के सबसे बड़े लाभार्थी भारतीय ही रहे.
सभी स्वीकृतियों में से 72% भारतीय मूल के पेशेवरों को मिलीं. चीन 12% के साथ दूसरे स्थान पर रहा. कंप्यूटर से संबंधित व्यवसायों को 65% स्वीकृतियां मिलीं, जिनमें भारतीय आईटी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियां सबसे आगे रहीं. एच-1बी कर्मचारियों की औसत आयु 33 वर्ष थी, जो एक युवा और कुशल कार्यबल को दर्शाती है. औसत वार्षिक मुआवजा $118,000 (₹98 लाख) रहा.
इस प्रभुत्व के बावजूद, वित्त वर्ष 2022 की तुलना में कुल स्वीकृतियों में 13% की गिरावट आई, और "नियोक्ता परिवर्तन" याचिकाओं में लगभग 39% की गिरावट आई, जो तकनीकी छंटनी और अनिश्चितता के बीच गतिशीलता में कमी को दर्शाता है.
लिंगभेद भी बरकरार: एच-1बी स्वीकृतियों में 71% पुरुष बनाम 29% महिलाएं: सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल भारत एच-1बी वीज़ा का सबसे बड़ा लाभार्थी था, जहां स्वीकृत लाभार्थियों में से 71% लाभार्थी भारत के थे, जबकि चीन 11.7% के साथ दूसरे स्थान पर था.
बाजार में घबराहट और कॉर्पोरेट चुप्पी: इस घोषणा से बाजार में हलचल मच गई। कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के शेयरों में लगभग 5% की गिरावट आई, जबकि अमेरिका में सूचीबद्ध भारतीय प्रमुख कंपनियों इंफोसिस और विप्रो के शेयरों में 2% से 5% तक की गिरावट आई.
सबसे बड़े एच-1बी उपयोगकर्ताओं में से, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी बड़ी कंपनियों ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. अकेले 2025 की पहली छमाही में, अमेजन और AWS को 12,000 से ज़्यादा मंजूरियां मिलीं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट और मेटा, प्रत्येक को 5,000 से ज़्यादा मंजूरियां मिलीं.
निवेशक हॉवर्ड लुटनिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से कहा, "सभी बड़ी कंपनियां इसमें शामिल हैं." उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अमेरिकी कंपनियां नए शुल्कों के लिए तैयार हैं. इस बीच, वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास और न्यूयॉर्क स्थित चीनी महावाणिज्य दूतावास ने टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया.
कानूनी प्रश्न और नीतिगत बहस: आव्रजन अधिवक्ताओं ने शुल्क की वैधता पर चिंता जताई. अमेरिकी आव्रजन परिषद के नीति निदेशक, आरोन रीचलिन-मेलनिक ने कहा, "कांग्रेस ने सरकार को केवल किसी आवेदन पर निर्णय लेने की लागत वसूलने के लिए शुल्क निर्धारित करने का अधिकार दिया है." ट्रंप द्वारा इस बदलाव को एक "कार्यकारी आदेश" के रूप में प्रस्तुत करने के साथ, अगर इसे अदालतों में चुनौती दी जाती है या भविष्य के प्रशासन द्वारा इसे उलट दिया जाता है, तो इसके स्थायित्व पर सवाल बने हुए हैं.
जैसा कि राजदूत वोहरा ने संक्षेप में कहा, "अमेरिका खुद को उसी प्रतिभा समूह से अलग कर रहा है, जिसने उसे डिजिटल अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने में मदद की है, भारत के पास अब उस प्रतिभा को आत्मसात करने और दुनिया के नवाचार केंद्र के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करने का अवसर है."
