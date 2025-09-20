ट्रंप के H1-B शुल्क बढ़ाने से अमेरिका को नुकसान, भारत के स्टार्टअप्स को मिलेगा फायदा: अमिताभ कांत
ट्रंप के H1-B शुल्क वृद्धि से अमेरिका में नवाचार रुकेगा, भारत के बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, गुड़गांव में स्टार्टअप, लैब और पेटेंट को बढ़ावा मिलेगा.
नई दिल्ली: नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H1-B वीजा शुल्क को बढ़ाकर सालाना 1,00,000 डॉलर करने का कदम अमेरिकी नवाचार पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. उनका मानना है कि इससे वैश्विक प्रतिभाओं के लिए अमेरिका के दरवाजे बंद होंगे और भारत में नई लैब, पेटेंट और स्टार्टअप्स की लहर को बढ़ावा मिलेगा.
कांत ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि यह कदम अमेरिका के लिए नवाचार को रोकने वाला है और भारत के लिए अवसरों का द्वार खोलेगा. उन्होंने बताया कि अमेरिका में उच्च शुल्क और कड़े नियमों के कारण, कई प्रतिभाशाली डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और नवप्रवर्तनकर्ता अब भारत में अपने कौशल और संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे. इससे बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और गुड़गांव जैसे शहरों में स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी.
उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी प्रशासन द्वारा वीजा शुल्क बढ़ाने का उद्देश्य अमेरिकी कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और यह देखना है कि कंपनियां वास्तव में असाधारण प्रतिभाओं को ही अमेरिका लाएं. H1-B वीजा के लिए कंपनियों को आवेदन शुल्क और स्पॉन्सरशिप शुल्क का भुगतान करना पड़ता है, और नए नियमों के तहत यह सालाना 1,00,000 डॉलर तक पहुंच जाएगा.
विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से अमेरिकी तकनीकी कंपनियों को वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने में मुश्किल होगी. वहीं, भारत में यह स्थिति एक अवसर के रूप में उभर सकती है. कांत ने कहा कि भारत के बेहतरीन पेशेवर और नवप्रवर्तक अब अपने देश में नई तकनीकी लैब, पेटेंट और स्टार्टअप्स विकसित कर सकते हैं. इस बदलाव से भारत का टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम और अधिक मजबूत होगा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी.
H1-B वीजा शुल्क बढ़ाने का यह कदम अमेरिकी आव्रजन नीति में कड़ा बदलाव है और इसका सीधा असर अमेरिका में कार्यरत भारतीय पेशेवरों पर पड़ेगा. हालांकि, कांत ने इसे भारत के लिए एक सुनहरा अवसर बताया है. उनका कहना है कि अमेरिका का नुकसान भारत के लिए लाभ में बदल सकता है और यह देश के विकास और नवाचार को नई दिशा देगा.
