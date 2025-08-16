वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को सेमीकंडक्टर चिप्स और स्टील पर नए आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने का बड़ा ऐलान किया. यह बयान उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अलास्का में होने वाली अहम बैठक के लिए जाते समय दिया.

सेमीकंडक्टर पर 300% तक टैरिफ

ट्रंप ने कहा कि अगले एक या दो हफ्तों में यह टैरिफ लागू किया जाएगा. स्टील पर पहले से ही 50% शुल्क लगाया जा चुका है, लेकिन सेमीकंडक्टर पर उन्होंने संकेत दिया कि टैरिफ 100% से बढ़कर 200% या यहां तक कि 300% तक हो सकता है. यह टैरिफ केवल उन कंपनियों पर लागू होगा, जो अमेरिका में उत्पादन नहीं करतीं. इससे साफ है कि ट्रंप घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए टैरिफ को हथियार बना रहे हैं.

विदेशी चिप्स पर निर्भरता घटाने की रणनीति

अमेरिका का वाणिज्य विभाग अप्रैल से चिप्स और दवाओं के आयात की राष्ट्रीय सुरक्षा आधार पर जांच कर रहा है. ट्रंप का तर्क है कि विदेशी चिप्स पर निर्भरता कम करना और अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना राष्ट्रीय हित में है. उनका कहना है कि धीरे-धीरे कंपनियों को समायोजित करने का मौका दिया जाएगा.

उपभोक्ताओं पर सीधा असर

सेमीकंडक्टर चिप्स स्मार्टफोन, कारों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का अहम हिस्सा हैं. टैरिफ बढ़ने से इनकी लागत सीधे उत्पादों की कीमत पर असर डालेगी. इससे मोबाइल, कार और टीवी जैसे प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं. हालांकि, ट्रंप ने एप्पल जैसी कंपनियों को राहत देने के संकेत दिए हैं, बशर्ते वे अमेरिका में उत्पादन बढ़ाएं. एप्पल पहले ही अमेरिका में 600 अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा कर चुका है.

रूस और ऊर्जा व्यापार पर दबाव

ट्रंप ने इशारा किया कि पुतिन के साथ होने वाली बैठक में टैरिफ का मुद्दा भी शामिल हो सकता है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर रूस के साथ बातचीत सकारात्मक नहीं रही, तो रूसी ऊर्जा खरीदारों पर 50% तक टैरिफ लगाया जा सकता है. इससे वैश्विक ऊर्जा व्यापार पर गहरा असर पड़ सकता है.

भारत पर भी टैरिफ का प्रहार

ट्रंप प्रशासन पहले ही भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुका है, जो 27 अगस्त से लागू होगा. इससे पहले लगे 25% टैरिफ के साथ भारत पर कुल 50% आयात शुल्क लागू होगा. यह कदम भारत के रूस के साथ बढ़ते व्यापारिक संबंधों के जवाब में माना जा रहा है.

