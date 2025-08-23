ETV Bharat / business

पांच साल बाद TikTok की वेबसाइट भारत में खुली? भारत सरकार की तरफ से आया ये बयान - TIKTOK INDIA BAN

जून 2020 में भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था, जिसमें TikTok भी था.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 23, 2025 at 9:55 AM IST

नई दिल्ली: शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म TikTok, जिसे पांच साल पहले सुरक्षा कारणों से भारत में बैन कर दिया गया था, एक बार फिर सुर्खियों में है. हाल ही में कई भारतीय यूजर्स ने दावा किया कि वे अपने डेस्कटॉप ब्राउजर पर टिकटॉक की वेबसाइट एक्सेस कर पा रहे हैं. इससे यह अटकलें तेज हो गईं कि टिकटॉक की भारत में वापसी हो सकती है. हालांकि, फिलहाल इसका मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर या ऐप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध नहीं है.

क्यों लगा था बैन?
जून 2020 में भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था, जिसमें TikTok भी शामिल था. सरकार ने तब कहा था कि ये ऐप्स भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ गतिविधियों में लिप्त थे. बैन की इस सूची में Shareit, UC Browser, Kwai, Vigo Video और Clash of Kings जैसे लोकप्रिय ऐप्स भी शामिल थे. यह कदम उस समय उठाया गया था जब पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़पें हुई थीं.

भारत-चीन रिश्तों का एंगल
दिलचस्प बात यह है कि टिकटॉक की वेबसाइट का एक्सेसिबल होना ऐसे समय में सामने आया है जब भारत और चीन के रिश्तों में नरमी के संकेत दिख रहे हैं. हाल ही में चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे पर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई शीर्ष नेताओं से मुलाकात की. इस दौरान चीन ने भारत को अमेरिकी टैरिफ्स के खिलाफ समर्थन देने का भरोसा भी दिया. इसके साथ ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी को आगामी SCO समिट में शामिल होने का न्योता भी दिया है.

सरकार की सफाई
हालांकि टिकटॉक ऐप अभी डाउनलोड के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन वेबसाइट का अचानक सक्रिय होना यूजर्स के बीच प्लेटफॉर्म की संभावित वापसी की उम्मीद जगा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर टिकटॉक को भारत में दोबारा एंट्री मिलती है, तो उसे पहले डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी से जुड़े सवालों का समाधान करना होगा.

लेकिन इस बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि उसने टिकटॉक को अनब्लॉक करने का कोई आदेश जारी नहीं किया है. सरकारी सूत्रों ने कहा, "भारत सरकार ने टिकटॉक को अनब्लॉक करने का कोई आदेश जारी नहीं किया है. इसके विपरीत फैल रही कोई भी खबर झूठी और भ्रामक है."

फिलहाल टिकटॉक की आधिकारिक वापसी पर स्थिति स्पष्ट नहीं है. वेबसाइट का कुछ यूजर्स तक एक्सेस होना तकनीकी कारण हो सकता है, लेकिन भारत-चीन संबंधों में हालिया गर्मजोशी ने इस मामले को और दिलचस्प बना दिया है. जब तक सरकार की ओर से कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं होता, टिकटॉक और अन्य ब्लॉक किए गए ऐप्स पर प्रतिबंध जारी रहेगा.

