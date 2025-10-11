ब्रिटिश कंपनी भारत में करेगी 50 करोड़ पाउंड का निवेश, 800 नई नौकरियां होंगी पैदा
नई दिल्ली: ब्रिटेन की प्रमुख व्यवसाय प्रबंधन फर्म टाइड (Tide) अगले पांच सालों में भारत में 50 करोड़ पाउंड यानी करीब 6,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है. कंपनी ने शुक्रवार को यह जानकारी साझा की और कहा कि यह कदम भारत में लंबे समय की अपनी योजनाओं को और मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है. कंपनी के इस निवेश से अगले एक साल में लगभग 800 नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है. इससे भारत में टाइड के कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 2,300 हो जाएगी.
कंपनी ने बताया कि नई नौकरियां सॉफ्टवेयर, उत्पादन, सर्विस, सहायता और अन्य कई क्षेत्रों में दी जाएंगी. इस निर्णय से भारतीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे. वर्तमान में टाइड में लगभग 1,500 कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनमें अधिकांश दिल्ली, हैदराबाद और गुरुग्राम में स्थित ऑफिस में कार्यरत हैं.
टाइड ने जून 2021 में भारत में 10 करोड़ पाउंड निवेश का लक्ष्य तय किया था और इसे पूरा करने के लिए 5 साल का समय रखा गया था. हालांकि, कंपनी ने इस लक्ष्य को समय से पहले ही हासिल कर लिया. इसके बाद अब कंपनी ने अपने निवेश को और बढ़ाने का फैसला किया है.
हाल ही में कंपनी को दुनिया की जानी-मानी वैकल्पिक परिसंपत्ति प्रबंधन फर्म टीपीजी (TPG) से 12 करोड़ डॉलर का निवेश भी मिला है. इसके परिणामस्वरूप कंपनी का कुल मूल्यांकन 1.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया है. इन सभी घटनाओं के बीच, टाइड के भारत में निवेश बढ़ाने के फैसले से रोजगार और व्यवसाय के नए अवसर बनने की संभावना बढ़ गई है. कंपनी भारत को अपने लिए एक मजबूत और महत्वपूर्ण बाजार मान रही है.
टाइड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओलिवर प्रिल ने कहा कि भारत दुनिया के लघु और मध्यम उद्यम (SME) बाजारों में सबसे बड़े बाजारों में से एक है. उन्होंने यह भी कहा कि भारत की प्रतिभा और टाइड के सहयोग से भारत-ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे. ओलिवर प्रिल ने आगे कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत में कंपनी का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और इस निवेश से कंपनी के व्यवसाय का भारत में हिस्सा और मजबूत होगा.
विशेषज्ञों का कहना है कि टाइड के इस निवेश से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि भारत में व्यवसाय और तकनीकी क्षेत्रों में निवेशकों का विश्वास भी मजबूत होगा. कंपनी के फैसले से भारत में विदेशी निवेश का आकर्षण बढ़ सकता है और देश की आर्थिक विकास दर को भी फायदा होगा.
