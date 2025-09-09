ETV Bharat / business

दिवाली से पहले कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा! जानें कितना बढ़ेगा DA

सरकार आने वाले हफ्तों में महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है. यह एक बड़ी बढ़ोतरी है.

DA
दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है तोहफा (Getty Images)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 9, 2025 at 8:15 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार दिवाली से पहले 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को अच्छी खबर मिलने की संभावना है. खबरों के मुताबिक, सरकार आने वाले हफ्तों में महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है. यह एक बड़ी बढ़ोतरी है क्योंकि वेतन और पेंशन में भी इसी के अनुसार बढ़ोतरी होगी.

आतौर पर सरकार हर साल जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर तक छह महीने की अवधि के लिए दो बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का मकसद कर्मचारियों और रिटायर कर्मियों के जीवन-यापन की लागत को मुद्रास्फीति दर के अनुसार एजडस्ट करना है. पिछली बार भत्ते में 2 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई थी, जिससे DA बढ़कर 55 फीसदी हो गया था.

55 से बढ़ाकर 58 फीसदी होगा सकता है DA
गौरतलब है कि DA की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है, इसलिए यह हर कर्मचारी के लिए अलग-अलग होगा. सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनके मूल वेतन पर डीए मिलता है. रिपोर्टों के अनुसार, जुलाई से दिसंबर 2025 की अवधि के लिए, सरकार आने वाले हफ्तों में कभी भी डीए को मौजूदा 55 से बढ़ाकर 58 फीसदी कर सकती है. इससे वेतन और पेंशन में तीन प्रतिशत की वृद्धि होगी.

बता दें कि सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. इसलिए, ये कई मीडिया रिपोर्टों की अटकलें मात्र हैं. बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी घोषणा दिवाली के आस-पास हो सकती है. अगर DA 3 प्रतिशत बढ़कर 58 फीसदी हो जाता है, तो वेतन और पेंशन सीधा प्रभाव पड़ेगा.

पेंशन-सैलरी पर असर
अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 है, तो वर्तमान उसे 55 प्रतिशत डीए के हिसाब से उसे 27,500 रुपये मिलते हैं. हालांकि, 58 पर्सेंट डीए लागू होने पर यह बढ़कर 29,000 रुपये हो जाएगा. इसी तरह जिन पेंशनभोगियों की बेसिक पेंशन 30,000 रुपये है, तो उन्हें 55 प्रतिशच डीआर के तहत उसे 16,500 मिल रहा हैं. हालांकि, डीए में बढ़ोतरी के बाद उन्हें राशि बढ़कर 17,400 रुपये हो जाएगी.

यह भी पढ़ें- 8th Pay Commission: नए वेतन आयोग के तहत कैसे तय होती है कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन? जानें

