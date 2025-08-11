ETV Bharat / business

इन केंद्रीय कर्मचारियों को दोगुना मिलेगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, दूर होंगी रोजमर्रा की कठिनाइयां - TRANSPORT ALLOWANCE

कुछ निश्चित श्रेणियों में आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को सामान्य दर से दोगुना ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा.

transport allowance
इन केंद्रीय कर्मचारियों को दोगुना मिलेगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस (सांकेतिक तस्वीर Getty Images)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 11, 2025 at 7:41 PM IST

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने हाल ही में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए एक अहम फैसला लिया है. अब दिव्यांगता की कुछ निश्चित श्रेणियों में आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को सामान्य दर से दोगुना ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा. वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों को इस निर्देश का सख्ती से पालन करने को कहा है.

वित्त मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी एक ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि 15 सितंबर 2022 को जारी पूर्व निर्देशों में संशोधन करते हुए दिव्यांगता श्रेणियों की एक नई लिस्ट जारी की गई है, जिसके तहत कर्मचारियों को दोगुना ट्रांसपोर्ट भत्ता दिया जाएगा.

किन दिव्यांग कर्मचारियों को मिलेगा दोगुना भत्ता?
नए आदेश के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले कर्मचारी इस सुविधा के हकदार होंगे, बशर्ते अन्य शर्तें पूरी हों:

लोकोमोटर डिसेबिलिटी
लोकोमोटर डिसेबिलिटी में कुष्ठ रोग से ठीक हुए लोग, सेरेब्रल पाल्सी, बौनापन, मस्कुलर डायस्ट्रॉफी और तेजाब हमले के शिकार लोग शामिल हैं. इसमें स्पाइल कोर्ड और चोटें भी शामिल हैं. इसके अलावा अंधापन और लो विजिन, बहरापन और भाषण और भाषा संबंधी विकार भी इसका हिस्सा हैं.

इतना ही नहीं इसमें बौद्धिक अक्षमता (Intellectual disability) जिसमें स्पेसिफिक लर्निंग डिसओर्डर और ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसओर्डर शामिल हैं. वहीं, मानसिक रोग, क्रोनिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन- जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पार्किंसंस रोग से पीड़ित लोग भी इसके पात्र हैं. साथ ही ब्लड रिलेटेड डिसेबलिटी, हिमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल रोग वाले कर्मचारी भी इसके पात्र हैं.

यह सुविधा क्यों जरूरी है?
दिव्यांग कर्मचारियों को रोजमर्रा की जिंदगी में कई अतिरिक्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में यात्रा करना, खासकर कामकाजी जिंदगी में उनके लिए एक बड़ी चुनौती होती है. सरकार द्वारा परिवहन भत्ते को दोगुना करना इन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है, जिससे न केवल उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी, बल्कि सामाजिक समावेशन को भी बढ़ावा मिलेगा.

सातवें वेतन आयोग के तहत मिलने वाले भत्ते
गौरतलब है कि सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कई तरह के भत्ते दिए जाते हैं. इनमें महंगाई भत्ता (DA) सबसे अहम है, जो मुद्रास्फीति को देखते हुए हर छह महीने में संशोधित होता है.

इसके अलावा कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस (HRA) भी मिलता है. यह शहर की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग होता है. इतना ही सरकार अपने कर्मचारियों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस, बच्चों की शिक्षा भत्ता, छात्रावास सब्सिडी भी देती है.

