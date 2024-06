ETV Bharat / business

आखिर क्यों आती है इस एयरलाइंस में हर दिन दिक्कतें, कहीं यह वजह तो नहीं - How old are Air India planes

By ETV Bharat Hindi Team Published : Jun 28, 2024, 4:33 PM IST | Updated : 21 hours ago

नई दिल्ली: ऐसा शायद ही कोई हफ्ता हो जब एयर इंडिया खबरों में न आए. इसमें देरी से लेकर प्रोडक्ट संबंधी मुद्दे और इनएक्टिव सीटें या उड़ान के दौरान मनोरंजन से लेकर भोजन तक शामिल हैं. एयरलाइन अपने टर्नअराउंड के बीच में है और उसने इसका नाम विहान.एआई रखा है. इसके अनुसार, यह टैक्सी और टेक ऑफ को पीछे छोड़ते हुए तीसरे चरण में है, अब यह क्लाइम्ब चरण में है. भले ही एयरलाइन अगले कुछ दिनों में अपने तीन-कैटेगरी के नैरोबॉडी विमान को रोल आउट कर रही है. लेकिन इसकी वाइडबॉडी रीकॉन्फिगरेशन और इनोवेशन योजना अभी तक दिन के उजाले में नहीं दिख रही है. यह काफी हद तक सप्लाई चेन की बाधाओं के कारण है, जिसने महामारी की शुरुआत से ही विमानन उद्योग को परेशान किया है. ओईएम के साथ-साथ एयरलाइनों की बिजनेस योजनाओं को प्रभावित किया है. आखिर समस्या क्या है?

एयर इंडिया के यात्री अक्सर शिकायत करते हैं कि सीटें अच्छी हालत में नहीं हैं और इन-फ्लाइट एंटरटेनमेंट काम नहीं कर रहा है. इन समस्याओं के बीच में कुछ ऐसे विमान हैं जिनकी बार-बार प्रशंसा की जाती है. एयरलाइन की सीटें विमानों जितनी ही पुरानी हैं और ज्यादातर मामलों में अब प्रोडक्शन में नहीं हैं. इतना ही नहीं, स्पेयर भी उपलब्ध नहीं हैं और चूंकि जब इन्हें लगाया गया था तब ये बाजार में सबसे लोकप्रिय सीटें नहीं थीं. इसलिए आज स्पेयर मिलना मुश्किल है क्योंकि बहुत कम सीटें परिचालन में हैं. यही बात IFE पर भी लागू होती है. क्योंकि सिस्टम बहुत पुराने हैं और उन्हें पूरी तरह से बदलने की जरूरत है, जो कि अभी एक उचित निवेश नहीं है क्योंकि सीटों और IFE को नवीनीकरण के दौरान बदलना होगा. विमान वास्तव में कितने पुराने हैं?

B777-200LR 15 साल पुराने हैं, जिन्हें 2009 में शामिल किया गया था, B777-300ER के लिए, सबसे नया विमान लगभग सात साल पुराना है जबकि सबसे पुराना विमान लगभग 17 साल पुराना है. ड्रीमलाइनर बेड़े की औसत आयु लगभग 10 साल है, जिसमें सबसे पुराना विमान लगभग 13 साल सेवा में है जबकि सबसे नया विमान लगभग सात साल से सेवा में है. क्या पुराने विमान समस्या हैं?

अगर उनका रखरखाव ठीक से किया जाए तो पुराने विमान कभी समस्या नहीं बनते. डेल्टा के लिए उड़ान भरने वाले और अब एयर इंडिया के साथ 15 साल से ज्यादा पुराने विमानों को डेल्टा ने 2008 के आसपास शामिल किया था. फिर 2018 में उनका प्रोडक्ट अपग्रेड और इनोवेशन किया गया. अगर महामारी न होती - जब एयरलाइन ने उन्हें रिटायर करने का फैसला किया, तो ये विमान डेल्टा के साथ एक दशक या उससे ज्यादा समय तक काम करते. आज यह एक अलग कहानी है कि दुनिया की हर एयरलाइन के पास विमानों की कमी है. एयर इंडिया ने पहले ही 470 नए विमानों का ऑर्डर दे दिया है. हालांकि, विमानों की डिलीवरी में समय लगता है. एयरलाइन भाग्यशाली रही कि उसे छह A350 विमान पहले ही मिल गए, क्योंकि वे मूल रूप से एयरोफ्लोट के लिए थे, लेकिन प्रतिबंधों के कारण उन्हें रद्द कर दिया गया था. एयरलाइन इस सितंबर में दिल्ली से लंदन के लिए दो विमानों की तैनाती शुरू करेगी. मामला कहां पहुंचा?

कई मीडिया रिपोर्टों ने संकेत दिया है कि इनोवेशन योजनाओं में देरी हो रही है. एयर इंडिया ने न तो इस देरी से इनकार किया है और न ही इस बारे में कोई जानकारी दी है. अनेक चुनौतियों से घिरी एयरलाइन को अगर आगे बढ़ना है तो उसे एक प्रोडक्ट की जरूरत है. अगर उसे अपनी लागत और रेवेन्यू के बीच के अंतर को खत्म करना होगा है. ये भी पढ़ें- रात की खरीदारी में जबरदस्त उछाल, 24 घंटे रिटेल सेल में तेजी से हो रही बढ़ोतरी - India nighttime shopping surges

