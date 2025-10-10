5,000 नई नौकरियां सृजित करेगा TCS, लंदन में खोलेगा AI एक्सपीरियंस जोन
Published : October 10, 2025 at 2:24 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय आईटी दिग्गज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने घोषणा की है कि वह अगले तीन वर्षों में ब्रिटेन में 5,000 नई नौकरियां सृजित करेगा. यह कदम TCS की ब्रिटेन अर्थव्यवस्था के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को मजबूत करता है. कंपनी ने लंदन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एक्सपीरियंस जोन और डिज़ाइन स्टूडियो भी स्थापित किया है, जिसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना और ग्राहकों के साथ सहयोग को सशक्त बनाना है.
ब्रिटेन के निवेश मंत्री जेसन स्टॉकवुड ने TCS की ब्रिटेन अर्थव्यवस्था में भूमिका की सराहना की. उन्होंने कहा, “लगभग 150 वर्षों से, टाटा समूह ने उद्यमिता और परोपकार में अपनी नेतृत्व भूमिका को प्रदर्शित किया है. ब्रिटेन और भारत के बीच जुलाई में किए गए व्यापार समझौते को मजबूत करने के इस प्रयास में TCS जैसे निवेशक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. यह कदम नौकरियां पैदा करेगा, लोगों की आमदनी बढ़ाएगा और दोनों देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा.”
स्टॉकवुड ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुंबई स्थित TCS के बनयान पार्क कैंपस का दौरा करते हुए ऑक्सफ़ोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट लॉन्च की, जिसमें TCS के ब्रिटेन अर्थव्यवस्था में योगदान का विवरण दिया गया.
रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024 में TCS ने ब्रिटेन अर्थव्यवस्था में £3.3 बिलियन का योगदान दिया और £780 मिलियन से अधिक कर भरा. यह राशि लगभग 20,400 शिक्षकों के वेतन के बराबर है. इसके अलावा, TCS ने ब्रिटेन के 19 साइट्स पर 42,700 नौकरियों का समर्थन किया, जिसमें 15,300 तकनीकी पद शामिल हैं. ये तकनीकी और डेटा एनालिटिक्स से संबंधित पद ब्रिटेन में कौशल अंतर को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिसका सालाना अनुमानित नुकसान £1.5 बिलियन है.
PAC के प्रिंसिपल एनालिस्ट निक मेयस ने कहा, “TCS का यह नवीनतम निवेश इसे ब्रिटेन में महत्वपूर्ण डिजिटल सेवाओं का अग्रणी प्रदाता बनाएगा. यह कई उद्योग क्षेत्रों में जटिल और परिवर्तनकारी कार्यक्रमों का समर्थन करता है, और AI में इस नई क्षमता के साथ, यह अपने ग्राहकों को पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करने के लिए मजबूत स्थिति में होगा.”
TCS का यह निवेश न केवल ब्रिटेन में रोजगार और तकनीकी क्षमता बढ़ाएगा, बल्कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और नवाचार को भी प्रोत्साहित करेगा.
